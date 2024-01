Dodikov šou je okončan, na potezu je Tužilaštvo BiH

Upozorenja međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, bilo da se radi o Kancelariji visokog predstavnika ili pojedinih ambasadora zemalja-članica Saveta za implementaciju mira (PIC), nisu sprečila obeležavanje Dana Republike Srpske u Banjaluci. Sedmi put od prve odluke Ustavnog suda BiH koji je datum 9. januar proglasio neustavnim za obeležavanje Dana RS, održan je do sada najveći defile pripadnika policije i civilnog sektora, s preko tri hiljade učesnika.

Analize u toku

„Sada se moramo odmaći od 9. januara 2023. i gledati u budućnost. Treba reći da se 9. januar 2024. u tom okviru i na taj način neće dogoditi. Dakle, mogu se slaviti i državni i praznici entiteta, ali to se može raditi na drugi način i nikome zbog toga neće pasti kruna s glave“, rekao je visoki predstavnik Kristijan Šmit pre godinu dana. Otada je u nekoliko navrata pozvao i pravosuđe u BiH da reaguje u okviru svoje nadležnosti, s obzirom na to da se institucionalnim obeležavanjem Dana RS „krše odluke Ustavnog suda BiH“.

Parada u Banjaluci Foto: Dragan Maksimovic/DW

Iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine juče (9. januar) je saopšteno da, zajedno sa partnerskim agencijama za sprovođenje zakona, „prate sva dešavanja koja mogu imati elemente krivičnih dela iz naše nadležnosti“.

„Tužilaštvo BiH će u narednom periodu, nakon analiziranja dostavljenih prijava i konsultacija s partnerskim institucijama, moći da se odredi o daljim aktivnostima“, rečeno je u toj pravosudnoj instituciji.

Iz OHR-a još nije bilo reakcija, osim što su ranije pozvali entitetske vlasti da ne obeležavaju Dan RS na datum koji je osporio Ustavni sud BiH.

Ipak, noćni defile s preko tri hiljade učesnika bio je najveći do sada. Uz svetlosne efekte prikazane dronovima, bila je to i najskuplja proslava do sada, za koju je budžetom bilo planirano milion i po maraka.

„Ne trebaju nam kolonizatori, niti tutori. Ovaj narod nikada nije živio porobljen. Zato ovo ne sme biti zabranjeno. Ako bude zabranjeno, znači da smo pali“, rekao je predsednik RS Milorad Dodik na svečanoj ceremoniji obeležavanja Dana Republike Srpske.

„Mi smo zagledani u Srbiju i Rusiju, i naš narod. Mi ne želimo nikakve sukobe i to nećemo da vodimo. Želimo da naši policajci brane naše kuće koje postoje na ovim prostorima“, rekao je Dodik, pored kojeg je na ceremoniji stajao ruski ambasador u BiH, Igor Kalabuhov.

Milorad Dodik: Ne trebaju nam kolonizatori niti tutori. Ovaj narod nikada nije živeo porobljen. Foto: Dragan Maksimovic/DW

Upozorenje SAD i EU

S druge strane, SAD očekuju od institucija BiH da sprovedu istragu o svakom slučaju kršenja zakona, koji je povezan s proslavom Dana Republike Srpske 9. januara.

„Problem ne leži u proslavi praznika, nego u odluci da to bude 9. januara. Povezivanje tog obeležavanja s pravoslavnim verskim praznikom u suprotnosti je s nekoliko odredbi Ustava BiH kojima se zabranjuje diskriminacija. Ovo je stvar zakona, a ne nečijeg mišljenja“, saopštila je Ambasada SAD u BiH.

Iz Brisela poručuju da je proslava dana Republike Srpske 9. januara za Evropsku uniju nezakonita, s obzirom na presudu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Portparol EU Peter Stano podseća da je Ustavni sud BiH u dva navrata presudio da obeležavanje 9. januara nije u skladu da Ustavom BiH.

„Mogu samo da ponovim da Evropska unija naglašava potrebu da svi akteri u BiH poštuju suverenitet, teritorijalni integritet, ustavni poredak, uključujući i odluke Ustavnog suda. I kao što smo rekli, svaka akcija koja je protivna ovim principima dovešće do ozbiljnih posledica“, poručio je Stano, pozivajući sve političke aktere u zemlji da se uzdrže od provokativne retorike ili delovanja, „posebno onih u RS koji dovode u pitanje suverenitet, teritorijalni integritet i jedinstvo zemlje“.

U izmenama Krivičnog zakona BiH, kojeg je u julu prošle godine nametnuo visoki predstavnik Kristijan Šmit, navodi se da će se „svaka službena ili odgovorna osoba koja ne primeni, ne sprovede, ne izvrši ili na drugi način ne poštuje konačnu i izvršnu odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine... ili koja spreči, odnosno na drugi način ometa primenu, sprovođenje ili izvršenje takve odluke, kazniti lišavanjem slobode odnosno boravkom u zatvoru od šest meseci, do pet godina“.

