Dokle ide američka opsesija oružjem?

Predsednik SAD Džozef Bajden potpisao je u subotu zakon koji stručnjaci ocenjuju kao kao najznačajnije pooštravanje zakona o oružju na saveznom nivou od sredine 1990-ih. Prethodno su ga usvojili Senat i Kongres.

Između ostalog, novi zakon predviđa intenzivniju proveru kupaca oružja - mlađih od 21 godine.

Reč je i o proširenju zakona pojednih saveznih država koji omogućavaju oduzimanje oružja od potencijalno opasnih ljudi. Takođe će i ilegalna trgovina oružjem će biti kažnjiva na saveznom nivou.

Pored toga, milijarde američkih dolara treba da se ulože u programe zaštite mentalnog zdravlja i borbe protiv nasilja. Sredstva su namenjena i za obezbeđenje škola. Naime - mnogi republikanci tvrde da je porast napada oružjem posledica porasta mentalnih bolesti, a ne dostupnosti oružja.

Do relativno brze, mada mlake izmene zakona došlo je nakon nedavnih masovnih ubistava u gradu Bafalo u državi Njujork i osnovnoj školi u gradu Uvaldeu u Teksasu, u kojima je život izgubila 31 osoba.

Posle svakog masakra, ponavlja se ista matrica. Zagovornici oružja i republikanci preporučuju obučavanje nastavnika da se brane, veće obezbeđenje na svim javnim mestima, a građanima da nose više oružja. Protivnici oružja i demokrate, s druge strane, pozivaju na strože zakone i propise, kao na primer, zabranu automatskih pušaka.

Odluka vrhovnog suda

A takođe ove sedmice, pre samo nekoliko dana Vrhovni sud SAD je - proširio pravo na nošenje oružja u javnosti. Vrhovni sud je poništio više od 100 godina star zakon države Njujork na osnovu kojeg je odužje moglo da se nosi skriveno i van kuće - samo radi dobro utemeljenog razloga samodbrane. Proces su pokrenula dvojica muškarca.

Slični zakoni postoje u Kaliforniji, Nju Džersiju, Masačusetsu, Merilendu, u distriktu Kolumbija i na Havajima. U drugim delovima SAD jedva da postoje ograničenja.

Oružje je za mnoge Amerikance svetinja

Pravo na posedovanje oružja zapisano je u američkom Ustavu. Do sada se niko nije usudio da se suprotstavi ovom propisu koje stoji u čuvenom Drugom amandmanu. Pisan je u vreme kada su se Sjedinjene Države sastojale od nerazvijenih teritorija i kada su građani živeli u divljini, daleko od naseljenih područja.

Automatske puške tada nisu ni postojale, ali je pravo svakog građanina da ima oružje do danas ostalo. Ovo pravilo je sveto za mnoge Amerikance.

Posebno za konzervativno-desnu Republikansku partiju, kojoj su najviše privrženi Hrišćani koji se zalažu za tradicionalne vrednosti.

A tu je i Nacionalno udruženje za oružje (NRA), koje se uspešno protivi svakom pokušaju da se regulišu propisi za držanje oružja kroz agresivne kampanje lobiranja.

Ne može vatrena voda, ali može vatreno oružje

Vatreni okršaji su u SAD deo svakodnevice. U Sjedinjenim Državama porodice neretko za Božićne praznike poziraju sa svojim privatnim arsenalom oružja. U ovoj zemlji je moguće kupiti alkohol tek sa 21 godinom - a oružje već sa 18 godina.

Upravo je toliko godina imao masovni ubica iz Uvaldea, koji je ubrzo nakon što je postao punoletan kupio dve automatske puške kojima je počinio masakr u školi.

Najviše oružja po glavi stanovnika

Dok mnoge zemlje zahtevaju opsežne procedure za dobijanje oružja – obuku, licence i tone dokumenata – u mnogim američkim državama je veoma lako nabaviti oružje.

Često je dovoljno samo popuniti formular na licu mesta u radnji. U radnjama se zatim obavlja instant provera, gde se lični podaci proveravaju u bazi podataka kako bi se eventualno pokazala kriminalna prošlost. Retko kome bude odbijen zahtev za kupovinu oružja. Stopa iznosi 0,5 odsto. Na sajmovima oružja, koji se održavaju širom zemlje svakog vikenda, propisi su još labaviji.

U SAD ima više komada oruža u rukama civila nego stanovnika - 120 na komada oružja 100 stanovnika.

Po tome su SAD prve u svetu. Daleko iza na drugom mestu je zemlja u kojoj već godinama vlada građanski rat, naime Jemen i to sa 52 komada oružja na 100 stanovnika.

Mark i Patricia Mekloski izašli su ispred kuće u Sent Luisu da malo zaprete demonstrantima marša Black lives matter To se desilo u Sent Luisu u Misuriju,28. juna 2020. (niko nije ubijen)