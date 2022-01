Da li je Dodik je sve usamljeniji?

Na obeležavanju neustavnog Dana Republike Srpske 9. januara ni ove godine nije rečeno ništa novo i drugačije u odnosnu na prethodne, ali je rečeno u jeku, kako mnogi tvrde, najveće političke krize u zemlji od potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Tokom manifestacije bilo je govora o samostalnosti i pripajanju Srbiji.

Ali, incidenti uoči 9 januara u Gacku, Foči, Prijedoru i Janji, u kojima su zabeležene provokacije i uvrede prema nesrpskom stanovništvu, samo su pogoršali situaciju.

Incidente je osudio i Milorad Dodik i ponovio da „RS nije genocidna tvorevina, kako je neki pokušavaju predstaviti", te da za pet godina RS vidi kao „moćnu, jaku i samostalnu".

"Vidim je moćnu, jaku, demokratsku, važan faktor u regionu i vidim je kao samostalnu. Ostajanje u paraustavnoj BiH za nas je ostajanje pored puta. Ono što je potrebno jeste da se u BiH nađe volje i mudrosti da se učini potrebno i striktno poštuje Ustav BiH. Inače će se BiH raspasti, a Republika Srpska krenuti ka izlazu", poručio je Dodik na svečanoj akademiji povodom Dana RS.

Banja Luka, 9. januar 2022.

Analitičari iz Republike Srpske poručuju da obeležavanje Dana RS nije defile i nije zabadanje prsta u oko komšiji druge vere. To mišljenje deli i veliki deo javnosti u tom entitetu.

„Bolno za ljude iz drugih zajednica"

Istorija 9. januara počela je onog dana kada je usvojena Deklaracija o proglašenju Republike srpskog naroda u Bosni i Hercegovini u hotelu Holidej In u Sarajevu 1992. Od tog dana, obeležava se Dan RS i krsna slava ovog entiteta - do 2014. uglavnom samo uz prijeme i svečanu akademiju. Nakon što je godinu ranije, tadašnji bošnjački član Predsedništva BiH, Bakir Izetbegović, podneo apelaciju Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti Zakona o praznicima RS, rukovodstvo u Banjaluci počelo je sa primetno raskošnijim obeležavanjem, da bi 2017. bio uveden i svečani defile i postrojavanje jedinica MUP-a Republike Srpske.

Nekoliko meseci nakon Izetbegovićeve apelecije, Venecijanska komisija je upozorila da obeležavanje Dana RS može biti „bolno za ljude koji pripadaju drugim zajednicama".

Ustavni sud BiH, 2015. je oborio Zakon o praznicima, utvrdivši da je 9. januar sporan jer ga druga dva naroda u BiH ne doživljavaju kao svoj. Narodna skupština je nakon toga iz Zakona "izvukla" 9. januar i usvojila ga kao sekularni praznik, s obzirom da je ranijim odredbama bilo definisano da se zajedno obeležavaju Dan RS i krsna slava, Sveti arhiđakon Stefan, ali je Ustavni sud i taj zakon oborio.

Osnov za donošnje zakona, bio je ranije održan referendum (čije je rezultate Ustavni sud BiH takođe oborio), na kojem su se građani izjašnjavali na pitanje „Da li podržavate da se 9. januar, obeležava i slavi kao Dan Republike Srpske", na kojem se više od 99 odsto, izjasnilo pozitivno.

Institucije bi trebalo da deluju

Profesor ustavnog prava, Nurko Pobrić, naglašava da se odluke moraju poštovati ali da za to nema odgovornosti.

"Krivični zakon BiH, uz ostalo, predviđa da se neizvršavanje odluka Ustavnog suda, tretira kao krivično djelo. E sad, što se 9. januar, koji je proglašen neustavnim slavi na teritoriji RS, za to nije ni krivično ni politički niko odgovarao, to je stvar koja izlazi iz prava. To je više domen neke stvarne politike u BiH i nemogućnosti institucija da djeluju u onoj mjeri u kojoj bi trebale da djeluju prema ustavu", kaže Pobrić.

Ustavni sud nije osporio Republici Srpskoj da obeležava svoj dan, već da taj dan ne može biti 9. januar, jer istorijski, svaka strana na njega gleda iz druge perspektive. Potpredsednik RS, Ramiz Salkić, kaže da nastavak obeležavanja neustavnog Dana RS, stvara ambijent nesigurnog okruženja, iritira, te diskriminiše sve žrtve progona.

"S obzirom da Tužilaštvo do sada nije reagovalo, koristim ovu priliku da ih javno pozovem da provedu istragu protiv odgovornih osoba za suprotstavljanje odlukama Ustavnog suda, kršenje Dejtonskog sporazuma, ugrožavanje mira, diskriminaciju, širenje vjerske, nacionalne netrpeljivosti, nezakonito postupanje, zloupotrebu položaja i nenamjensko trošenje budžetskih sredstava entiteta", poručio je Salkić.

Reagovala je i ambasada SAD-a u BiH, podsećajući da je obeležavanje Dana RS, neustavno a odluke Ustavnog suda obavezujuće.

Zanimljivo je da je ove godine i prvi čovek SDS-a Mirko Šarović, nekoliko dana pre obeležavanja Dana RS, pozvao da se „ne iritira mnogo", ali da se ovaj dan obeležava.

Opozicija u političkom problemu

"Јa bih preferirao da nikog ne iritiramo našim obeležavanjem i našom proslavom, iako je to tekovina od pre 30 godina za koju je najzaslužnija Vojska Republike Srpske i SDS", rekao je Šarović, predloživši da se u ešalonima na paradi, umesto policajaca, kreću najbolji privrednici.

Milorad Dodik

Opozicija je sada u problemu, jer bilo kakva druga reakcija, osim one koja se ne poklapa sa Dodikovom, znači da su oni manji Srbi i izdajnici, smatraju analitičari.

Analitičarka Tanja Topić kaže: "Već dugo vremena je u političkom životu RS između Dodika i RS, stavljen znak jednakosti", i dodaje da svako drugačije tumačenje predstavlja izdaju. Ona naglašava da se nakon poslednjih sankcija Dodiku, stvari sigurno menjaju.

"Da li će Dodik ostati sam u politici inaćenja, sigurno ne. Ali definitivno je sve usamljeniji, i to će se iskristalisati u dogledno vreme. Poštovanje oduka Ustavnog suda, promeniće se onog dana, kada sa političke scene nestanu etnonacionalne kabadahije, koji selektivno poštuju, samo ono što im odgovara", zaključuje Topić, ne izuzimajući nijednu stranu u tom procesu.

