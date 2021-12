Da li će Berlin podržati ulazak Hrvatske u Šengen?

Nemačka danas (8.12.) dobija novu saveznu vladu. Koalicija Socijaldemokrata (SPD), Zelenih i Liberala (FDP) pre nekoliko dana predstavila je koalicioni ugovor u kojem su navedeni glavni ciljevi i smernice rada buduće vlade. Na 178 stranica ova prva tzv. „semafor-koalicija“ na saveznom nivou pojašnjava, između ostalog, i način na koji želi da definiše novu politiku migracija.

U delu o „slobodi kretanja“, na 137. strani ugovora, SPD, Zeleni i FDP navode da je to jedna od ključnih tekovina Evropske unije. „Semafor-koalicija“ tvrdi da želi ponovo da uspostavi integritet Šengenske zone i da će se ubuduće „restriktivnije“ praktikovati izuzetke od postojeće regulative – ali samo nakon konsultacija s evropskim partnerima Nemačke. Kakav je stav buduće vlade po pitanju proširenja Šengena?

Poruka Hrvatskoj

U koalicionom ugovoru stoji: „Kod budućih proširenja Šengenske zone posebnu pažnju, osim postojećih bezbednosnih kriterijuma, želimo da posvetimo i pridržavanju načela vladavine prava i humanitarnih standarda.“

Prema informacijama do kojih je došao DW, konkretan povod za ubacivanje drugog dela te rečenice (o načelima vladavine prava i humanitarnim standardima) u koalicioni ugovor je trenutna situacija u Hrvatskoj. Kako su za DW potvrdila dva izvora iz redova „semafor-koalicije“, i to nezavisno jedan od drugog, tokom koalicionih pregovora SPD, FDP i Zelenih diskutovalo se i o ilegalnim pušbekovima na granici sa Bosnom i Hercegovinom, odnosno nehumanom postupanju prema izbeglicama i migrantima od strane pripadnika Hrvatske policije.

Ulazak u Šengen je, uz uvođenje evra, jedan od najvažnijih ciljeva hrvatske vlade u ovom mandatu. Hrvatska je ispunila sve tehničke preduslove za ulazak u Šengen-zonu i dobila je podršku Evropske komisije. Međutim, pristupanje Šengenu nije samo tehničko pitanje, to je i politička odluka u Savetu Evropske unije i ona mora biti usvojena jednoglasno.

Zaokret u politici migracija

„Semafor-koalicija“ najavljuje zaokret u migracionoj politici. Cilj je smanjenje broja takozvanih „neregularnih migracija“ s jedne i humaniji pristup migrantima s druge strane, tj. omogućavanje legalne mogućnosti za dolazak onih ljudi kojima je potrebna zaštita. Niko ubuduće ne bi trebalo da umre na spoljnim granicama EU, poručeno je iz „semafora“.

Što se tiče odnosa prema Hrvatskoj, očigledno je da u Berlinu duvaju novi vetrovi. Za razliku od dosadašnje kancelarke Angele Merkel, koja je javno pohvalila rad Hrvatske policije u obezbeđivanju spoljnih granica EU, nova koalicija očigledno ne želi da zatvara oči pred optužbama za (višestruko zabeleženo) nehumano postupanje prema ljudima na granicama EU, odnosno pred kršenjem međunarodnog prava.

Zeleni spominju veto

Bez poštovanja tih načela, kako nam je potvrđeno od strane izvora u redovima nove vlade, moguće su i komplikacije oko ulaska Hrvatske u Šengen. Jedna od stranaka buduće koalicije, naime Zeleni (koji će u novom kabinetu biti zaduženi i za resor spoljne politike), odlučni su u nameri da se koriguje dosadašnja praksa ilegalnog i nehumanog postupanja na granicama Unije.

A šta ako se to ne dogodi? U tom slučaju, Zeleni su, tvrde izvori DW, spremni da idu do kraja – a to znači da bi mogli da insistiranju i na nemačkom vetu po pitanju ulaska Hrvatske u Šengen.

