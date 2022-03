„Eboni i Ajvori“: 40 godina pesme koja se nije ostvarila

Ebony & Ivory,

„Mahagonij i slonovača, žive u potpunom skladu, jedno uz drugog na mojoj klavijaturi. Dragi Bože, zašto to ne možemo i mi?“ To pitanje su 1982. postavila dvojica svetski popularnih muzičara: beli Pol Makartni i crni Stivi Vonder.

Makartni je pesmu „Eboni i Ajvori“ napisao na osnovu jednog citata irskog komičara Spajka Miligana koji je jednom prilikom rekao: „Crne note, bele note: i jedne i druge su ti potrebne da bi postigao harmoniju“. Osim toga, Makartni je sa svojim tadašnjim bendom „Bitls“ sredinom šezdesetih godina bio na turneji po SAD i na licu mesta mogao je da doživi pokret Afroamerikanca koji su se, pod vođstvom Martin Luter Kinga, borili za građanska prava.

Miran suživot

Pol je tako 1981. otišao u studio s namerom da snimi tu pesmu. No zaključio je da bi bilo bolje otpevati je u duetu, npr. s crnim i slepim muzičarem Stivijem Vonderom. On se u tom trenutku sa svojom pesmom „Srećan rođendan“ (Happy Birthday) u čast južnoafričkog borca za ljudska prava Nelsona Mandele nalazio na top-listama čirom sveta. Vonder je odmah pristao i – tako je nastao hit.

Pesma i video-spot koji je usledio puni su metafora kojima se priželjkuje zajedništvo crnaca i belaca: poigravanje crnom i belom bojom, zajedničko sviranje instrumenata.

Stivi Vonder i Pol Mekartni

Video je na samom početku ere MTV-ja postigao veliki uspeh i bio tada jedan od retkih muzičkih klipova u kojima crni i beli muzičari nastupaju zajedno.

„U svakom od nas čuči dobro i zlo, ali mi moramo da naučimo kako jedni drugima da damo ono što je potrebno kako bismo preživeli“. Jednostavan tekst i princip ponavljanja lako ostaju u sećanju i dobro prenose poruku da treba težiti ka harmoniji među ljudima.

Sladunjava pesmica

Pesma je postala svetski hit, ali je nisu svi s oduševljenjem prihvatili, uprkos dobrim namerama autora. Muzički kritičari su „Eboni i Ajvori“ dočekali na nož. „Makartni je pokušao da napetosti između belaca i crnaca reši na najjednostavniji mogući način. Tu nema ni reči o tome da je rasna podeljenost plod vekovnih zločina“, piše blog „Stereogum“. U popularnom humorističnom šou „Saturday Night Live“, komičari Edi Marfi i Džoe Piskopo su se na prilično brutalan način narugali Makartnijevom hitu.

U Južnoafričkoj Republici, gde je u to vreme još uvek vladala politika aparthejda, pesma je bila godinama zabranjena.

Poruka iz pesma nije se obistinila

Iako je „Eboni i Ajvori“ jedan od najvećih hitova dvojice muzičara, ni danas, 40 godina od njenog nastanka, ideal o kojem se govori još uvek je daleko od stvarnosti. Suživot ljudi različitih rasa i dalje je samo daleka želja. Rasizam, otvoren ili skriven, i dalje je sveprisutan, na šta već dve godine ukazuje i pokret #Blacklivesmatter nastao nakon ubistva Afroamerikanca Džordža Flojda kojeg su prilikom hapšenja usmrtili policajci.

Spomen-obeležje u znak sećanja na Džordža Flojda u kaliforniji

„Eboni i Ajvori“ se povremeno pojavljuje na raznim top-listama, ali s negativnim predznakom. Slušaoci BBC-ja su tako 2007. to proglasili za najgori duet svih vremena. Dve godine kasnije, na top-listi muzičkog časopisa „Blender“, hit je završio na desetom mestu liste najgorih pesama u istoriji pop-muzike.

