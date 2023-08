„Ekstremizam“: uoči nove presude Alekseju Navaljnom

Tužilaštvo za Alekseja Navaljnog traži dodatnih 20 godina zatvora pod strogim uslovima u kažnjeničkoj koloniji. Šta je posebno u postupku protiv ruskog opozicionara i kako je taj proces do sada tekao?

Rusko pravosuđe želi da osudi Alekseja Navaljnog za „ekstremizam“. Suđenje ruskom opozicionaru odvijalo se iza zatvorenih vrata na Gradskom sudu u Moskvi. No, saslušanja su održana u kažnjeničkoj koloniji br. 6 u selu Melehovo, nekih 250 kilometara od Moskve, gde je Navalni osuđen i okviru prethodnog postupka.

U petak 4. avgusta biće objavljeno koliko će biti pridodato dosadašnjoj zatvorskoj kazni od devet godina. Tužioci traže 20 godina zatvora sa strogim uslovima, gde se smeštaju opasni povratnici, osuđenici na doživotni zatvor i osobe kojima je smrtna kazna zamenjena doživotnom robijom. Navaljni je već 17. put u samici iz koje ne sme da izlazi do presude.

„Navaljni prvi put na sudu zbog političkih aktivnosti“

Leonid Volkov iz Navaljnijevog tima smatra da „postupak zbog ekstremizma“ protiv opozicionara treba da posluži kao primer. Zato on očekuje žestoku kaznu. „Prvi put se Navaljnom sudi na osnovu političkog zakona, odnosno zbog političkih aktivnosti“, naglasio je Volkov u podkastu DW „DW Novosti“. Specifičnost novog slučaja je, kako je rekao, njegov isključivo politički karakter.

„Zatvor u izolaciji“ – Leonid Volkov u kampanji podrške Alekseju Navaljnom ispred ruske ambasade u Berlinu Foto: Emmanuele Contini/NurPhoto/IMAGO

Prvo veliko suđenje koje je trajalo godinama i završilo s presudom od pet godina uslovne kazne, vođeno je protiv Navalnija zbog optužbi za proneveru. Godine 2009, kao guverner regiona Kirov, navodno je uverio državnu šumarsku firmu da ponudi drvnu građu ispod tržišne cene. Kasnije je osuđen na tri i po godine zatvora zbog prevare i pranja novca u slučaju Iv Roše, iako su zvaničnici firme potvrdili da tu nije načinjena nikakva šteta. Zajedno sa svojim bratom Olegom, Navaljni je organizovao slanje proizvoda tog francuskog kozmetičkog koncerna. Konačno, u martu 2022, Aleksej Navaljni je osuđen na devet godina zatvora zbog „prevare i nepoštovanja suda“.

„Kremlj je stalno govorio: ’Gledajte, on je varalica... On je samo lopov’. Zato su se trudili da procese što je više moguće pretvore u svojevrsna paradna suđenja. Međutim, novi slučaj Navaljnog čisto je političke prirode. Njemu se na teret jednostavno stavljaju sve njegove političke aktivnosti koje je Kremlj od 2011. retrospektivno proglasio za ekstremističke“, rekao je Volkov.

Navaljnijeva portparolka Kira Jarmiš svaku moguću presudu smatra nezakonitom od samog početka, a čitav slučaj je, kaže, potpuno izmišljenim. „Zato ćemo naravno dati sve od sebe da o tome obavestimo čitav svet“, naglasila je ona u razgovoru za DW nakon prvog ročišta u slučaju „ekstremizam“.

Kira Jarmiš, novinarka, spisateljica i portparolka Alekseja Navaljnog Foto: Yevgeny Sofiychuk/dpa/picture-alliance

U aktuelnom procesu protiv Navalnog, koji obuhvata 196 fascikli, navode se kršenja nekoliko članova Krivičnog Kaznenog zakona. On je navodno formirao „ekstremističku“ organizaciju. Ta optužba odnosi se na njegovu Fondaciju za borbu protiv korupcije (FBK) i njegov ured. Uz to, navodi se da je navodno „javno pozivao na ekstremističke aktivnosti“. Navalnji je tu optužen na osnovu izjave trećih strana. Tereti se i za „oživljavanje nacionalsocijalizma“ i „uvlačenje maloletnika u radnje opasne po život“. To je povezano s njegovim pozivima na skupove. Navaljnom je dato samo deset dana da se upozna sa kompletnim materijalom.

Kako je tekao sudski proces u slučaju „ekstremizam“?

Prema rečima Kire Jarmiš, rusko pravosuđe želi da suđenje za „ekstremizam“ prođe što je moguće tiše – zbog „nedostatka dokaza“. A Leonid Volkov kaže: „Kremlj će učiniti sve da informacije ne procure.“

Pripremno ročište najpre je odloženo sa 31. maja na 6. jun. Zatim je suđenje prebačeno s Moskovskog gradskog suda, u zatvorsku koloniju u kojoj se nalazi Navaljni. Nakon pripremnog ročišta rečeno je da će prvo ročište 19. juna biti javno. Novinarima je takođe trebalo da bude omogućen ulazak u sudnicu u kažnjeničkoj koloniji. No, 16. juna je objavljeno da novinari prenos suđenja mogu da prate samo iz posebne prostorije. Na poslednjem suđenju Navaljnom, prenos je, međutim, više puta prekidan, a tokom njegovih završnih reči potpuno je ukinut.

