Da li su Amerikanci odgovorni za sabotažu Severnog toka?

Iz četiri rupe na cevima gasovoda Severni tok u Baltičko more curi ruski gas. Severni tok 1 i Severni tok 2 su oštećeni, a stručnjaci i političari već danima govore da postoji samo jedan jedini realan razlog za to: sabotaža. „Sve raspoložive informacije ukazuju da su rupe rezultat namernog delovanja“, rekao je predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borrel u ime 27 zemalja-članica Unije. Zato se postavlja pitanje: ako je to bila sabotaža, ko je onda sabotirao gasovode?

I dok brojni stručnjaci više ili manje jasno upiru prstom prema Rusiji kao mogućem nalogodavcu eventualne sabotaže, mnogi na društvenim mrežama tvrde da su za moguću sabotažu odgovorne Sjedinjene Američke Države. Pritom se često navodi da su američki ratni brodovi stacionirani na području Baltika – između ostaloga to tvrde i političari desno-populističke Alternative za Nemačku (AfD). Neke od tih tvrdnji su poslednjih dana postale viralne.

Tvrdnja: „Koja slučajnost“, napisao je jedan korisnik Telegrama u sarkastičnom tonu, i dodao da je „američki helikopter s oznakom FFAB123“ 2. septembra leteo navodno „duž rute gasovoda Severni tok 2 ili čak između lokacija na kojima su se dogodile nesreće“.

Originalni autor te tvrdnje povezane s američkim helikopterom je ruski trust mozgova „Vatfor“, i ona je do trenutka pisanja ovog teksta imala 1,7 miliona pregleda. Taj narativ proširio se i na Tviteru. Da li je zaista američki helikopter odgovoran za moguću sabotažu?

Jedno od mesta u Baltičkom moru gde curi gas

DW provera činjenica: Pogrešne tvrdnje.

Još uvek je potpuno nejasno ko stoji iza moguće sabotaže gasovoda. Spomenuti helikopter, prema saznanjima DW, ne dolazi u obzir kao mogući „počinilac“, i to prvenstveno iz geografskih razloga: DW je najpre potražili tačnu lokaciju rupa na plinovodu, i pronašao ih kod Danske službe za brodski saobraćaj. Među nautičkim informacijama i raznim upozorenjima, može se naime pronaći i gde su tri (od četiri dosadašnje) otkrivene rupe, uključujući i njihove koordinate. Četvrta lokacija, koju je otkrila Švedska obalska straža, još uvek nije javno i precizno lokalizovana.

U drugom koraku, DW je istražio rutu kojom je leteo spomenuti helikopter FFAB123, i to preko softvera „Flightaware“. „Flight Tracker“ nam je za 2. septembar ponudio rutu leta u blizini ostrva Bornholma, koja zaista odgovara ilustracijama koje se šire preko društvenih mreža. Trasa leta FFAB123 pravi nekoliko „zavoja“ iznad Baltičkog mora, nešto istočnije od ostrva Bornholma. A kad se na istoj karti uporede koordinate rupa na gasovoda i precizna rutu helikoptera, onda se dobija sasvim drugačija slika od one koja je postala viralna na društvenim mrežama.

FFAB123 nije leteo duž gasovoda, nije se čak ni približio pozicijama na kojima su detektovane rupe na cevima Severnog toga. Naročito je severna lokacija oštećenja na gasovodu prilično udaljena od zabeležene rute leta FFAB123. Prema merenjima DW, ruta leta FFAB123 bila je udaljena devet, odnosno 30 kilometara od lokacija rupa na cevima gasovoda.

Zaključak: Viralna tvrdnja ruskog trusta mozgova na Telegramu o tome da je jedan američki helikopter s oznakom FFAB123 odgovoran za oštećenja gasovoda nisu održive i one su – pogrešne. Helikopter se nije približio pozicijama na kojima gas curi u Baltičko more.

Ko je odgovoran za moguću sabotažu? I kako ju je izveo? To je i dalje nejasno. Sabotaža iz vazduha čini se manje verovatnom. Nemački kapetan fregate i stručnjak za pomorsku bezbednost Geran Svistek uveren je da je „montirana“ specijalna vrsta eksploziva na cevi gasovoda uz pomoć podvodnih vozila.

„Iz mojih sopstvenih istraživanja znam da je Rusija poslednjih godina izgradila vrlo moćan istraživački program podvodnog sveta“, izjavio je Svistek u intervjuu za javni servis ZDF. Baš takve podvodne bespilotne dronove Rusija je nedavno testirala, između ostalog i u Severnom moru i na severu Atlantika – a u blizini važnih komunikacionih kablovskih veza.

