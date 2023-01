Dpa: Veliki bolovi ili veliki šou Novaka Đokovića?

„Veliki bolovi ili veliki šou?“, pita se vodeća nemačka agencija dpa i navodi da je povreda zadnje lože Novaka Đokovića tema brojnih diskusija u Melburnu.

„I pre osmine finala u ponedeljak protiv Australijanca Aleksa de Minora se scena pita koliko teško je zbilja povređen srpski favorit na turniru. Ili čak da li možda pomalo glumi“, navodi dpa.

„Sigurno mu je nešto“, brani ga bivši trener Boris Beker u intevjuu za Eurosport, „da mu nije ništa, ne bi sve ovo radio.“

Podseća se na brojne medicinske tajm-aute koje Đoković uzima, ili bolne grimase tokom prošlih mečeva.

„Ponekad imate utisak da blefira. Ponekad da ne može da dovrši meč. To je između raja i pakla. Teško je i protivnicima da se prilagode“, rekao je Beker.

Barbaru Ritner to „malo nervira“

Nemačka savezna trenerica Barbara Ritner kaže: „Malo mi smeta to što punim gasom trči do loptice, a onda hramlje kao da želi da demonstrira: hej ljudi, nešto me boli. To me malo nervira“, rekla je ona za Eurosport.

Nemački igrač u dublu Kevin Kravic kaže da je Đoković van terena „veoma fina i zabavna osoba“, ali da se tokom meča uvek zapitate „koliko je u njegovom nastupu šou?“

Kako prenosi dpa, ni Ritner ni Kravic nikako ne žele da insinuiraju da Đoković folira povredu. „Sasvim je sigurno da mu je nešto, i veliko je pitanje hoće li ovako uspeti da igra do kraja“, kaže Ritner.

Molitve i tablete

Na to ni Đoković nema odgovor, podseća dpa: „Molim se da se ništa ne desi, ali se dešava u svakom meču“, rekao je Đoković o problemima koji ga muče već dve sedmice.

Pomažu mu fizioterapeuti i tablete. „Nije idealno, ali nekako ide“, dodao je teniser.

Kako ocenjuje dpa, „nekako“ neće biti dovoljno u ponedeljak u osmini finala protiv hitrog Australijanca De Minora „koji do sada igra famozan turnir“. Đoković očekuje veliki izazov i uzavrelu atmosferu.

nr (dpa)