S obzirom na to da je suđenje u procesu „ekstremizam“ bilo iza zatvorenih vrata, detalje su otkrivali samo učesnici procesa. Glavni izvori informacija bili su svedoci odbrane koji su ročištima prisustvovali putem video-linka. Među njima su bivši moskovski gradski odbornik Aleksej Gorinov i opozicioni političari Vladimir Kara-Murza i Ilja Jašin, koji su već osuđeni po političkim optužbama.

Opozicioni aktivista Ilja Jašin na sudu u Moskvi u novembru 2022. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP Photo/picture alliance

Jašin je na Telegramu napisao: „Prošle srede bio sam direktno povezan video-linkom iz zatvora. Navaljni je tražio da budem ispitan kao svedok, što je sudija odobrio. Uglavnom, Aleksej je sam vodio ispitivanje, što je u određenim trenucima bilo smešno.“

Tokom „ispitivanja“ Ilje Jašina pokazalo se da je Aleksej Navaljni optužen da je njegovo učešće na izborima bilo izgovor za preuzimanje vlasti. „Ilja, prema optužnici, kandidovao sam se za gradonačelnika Moskve 2013. s ekstremističkim motivima, kako bih podstakao mržnju i srušio vladu. Znate li nešto o tome?“, upitao je Navaljni Jašina, na šta je ovaj odgovorio:

„Svrgavanje vlade na izborima? Hmm... Koliko se sećam kandidatura ti je bila odobrena jer si bio kandidat kojeg podržava trećina biračkog tela. Prema logici tužilaštva, zajedno s tobom bi čitav birački odbor i stotine hiljada Moskovljanima trebalo osuditi.“

„Nemojte tužiocu davati ideje“, ironično je odgovorio Navaljni

Kako je Jašin kasnije napisao na Telegramu, Navaljni je u sudnici bio „dobro i u dobroj formi, uprkos svom maltretiranju“.

Pesma repera kao „dokaz“

Tužilaštvo je kao „dokaz“ u slučaju „ekstremizam“ navelo šaljivu pesmu „Navaljni Ljoča“ ruskog repera Morgensterna. „Ljoča“ je, inače, nežan nadimak za rusko ime „Aleksej“. Reper je svoju pesmu izveo pre poslednjih predsedničkih izbora 2018, na kojima Alekseju Navaljniju nije odobrena kandidatura. Navaljni je pročitao tekst pesme u sudnici. „Prvo je sekretarica počela da se smeje kada je shvatila o čemu je reč, a zatim i sudski izvršioci. Kad smo došli do reči ’Navaljni Ljoča, hej’, nasmejao se i sudija“, napisao je Navaljni na društvenim mrežama i ironično primetio: „Pa dobro, prilično jak dokaz da sam, kako kaže tužilaštvo, planirao nasilno svrgavanje Vladimira Putina.“

Opozicioni aktivista Vladimir Kara-Mursa na suđenju u Moskvi u oktobru 2022. Foto: Sergei Bobylev/TASS/picture alliance/dpa

Ne samo Navaljni i članovi njegova tima, već i svedoci stalno naglašavaju da je čitav proces apsurdan. Tako je Vladimir Kara-Mursa, koji je osuđen na 25 godina zatvora zbog veleizdaje, uporedio ono što se dogodilo sa Kafkinim „Procesom“ i citirao Navaljnog koji je tokom „ispitivanja“ svedoka na suđenju rekao: „Samo na našim sudovima ekstremista (Navaljni, prim.ur.) može da pozove izdajicu (Kara-Mursu) kao svedoka.“

Ni novinarima ni ostalima nije bilo dozvoljeno da prisustvuju završnoj reči Navaljnog. Zbog toga su njegovi saradnici zamolili poznate ruske muzičare, umetnike i naučnike da je prenesu. Odgovarajući video snimili su pevačica Liza Monetočka, glumac Dmitrij Nazarov, reditelj Andrej Zvjagincev, ekonomista Sergej Gurijev i druge poznate osobe. Aleksej Navaljni ističe da svako mora nešto da žrtvuje kako bi se „stvorila nova država“. Podseća i na reči sovjetskog teoretičara literature Jurija Lotmana da bi ljudi u životu uvek trebalo da se oslanjaju na dve „noge“: savest i intelekt. „Ne želeći da se oslanja na savest, moja Rusija je napravila nekoliko velikih skokova, odgurujući pri tom sve od sebe. Ali, onda se okliznula i srušila uz tresak – uništivši sve oko sebe“, citirao ga je Navaljni.

