Dan Republike Srpske: Dodik, Orban i američki F16

Uoči još jednog obeležavanja Dana Republike Srpske, političke tenzije podignute su na najviši nivo do sada. Politički odnosi zategnuti su zbog toga unutar BiH, ali i između entitetskih zvaničnika i međunarodne zajednice.

Vrhunac ovih poslednjih, je najava nadletanja borbenih aviona SAD F-16 iznad BiH tokom dana (8.1.), uoči obeležavanja Dana RS sutra u Banjaluci. Iako su avioni prošle godine u maju obavili niske prelete iznad Sarajeva i još nekoliko bh. gradova u znak partnerstva BiH i SAD, zanimljivo je da se to sada obavlja dan uoči proslave u Banjaluci.

„Iako nisam zvanično informisan da će 8.januara avioni F16 nadletati Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu, zvanično sam informisan da za to nemaju saglasnost Predsedništva BiH. A kad su već tu, verujemo da će svojim prisustvom podržati proslavu Dana Republike Srpske", napisao je Milorad Dodikna društvenoj mreži X.

Tri puta obaran

Ustavni sud BiH je krajem 2015. po apelaciji tada bošnjačkog člana Predsedništva Bakira Izetbegovića, doneo odluku kojom je član entitetskog Zakona o praznicima koji se odnosi na proslavu Dana RS, proglasio neustavnim. Sud je utvrdio da se tada obeležava i krsna slava Republike Srpske Sveti Stefan, koji se doživljava i kao pravoslavni praznik.

Sud nije osporio obeležavanje Dana Republike Srpske već samo datum 9. januar, jer je na taj dan 1992. Skupština srpskog naroda u BiH usvojila je Deklaraciju o proglašenju Republike srpskog naroda Bosne i Hercegovine.

Ovaj datum do sada je osporen tri puta u Ustavnom sudu, prvi put u Ustavnom sudu republike BiH odmah nakon proglašenja 1992, zatim 2015. i 2019. godine, kada je Narodna skupština RS usvojila poseban zakon kojim se reguliše obeležavanje 9. januara, ali bez verskog dela. Ustavni sud BiH ni tu verziju nije prihvatio, te je zakon oboren.

Bez obzira na to, od poslednje dve odluke ovaj dan se svake godine obeležava sve svečanije, iako su upozorenja međunarodnih predstavnika svake godine sve „oštrija".

Dva upozorenja

„Na organima za sprovođenje zakona, Tužilaštvu BiH i policiji, je da preduzmu odgovarajuće zakonom propisane naredne korake, posebno u slučajevima koji se odnose na javne zvaničnike i državne službenike i njihovo učešće u pripremi ili organizaciji proslave 9. januara", poručio je u decembru visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit, upozorivši da nepoštovanje odluka Ustavnog suda predstavlja krivično delo.

Kristijan Šmit Foto: Elvis Barukcic/AFP/Getty Images

Međutim, zvanična Banjaluka niti poštuje, niti od sredine prošle godine objavljuje odluke Ustavnog suda BiH, nakon što je Narodna skupština donela zakon kojim se to definiše. U tom „paketu" bio je i zakon koji se odnosi na neobjavljivanje odluka visokog predstavnika. Ipak, Šmit je pre tri dana još jednom uputio poruku vlastima RS.

„Osporavanje ustavno-pravnog poretka i demokratije ima posledice. Visoki predstavnik poziva koaliciju predvođenu SNSD-om da ne deluje na štetu RS i njenih građana", saopšteno je iz OHR-a.

Inače, Šmit je pre godinu dana izjavio da se 9. januar neće više obeležavati kao do tada.

„Treba reći da se 9. januar 2024. tom okviru i na taj način neće dogoditi. Dakle, mogu se slaviti i državni i praznici entiteta, ali to se može raditi na drugi način i nikome zbog toga neće pasti kruna s glave", rekao je Šmit pre godinu dana.

Delom je bio u pravu, s obzirom da će sutra ovaj dan prvi put biti obeležen noćnim defileom, umesto dnevnom paradom kao prethodnih godina. S druge strane, ministar odbrane u Savetu ministara BiH Zukan Helez, najavio je sankcije za sve pripadnike Oružanih snaga BiH koji budu učestvovali u „obeležavanju neustavnog Dana RS".

