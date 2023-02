Društvo Švedska

Da li su najbolje plaćeni muškarci i najinteligentniji?

15. 2. 2023. 15. februar 2023.

Što više novca neko zarađuje, to je pametniji? To važi samo do jedne određene tačke, pokazuje jedno istraživanje koje je sprovedno u Švedskoj i koje se odnosi samo na muškarce.