Predsednik RS Milorad Dodik na „noćnom defileu“ kojim je obeležen 9. januar, Dan Republike Srpske, koji je u BiH proglašen neustavnim Foto: Radivoje Pavicic/AP Photo/picture alliance

Bez antagonizma

Profesor ustavnog prava Kasim Trnka ukazuje da se zakon krši već sedam godina, ali da sankcije izostaju.

„Prvi na potezu bi trebalo da budu gospodin (glavni tužilac Tužilaštva BiH Milenko) Kajganić i njegova ekipa, ali nažalost ni do sada nisu pokazivali da se snalaze u ovakvoj situaciji. Ili se može naivno tvrditi da se ne snalaze ili je možda u pitanju nekakav politički stav da se u ovakvim situacijama ne ulazi u rizičan potez“, smatra Trnka.

Prijavu Tužilaštvu BiH za je sada najavio samostalni poslanik u Narodnoj skupštini RS Ramiz Salkić, navodeći da Tužilaštvo „nema hrabrosti ili saglasnost“ da pokrene postupak protiv Milorada Dodika.

„Tužilaštvo je odgovorno za ovo što radi Dodik, jer ne sankcionišu one koji rade suprotno Ustavu i zakonima ove zemlje. Oni su obavezni da preduzmu korake bez da ih iko prijavljuje. To su bili obavezni i ranijih godina“, kaže Salkić.

Koalicioni partneri Milorada Dodika na državnom nivou, prvenstveno stranke Trojke, nisu preterano reagovali na proslavu u Banjaluci. Iako je šef diplomatije BiH Elmedin Konaković (NiP) ranije rekao da će na proslavu doći skroman broj ljudi, kao i da će se tu videti sav politički potencijal Republike Srpske, sada je bio uzdržan rekavši samo kako ne želi da jača ničije antagonističke poruke. Sličan komentar dao je na dan obeležavanja.

„Ne bih o tome govorio. To je nebitno, trivijalno i imamo pametnijeg posla“, rekao je Konaković u Mostaru, nakon sastanka predstavnika Trojke i HDZ BiH o ključnim pitanjima koja se odnose na ispunjavanje uslova Evropske komisije.

Paljenje zastave u Zenici

Na dan obeležavanja 9. januara, cveće je na spomen-obeležje u Potočarima, zajedno sa Majkama Srebrenice, položio bošnjački član Predsedništva BiH Denis Bećirović. Komentarišući inicijativu majki da se 9. januar proglasi Danom žalosti, Bećirović je rekao da je došao da pošalje poruku da će one „slobodno i dostojanstveno koračati na svakom pedlju Bosne i Hercegovine“.

„Entitet RS prema Ustavu BiH i Dejtonskom mirovnom sporazumu postoji od 21. novembra 1995. godine i on nema nikakav drugi kontinuitet. Ne postoji nijedna odredba u Dejtonskom mirovnom sporazumu i Ustavu koja govori o kontinuitetu entiteta – postoji samo kontinuitet države Bosne i Hercegovine“, rekao je Bećirović.

Reakcija je bilo i na ulicama. Više desetina vozila prodefilovalo je Zenicom, kao odgovor na obeležavanje 9. januara u Banjaluci. Na vozilima su bile istaknute zastave sa ljiljanima, a na snimcima na društvenim mrežama vidi se paljenje zastave trobojke na kojoj je amblem Republike Srpske.

Zastava Rusije sa likom Vladimira Putina u Banlauci, tokom defilea za Dan Republike Srpske Foto: Radivoje Pavicic/AP Photo/picture alliance

Orden Viktoru Orbanu

Na prošlogodišnjem obeležavanju Dana Republike Srpske, Orden na ogrlici dodeljen je ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, za „patriotsku brigu i ljubav prema Republici Srpskoj“. Ove godine to najviše priznanje dobio je premijer Mađarske Viktor Orban.

„Premijer Mađarske Viktor Orban prihvatio je da dobije najviše odlikovanje Republike Srpske. To je ponos Republike i zahvalnost čoveku koji je spreman da nas uvaži kao realnu političku činjenicu“, rekao je Dodik, objasnivši da će Orbanu orden uručiti već narednog meseca. Inače, dolazak mađarskog premijera ranije je bio najavljen, ali je od visokih zvanica u Banjaluku doputovalo izaslanstvo Srbije, s predsednikom Narodne skupštine Srbije Vladimirom Orlićem na čelu.

Iako je poslao pismo u kojem je čestitao Dan Republike Srpske, predsednik Srbije Aleksandar Vučić ni ove godine nije prisustvovao obeležavanju. Od odluke Ustavnog suda BiH iz 2015. godine, Vučić je predvodio delegaciju Srbije na proslavi samo 2016. godine, tada u svojstvu premijera.