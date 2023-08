Dramatično fudbalsko leto u Španiji

Već nekoliko nedelja „slučaj Rubijales“ zaokuplja pažnju svetske javnosti. Nakon brojnih preokreta, postavlja se pitanje kakve bi posledice to moglo da ima za španski fudbal

Onome ko želi da napiše scenario za neku uspešnu i dugotrajnu seriju potreban je tzv. „klifhenger“ (cliffhanger). Tako se stručnim žargonom naziva kraj jedne epizode koji emocionalno do te mere dirne gledaoce da kod njih budi neutaživu glad da pogledaju i sledeći nastavak. To su u pravilu neočekivani, dramatični preokreti.

I upravo to se trenutno događa u Španiji, zemlji poznatoj i po serijama, a još više po fudbalu.

U glavnoj ulozi je Luis Rubijales, bivši drugoligaški fudbaler koji je uspeo da se popne na sam vrh Španskog fudbalskog saveza (RFEF). Kao predsednik saveza on je španskom fudbalu doneo mnogo novca, na primer „selidbom“ utakmice španskog superkupa u Saudijsku Arabiju. Pobrinuo se osim toga i da se Španija pozicionira kao jedan od favorita za organizaciju Svetskog prvenstva u fudbalu za muškarce 2030, zajedno s Portugalijom i Marokom.

Vremenom je postajao sve moćniji. A kada je ženska reprezentacija prošle godine upozorila savez na zloupotrebu moći od strane trenera Horhea Vilde, Rubijales se solidarisao sa trenerom. I to uprkos činjenici da je 15 fudbalerki objavilo da više ne želi da nastupa za reprezentaciju sve dok je Vilda trener.

Neprimereni gestovi na tribini

Trener kojeg je Rubijales podržao na kraju je s novoformiranom ekipom osvojio titulu na Svetskom prvenstvu. Predsednik saveza to je očigledno shvatio i kao svoju ličnu pobedu. Jednu fudbalerku, a bila je to Dženi Hermoso, tokom ceremonije dodele medalja poljubio je u usta, i to bez njene dozvole. Kasnije je rekao da će se sa Dženi Hermoso venčati, a da će venčanje proslaviti s celom ekipom na Ibici. Od tada je Španijom počela da se širi nelagoda zbog njegovog postupka, njegovog poljupca.

Protest u Madridu u znak podrške Dženi Hermoso Foto: Richard Zubelzu/Zumapress/picture alliance

Nakon toga je u jednoj radijskoj emisiji Rubijales svoje kritičare nazvao „glupanima“. Atmosfera je postajala sve napetija. Onda se u javnosti pojavio i jedan video-snimak na kojem se vidi kako se Rubijales, nakon pobede španskih igračica u finalu, na tribini u trijumfalnoj pozi uhvatio za svoje međunožje. Pritom je na samo nekoliko metara od njega bila kraljica Leticija. I eto ga „klifhenger“ – stvar je prerasla u političku temu.

Iz redova španske vlade levog centra moglo se čuti da Rubijales mora da podnese ostavku, da osoba koja je pretpostavljena fudbalerkama ne sme tek tako da ljubi igračice u usta. A s obzirom na to da je Hermoso rekla da joj to nije bilo pravo, čitava stvar je postala i tema za pravosuđe. U Španiji naime postoji zakon koji se zove „Solo sí es sí“. Drugim rečima: fizički dodiri i poljupci među ljudima dozvoljeni su samo onda ako obe osobe kažu „sí“, dakle „da“.

„Lažni feminizam“

Španski savez pokušao je da „spusti loptu“. Objavio je saopštenje u kojem se citira Dženi Hermoso koja tu kaže da ima „dobar odnos sa predsednikom“ i da je to bio „prijateljski poljubac“. No, baš u isto vreme dok su svetske prvakinje na ulicama u Madridu slavile titulu s navijačima, postalo je jasno da to nisu bile reči Dženi Hermoso. Ona to naime nikada nije rekla. „Klifhenger“: pritisak raste.

Seksualno nasilje u sportu To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Španski fudbalski savez poziva članove na vanrednu skupštinu. Ljudi iz Rubijalesovog okruženja šire glasine o tome da će on da podnese ostavku. Ali, umesto ostavke, fudbalski šef na skupštini govori o „borbi kultura“ u Španiji, o „lažnom feminizmu. I nekoliko puta ponavlja: „Neću da se povučem!“

Treneri španske ženske i muške nacionalne reprezentacije mu aplaudiraju. Vlada u Madridu najavljuje da će Sportski upravni sud proveriti da li postoji pravna mogućnost da se Rubijalesu zabrani da nastavi da obavlja dužnost. A španske reprezentativke, novopečene prvakinje sveta, objavljuju da stupaju u štrajk, odnosno da ne žele da nastupaju za svoju zemlju dok je Rubijales na čelu saveza. „Klifhenger“.

Štrajk glađu u crkvi

I pomoćni treneri ženske selekcije najavljuju da više ne žele da rade za Fudbalski savez dok je na njegovom čelu Rubijales, odnosno aktuelno rukovodstvo. Tvrde da su bili prisiljeni da se pojave na vanrednoj skupštini kako bi tamo demonstrirali solidarnost s predsednikom. Najkasnije u tom trenutku postaje jasno da neželjeni poljubac nije jedini, a pogotovo ne najveći problem u Španskom fudbalskom savezu. I pre nego što se sportski sud prihvatio „slučaja Rubijales“, Svetska fudbalska federacija (FIFA) suspendovala je Rubijalesa koji u narednih 90 dana ne sme da obavlja funkciju predsednika saveza.

Luis Rubijales na skupštini saveza: „Neću da se povučem!“ Foto: RFEF/EUROPA PRESS/dpa/picture alliance

Špancima polako postaje jasno da je u opasnosti i domaćinstvo Svetskog prvenstva 2030. za muškarce. Zemlja je bila uverena da će upravo Španiji (i suorganizatorima Maroku i Portugaliji) da pripadne ta čast.

Za reč se javlja i majka Luisa Rubijalesa, gospođa Angeles Bejar. Ona tvrdi da je njen sin žrtva nepravde i da bi reprezentativke konačno trebalo da kažu istinu – o tome da se radilo o sporazumnom poljupcu. Majka odlazi u jednu crkvu u mestu Motril na jugu zemlje – crkvu ne napušta i počinje sa štrajkom glađu. Novi „klifhenger“.

Sada svi očekuju brz signal, odnosno brzu odluku Sportskog suda o Rubijalesovom ponašanju i poljupcu. Ali, Sud kaže da mu treba malo više vremena. Možda mu je to vreme potrebno zato što se pojavio i novi video-snimak. Iz kabine. Neposredno nakon pobede u finalu Mundijala. A taj snimak može, ali ne mora da se interpretira tako kao da je Rubijales pitao Dženi Hermoso da li je sme da je poljubi. Nastaviće se…

