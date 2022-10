Dvostruko ubistvo u Bratislavi je potreslo zemlju i nije promenilo ništa

Veče u sredu 12 oktobra bio je prijatno. Juraj Vankulič (26) sedeo je sa prijateljem Matušom Horvatom (22) na klupi ispred kafića Teplaren u centru Bratislave. Pili su limunadu. Kafić Teplaren je popularno mesto homoseksualne scene u glavnom gradu Slovačke. Matuš je tamo radio kao barmen, a Juraj je bio kostimograf.

Odjednom, horor: dvojici mladića prilazi 19-godišnji srednjoškolac Juraj K. i puca. Juraj i Matuš su mrtvi na licu mesta, jedna mlada žena je teško povređena.

Samo nekoliko minuta kasnije, ubica je na Tviteru napisao - "Ne kajem se. Zar to nije čudno?" - i dodao da sad nastavlja sa ubijanjem. Policija je odmah pokrenula masovnu poteru. Telo ubice pronađeno je na ulici u Bratislavi sledećeg jutra. Prema navodima vlasti, radi se o samoubistvu.

Mesto zločnina

Homofobija i desničarski ekstremizam

Iako je Juraj K. priznao zločin na Tviteru i dark-veb forumu „4chan", njegov otac, koji je i sam aktivista male neofašističke partije Vlast, ipak kaže pa da mu je sin nevin.

„Ja jednostavno ne verujem da je on to uradio", rekao je on nedelju dana kasnije u intervjuu za Jutjub tok šou Marijana Kotlebe, lidera krajnje desničarske stranke LSNS (Narodna partija naše Slovačke). Kotleba i članovi njegove stranke poznati su po svojim izjavama protiv manjina. Lider stranke pravosnažno je osuđen za ekstremizam i zbog toga izgubio mesto u parlamentu prošle godine.

Solidarnost (samo) neposredno posle ubistva

Ovaj hladnokrvni zločin potresao je Slovačku. Prvih dana nakon pucnjave, političari su jednoglasno osudili zločin iz mržnje i izrazili podršku LGBTQ-zajednici.

Posle napada na kafić i ubistva, narod se okupio u znak žalosti i podrške LGBT zajednici

I na trenutak je izgledalo da bi se situacija za LGBTQ-osobe u Slovačkoj mogla čak i poboljšati. Odjednom se učinilo da je slovačko društvo ujedinjeno oko pitanja koje je dugo delilo dva politička tabora - istopolnih brakova.

Opoziciona stranka Sloboda i solidarnost predložila je zakon kojim se uvodi građansko partnerstvo za gej i lezbejske parove, što je dobilo široku podršku poslanika celog političkog spektra. Ali, konačno glasanje 19. oktobra 2022. pokazalo je drugačiju sliku: samo 50 od 133 prisutna poslanika glasalo je za predlog.

Poslanici Evropskog parlamenta su u rezoluciji pozvali Slovačku da preduzme hitne mere kako bi osigurala bezbednost queer-osoba. Prema statistici Eurobarometra, samo 31 odsto se slaže da LGBTQ-osobe mogu da stupe u brak ili uđu u građansko partnerstvo.

Predsednica Zuzana Čaputova održala je doduše dirljiv govor o homoseksualnim pravima u Evropskom parlamentu samo nekoliko dana nakon ubistva Jurja Vankuliča i Matuša Horvata. Međutim, mnogi drugi političari u zemlji poznati su po homofobičnim izjavama i odbacuju jednakost LGBTQ-osoba, a mnogi Slovaci imaju sličan stav.

Pitanje prava LGBTQ-osoba je vruća tema širom centralne istočne Evrope. U Slovačkoj, kao i u Poljskoj ili Mađarskoj, nisu dozvoljeni ni gej brakovi ni bilo koji drugi oblik istopolnog partnerstva. Iako zločin iz mržnje ovih razmera nije svakodnevna pojava u Slovačkoj, mnoge LGBTQ osobe i političari strahuju da bi mogao da podstakne druge da urade nešto slično.

Kafe Teplaren ostaje zatvoren

Kafe Teplaren, nekada sigurno utočište za ljude iz LGBTQ zajednice, sada je mesto zločina. Vlasnik Roman Samotni ne zna da li će moći ponovo da ga otvori.

Vlasnik kafića Roman Samotni, predsednica Zuzana Čaputova i njen partner Juraj Rizman

„Mnogi od vas su mi pisali da bi trebalo ponovo da otvorim. Ali bol je prevelika za mene. Ja mogu zatvoriti Teplaren, ali svi možete postati novi Teplaren. Možete postati simboli koji menjaju Slovačku. Zajedno možemo zaustaviti mržnju i zahvaljujući vama ljubav može pobediti." Ovim rečima je završio dirljiv govor za slovačke medije samo dan nakon ubistva Juraja i Matuša – sa suzama u očima.

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.