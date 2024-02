Debata u Bundestagu: „Vi niste alternativa, vi ste potop!“

Ponovo retorički duel Olafa Šolca (SPD) i Fridriha Merca (CDU) u debati u Bundestagu. Kancelar je lidera opozicije nazvao „mimozom“ i „plašljivim zecom“.

Ali pre toga, prvi za govornicu u Bundestagu izašao je šef CDU Merc. I najpre je dobio neobično veliki aplauz – i to i od poslanika vladajuće koalicije, Socijaldemokrata (SPD), Zelenih i Liberala (FDP). Aplauz je dobio zbog onoga što je govorio o demonstracijama protiv ekstremne desnice, odnosno protiv stranke Alternativa za Nemačku (AfD). Stiče se utisak da su poslanike u nemačkom parlamentu probudile mase ljudi koje su proteklih dana izašle na ulice da demonstriraju protiv desnog ekstremizma, a za demokratiju.

Aplauz je bio toliko snažan da se šef poslaničke grupe AfD Bernd Bauman okrenuo za 180 stepeni na svojoj stolici u pravcu svoje poslaničke grupe. Okrenuo je dakle leđa parlamentu i članovima vlade.

A Merc je rekao: „Vi radite sa desničarskim ekstremistima, Identitarnim pokretom i Građanima Rajha na zajedničkom cilju. Što je dosta, dosta je!“ I još: „Vi niste alternativa za Nemačku, vi ste potop za Nemačku!“

Lider poslaničke grupe bavarskih demohrišćana (CSU) Aleksander Dobrint kasnije je dodao: „Vi ste alternativa nezrelosti, servilnosti i neslobode. To nema nikakve veze sa patriotizmom, to je izdaja!“

U žestokom govoru, predsednica AfD-a Alis Vajdel kritikovala je vladu: „Vi do temelja uništavate Nemačku. Zato što mrzite Nemačku. Ova vlada mrzi Nemačku“, rekla je Vajdel.

Ona je pokušala da umanji značaj susreta u Podsdamu, na kojem je ekstremna desnica, uz prisustvo članova AfD-a razgovarala o „remigraciji“ stranaca iz Nemačke. Šefica AfD-a ocenila je da je reč o nezapamćenoj kleveti i napadima na njenu stranku, koje je više puta uporedila sa „metodama Štazija“ (ozloglašene tajne službe bivšeg DDR-a). Medije je optužila za laži, nazivajući ih rečju koju koriste populisti i ekstremna desnica: „Lügenpresse“ (lažljiva štampa). Uz to, naglasila je i da u Bregzitu vidi model koji bi trebalo da se primeni na Nemačku.

Čini se da je ovoga puta nemački parlament bio uzdrman više nego ranije. To je bilo zbog sastanka u Potsdamu na temu „remigracija“, ali i zbog ljudi širom Nemačke koji su izašli na ulice. U ranijim debatama poslanicima AfD-a dozvoljavano je da govore bez da su se poslanici ostalih stranaka previše trudili da im na pravi način uzvrate.

Sada su prva dva sata debate imali za temu Alternativu za Nemačku. Na tu stranku su se tada osvrnuli svi govornici u Bundestagu – od levice, do desnice. Uključujući i kancelara Olafa Šolca, koji je rekao: „Planovi podvedeni pod pojam ’remigracija’ podsećaju na ’najmračnija vremena nemačke istorije“. Na tom mestu socijaldemokratski kancelar dobio je aplauz i od opozicionih Demohrišćana (CDU i CSU).

Nema saradnje oko budžeta

Onda se prešlo na budžet za 2024, koji je i bio povod za raspravu u Bundestagu. I postalo je jasno da, nakon zajedničkog obračuna stranaka vlasti i opozicije sa AfD-om, prestaje svako drugo njihovo zajedništvo.

Merc je, na primer, na kritike parlamentarnih grupa vladajućih da njegov poslanički klub nije podneo nikakve zahteve za izmene nacrta budžeta za 2024. odgovorio na pomalo neozbiljan, pa i prkosan način: „Mi u principu imamo potpuno drugačije mišljenje od vas o svim suštinskim pitanjima. Zato nismo uložili zahteve za izmene“, doviknuo je Merc u pravcu kancelara Šolca.

To više nego jasno pokazuje Mercov kurs: on igra na kartu maksimalne distance od vladajućih stranaka i jasno odbacuje saradnju u radu na izmenama nemačkog ustava po pitanju reforme tzv. „kočnice zaduživanja“. Za to je, naime, vladajućim strankama potrebna dvotrećinska većina, odnosno glasovi opozicionih poslanika CDU i CSU. Demohrišćani su vladi potrebni i kada se radi o aktuelnoj debati koja se odnosi na zaštitu Saveznog ustavnog suda.

Merc međutim ove srede (31.1.) nije uputio signal da želi da sarađuje – i to uprkos činjenici da je dan ranije Savetodavno veće ekonomskih stručnjaka preporučilo reformu „kočnice zaduživanja“ i pozvalo nemačke političare da požure: „Ne znamo da li će u narednom legislaturnom periodu biti moguća dvotrećinska većina demokratskih stranaka, rekla je predsednica Veća Monika Šnicer.

Ipak, nejasno je da li će Merc uspeti da ostane na tom svom kontra-kursu, jer su i premijeri pokrajina iz redova Demohrišćana za tu reformu.

Šefica poslaničke grupe Zelenih Brita Haselman apeluje na Merca da sarađuje: „Svi su pozvani da zajednički učinimo našu zemlju bezbednom za budućnost. Konačno, konsenzus je takođe deo demokratije, a ne samo držanje govora i kontriranje“, poručila je Brita Haselman.

