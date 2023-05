Debakl na Evroviziji: „Ceo svet nas mrzi, zar ne?“

Švedska predstavnica Lorin pobednica je ovogodišnjeg Eurosonga. Nemački bend „Lord Of The Lost“ završio je kao poslednji. Ovako o tome izveštavaju nemački mediji:

„Za Nemačku je to bilo još jedno gorko veče, na kraju su Lord Of The Lost zauzeli 26. mesto sa samo 18 bodova – iako prognoze i nisu bile tako loše. Može samo da se nagađa zašto, jer je nastup petorice muzičara iz Hamburga bio dobar, uz blještave kostime i puno šminke“, piše na svom portalu javni servis ARD.

List Štutgarter nahrihten pod naslovom „Debakl Lord Of The Lost“, prenosi neke reakcije nemačkih fanova na Tviteru od kojih izdvajaju jednu koja glasi: „Svi se slažemo da nas ceo svet mrzi, zar ne? Zato što je realno govoreći, pesma Lord Of The Lost bila sasvim u redu i uopšte nije bila tako loša kao što ju je ocenio žiri“.

Nedeljnik Štern, uz ocenu da je plasman na Evroviziji za nemačke predstavnike bio „katastrofa“, na svom portalu prenosi i izjavu grupe: „Hvala svima na ovom sjajnom iskustvu. Voleli smo svaku sekundu!“

Svoj odgovor na pitanje zašto tek poslednje mesto, nudi nemačko izdanje specijalizovanog muzičkog časopisa Metal Hamer: „Nažalost, čini se da većina ljudi u Evropi (i Australiji i Azerbejdžanu) nema sluha za tu vrstu muzike, ili je pod velikim uticajem mejnstrim-popa – i stoga ne pristaju na Lord Of The Lost. (…) Ipak, gotik-metalci ne bi trebalo da svoj nastup na Evroviziji podvedu pod kategoriju ’najgori’. Bolje je da se drže olimpijskog pravila: ’Važno je učestvovati’ – da to ostave iza sebe i okrenu se relevantnim festivalima.“

idj

