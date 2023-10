Egipat će dozvoliti isporuku pomoći Gazi

Za sada je zatvoren jedini prelaz s egipatske strane u Gazu koji nije pod kontrolom Izraela. Ali, šef države Al Sisi očigledno je obećao da će pustiti do 20 kamiona da pređu granicu u Rafi.

Nakon što je raketa pogodila bolnicu, snabdevanje ljudi u Pojasu Gaze je na ivici kolapsa. Međutim, sve je više naznaka da bi pomoć uskoro mogla da stigne do tog zapečaćenog područja.

„Egipatski predsednik Abdel Fatah al Sisi i američki predsednik Džozef Bajden dogovorili su trajnu isporuku humanitarne pomoći u Pojas Gaze preko graničnog prelaza Rafa“, rekao je portparol predsednika Egipta Ahmed Fahmi. On nije naveo datum kada bi isporuke mogle da počnu. Jedini prelaz koji nije pod kontrolom Izraela egipatska strana do sada nije otvorila.

Bajden: Isporuke ne pre petka

Bajden, koji je boravio u poseti Izraelu, potvrdio je da je telefonski razgovarao s predsednikom Al Sisijem koji je obećao da će za početak dozvoliti da „do 20 kamiona“ pređe preko graničnog prelaza Rafa. Dalje isporuke bi mogle da uslede nakon toga. Bajden je, međutim, naglasio da, ako Hamas koji vlada u Gazi konfiskuje zalihe, „onda će se prestati“ s isporukama pomoći. Predstavnici Ujedinjenih nacija trebalo bi da se pobrinu za distribuciju pomoći u Gazi.

-pročitajte još: Šolc i Bajden na Bliskom istoku: krizna diplomatija

Prema lokalnim izveštajima, granični prelaz Rafa oštećen je u izraelskom granatiranju i sada ga je potrebno popraviti. Rafa, na južnoj ivici primorske enklave, smatra se jedinim putem kojim bi mogla hitno da se dostavi pomoć u Pojas Gaze. Prema egipatskim informacijama, tamo je na raspolaganju oko 3.000 tona zaliha pomoći. Američki predsednik Bajden je pak rekao da su potrebne popravke puta. Stoga se isporuka ne očekuje pre petka.

Bajden sa Netanjahuom u Tel Avivu 18. oktobra 2023. Foto: Avi Ohayon/Israel GpoI/Zuma/MAGO

Ruska vlada je saopštila da je poslala 27 tona pomoći u Egipat za distribuciju civilnom stanovništvu u Pojasu Gaze. Ministarstvo civilne zaštite saopštilo je da je specijalni avion poleteo sa aerodroma Ramenskoje u blizini Moskve i da je na putu za El Ariš u Egiptu. Isporuka će biti predata egipatskom Crvenom polumesecu. U pitanju su brašno, šećer, pirinač i testenina.

Nema pomoći Hamasu

Ubrzo nakon sastanka sa Bajdenom, izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da će njegova zemlja dozvoliti prvobitno blokirane isporuke pomoći Pojasu Gaze. Izrael se neće protiviti Bajdenovom pozivu da se obezbedi hrana, voda i lekovi civilima u južnom delu Pojasa Gaze, saopštio je kabinet predsednika u sredu.

To će omogućiti isporuku pomoći iz Egipta – ali samo ako te isporuke ne dođu do Hamasa, navodi se u saopštenju. Netanjahu je naglasio: „Svaka pošiljka koja stigne do Hamasa biće sprečena“. A isporuka pomoći stanovništvu u Pojasu Gaze neće početi s izraelske teritorije sve dok Hamas, koji tamo vlada, ne oslobodi svih oko 200 talaca koji su kidnapovani iz Izraela.

Nakon izraelskih vazdušnih napada na Rafu Palestinci nose ranjene Foto: MOHAMMED ABED/AFP

UN smatraju da je potrebno 100 kamiona dnevno

Islamistički Hamas ubio je oko 1.400 ljudi u velikom napadu na Izrael 7. oktobra, oteo oko 200 drugih i odveo ih u Pojas Gaze. Izrael je tada zatvorio palestinske teritorije, zaustavio isporuke goriva, hrane i vode, i pokrenuo kontranapade. Izraelska vlada pozvala je ljude u Gazi da se presele na jug. Prema UN, sada je tamo pobeglo oko milion ljudi, dok izraelska vojska procenjuje da ih je oko 600.000.

Na hitno sazvanoj sednici Saveta bezbednosti UN u noći između srede i četvrtka, koordinator UN za hitnu pomoć Martin Grifits pozvao je na hitan pristup Pojasu Gaze. „Hitno nam je potreban mehanizam oko kojeg bi se složile sve relevantne strane kako bismo omogućili redovnu isporuku pomoći širom Pojasa Gaze“, rekao je on. Čak sto kamiona dnevno bi moralo da snabdeva ljude kojima je potrebna pomoć širom Pojasa Gaze.

Pojas Gaze: zaliha je sve manje Foto: MOHAMMED ABED/AFP/Getty Images

„Lekari sveta“ – gotovo da nije ostalo lekova

Humanitarna organizacija „Lekari sveta“ ocenila je da je sporazum između Bajdena i Al Sisija „veoma, veoma dobra vest“. Direktor te organizacije Fransoa de Kersmaker rekao je u jutarnjem programu nemačkih javnih servisa ARD i ZDF da medicinsko osoblje ne bi smelo više da bude ugroženo bombama dok se brine o ljudima.

Kao rezultat eskalacije bliskoistočnog sukoba, svako snabdevanje stanovništva je stalo. Gotovo da nema lekova, goriva, struje, niti vode za piće. U bolnicama skoro da više ne može da se radi.

ss (ard)

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.