900 pripadnika MUP-a RS

„Ako su sve oči uprte samo u ovo Ministarstvo i Oružane snage, a sva ostala ministarstva puste svoje zaposlene, onda nismo ništa postigli. Ovde je potrebna reakcija svih ministarstava, pravosudnih organa – Suda i Tužilaštva, kao i OHR-a", rekao je Helez, navodeći da Ministarstvo odbrane ima svoje službe koje će pratiti te aktivnosti i podnositi izveštaje.

Ministar unutrašnjih poslova RS Siniša Karan pozvao je građane da prisustvuju defileu, te da „svi zajedno, mirno i dostojanstveno proslavimo Dan Republike Srpske".

U svečanom defileu učestvovaće više od 900 pripadnika MUP-a podeljenih u ešalone, a prvi put u defileu, zajedno sa starijim kolegama, biće i kadeti Srednje škole unutrašnjih poslova. Navedeno je da će doprinos proslavi Dana RS tokom svečanog defilea pružiti sve institucije, kao i civilni sektor.

Prema nezvaničnim informacijama, predstavnici međunarodne zajednice zatražili su diplomatskim kanalima od predstavnika susednih zemalja da ne prisustvuju obeležavanju Dana RS u Banjaluci. Iako su ove godine očekivali državni vrh Crne Gore, to se neće desiti, što je potvrdio crnogorski predsednik Jakov Milatović.

Đukanović scenario?

„Znate moj stav koji se tiče celovitosti BiH, to je naša državna politika, to je i moj stav. Imam jako dobar odnos sa sva tri člana predsedništva, i sa Komšićem i sa Bećirovićem i sa gospođom Cvijanović. Nakon posete Beogradu, Zagrebu i Ljubljani, moja naredna bilateralna poseta u okviru regiona biće Sarajevu, i to je već načelno dogovoreno sa Bećirovićem, koji preuzima predsedavanje Predsedništvom BiH, čini mi se negde krajem marta, početkom aprila”, rekao je Milatović, navodeći da je poziv dobio ali da u Banjaluku neće ići.

Milatovićevo obrazloženje nije se preterano svidelo predsedniku RS Miloradu Dodiku:

„Potpuno je nemušto da to pravda nekom borbom za celovitu Bosnu. Ako bi mogao da sagleda, onda bi video da je RS od Dejtona sastavni dio BiH, odnosno da čini 49 odsto njene teritorije koja je legitimno priznata u Dejtonskom mirovnom sporazumu. Tako da ne znam ni što mu je bila potrebna ta opservacija. Ali, u svakom slučaju, poslao je jasnu poruku... Onaj ko poštuje nas, i mi ćemo ga poštovati, a onaj ko ne poštuje - nemamo ni mi nikakvih razloga", rekao je Dodik, praveći paralelu sa stavljanjem veta 2020. na posetu tadašnjeg predsednika Crne Gore Mila Đukanovića BiH.

Delegacija Srbije opet bez Vučića

Predsednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić, rekao je da Republika Srpska „neće posustati pred pretnjama", već će 9. januar „ove godine proslaviti veličanstveno u prisustvu brojnih zvanica iz regiona i Evrope, među kojima je i premijer Mađarske Viktor Orban".

Ivica Dačić u sredini, zagrlio ga Milorad Dodik, 09.01.2023. Foto: ELVIS BARUKCIC/AFP

Osim Orbana, doći će i predstavnici ruske Ambasade u BiH, a posetu je najavila i delegacija Srbije, ma čelu sa šefom srpske diplomatije, ali i ove godine bez Aleksandara Vučića.

Iz Misije OEBS-a u BiH saopštili su da se obeležavanjem 9. januara kao Dana Republike Srpske ne krši samo Ustav BiH već i Ustav RS. Misija OEBS-a u BiH pozvala je vladu RS da u potpunosti poštuje vladavinu prava, koja mora obuhvatiti poštivanje odluka Ustavnog suda BiH kao konačnih i obavezujućih.