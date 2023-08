Dženifer V, „Islamska država“ i genocid nad Jezidima

Na suđenju bivšoj džihadkinji iz Nemačke zbog smrti jedne devojčice, na svetlo dana izbile su kompletne razmere okrutnosti IS prema Jezidima. Sud u Minhenu sada po drugi put odlučuje o kazni za smrt petogodišnje robinje.

Koliko vredi jedan život? I koliko je teška individualna krivica zbog pasivnog gledanja kako umire petogodišnja devojčica? Kako umire Ranija, jezidska devojčica koju su, zajedno sa majkom, oteli pripadnici terorističke milicije, tzv. „Islamske države“, i koji su ih prodali u roblje. Završile su u iračkom gradu Faludži kod jednog bračnog para džihadista: Iračanina Tahe A. i islamistkinje Dženifer V. koja je u kalifat došla iz Nemačke.

Taha A. je Raniju za kaznu vezao lancem i ostavio je napolju na velikoj vrućini. Umrla je od žeđi, u mukama. Dženifer V. nije učinila ništa da joj pomogne. Bilo je to u avgustu 2015.

Visoki pokrajinski sud u Minhenu po drugi put odlučuje o krivici i kazni za 32-godišnju Dženifer V. zbog smrti male Ranije. U oktobru 2021. isti sud već jednom je tu povratnicu iz IS osudio na deset godina zatvora – između ostalog i zbog zločina protiv čovečnosti, odnosno držanja roblja sa smrtnim posledicama.

-pročitajte još: „Samo želim da preživim“

Da li je dovoljno deset godina?

Nemačko-jezidska novinarka Duzen Tekal dobro zna šta o tome misle Jezidi. „Generalno se ta presuda smatra blagom“, kaže za DW Tekal, koja je i osnivačica humanitarne organizacije „HAWAR.help“. Takvo mišljenje deli i nadležno državno tužilaštvo, koje je zato i uložilo žalbu na presudu. Savezni vrhovni sud usvojio je žalbu i predmet vratio na ponovno odlučivanje o visini kazne.

Novinarka Duzen Tekal i sama je Jezidkinja Foto: DW

Važno je da se dobije prava slika o ženama u IS, kaže Tekal: „To nisu bile obične domaćice koje su se samo brinule za domaćinstvo zlih muškaraca. One su saučestvovale u ubojstvima, u držanju robova. One su u srcu nosile čitavu tu ideologiju džihadizma.“

Savezno državno tužilaštvo traži za Dženifer V. 14,5 godina zatvora.

Istorijski sudski postupak

I majka ubijene devojčice učestvuje u sudskom postupku kao tužiteljka. Nju zastupa berlinska advokatkinja Natali fon Vistinghauzen koja za DW kaže da je majka želela strožu kaznu. Ona ističe da i ta njena klijentkinja, kao i njene druge jezidske klijentkinje, „stalno ističu da za njih nije važno samo kažnjavanje zločina koji je počinjen nad njima, već im je važno da svet sazna za ono što se dogodilo Jezidima, kako se tako nešto više ne bi ponovilo“.

Već prvo suđenje odigralo je važnu ulogu i ušlo u istoriju pravosuđa. Naime, po prvi put je u Nemačkoj bio optužen neki pripadnik terorističke milicije IS za krivična dela s područja međunarodnog prava u vezi s genocidom nad Jezidima.

„To je bilo od najvećeg značaja – zato da po prvi put negde u svetu dođe kraj nekažnjavanju genocida i zločina protiv ljudskih prava počinjenih nad Jezidima“, kaže aktivistkinja Duzen Tekal. Ona smatra da je ovaj sudski postupak u Minhenu odigrao odlučujuću ulogu i prilikom donošenja odluke nemačkog Bundestaga u januaru 2023. da se progon IS Jezida proglasi genocidom.

Predstavnici Jezida prate debatu u Bundestagu o genocidu nad njihovim narodom (19. januar 2023.) Foto: Carsten Koall/dpa/picture alliance

Genocid na severu Iraka

Nijedna grupa nije toliko patila pod terorom IS kao Jezidi. Pripadnici terorističke milicije napali su početkom 2014. jezidska naselja na severu Iraka kako bi uništili tu nacionalnu manjinu. Usledila su masovna ubistva muškaraca, otimanje žena i dece, i njihovo odvođenje u roblje, dramatično bekstvo desetine hiljada ljudi od kojih mnogi još uvek žive u izbegličkim kampovima, teško su traumatizovani.

Otmica Ranije i njene majke bila je deo tog varvarskog pohoda. Iračanin Taha A. koji je ih je kupio kao robinje i kasnije vezao lancem devojčicu i ostavio je na užarenom suncu, osuđen je na sudu u Frankfurtu na kaznu doživotnog zatvora – zbog genocida nad Jezidima i zločina protiv čovečnosti. Prva presuda njegovoj supruzi Dženifer V. izrečena je mesec dana ranije.

Sudski postupak protiv nje trajao je dve i po godine. Problem je bila velika udaljenost mesta zločina, a krivično delo Dženifer V. moralo je da dokazuje mnoštvo svedoka. I Ranijina majka je više puta morala da priča o tom najtežem danu u njenom životu.

Bol koji ne prolazi: Jezidkinje u severnom Iraku oplakuju svoje ubijene muževe, očeve i sinove Foto: Ismael Adnan/dpa/picture alliance

Dženifer V. pokazala kajanje

Ovo drugo suđenje trajalo je samo dva meseca, a Dženifer V. se na njemu pokazala u drugačijem svetlu. U prvom sudskom postupku uglavnom je ćutala i nije pokazivala nikakva osećanja. Ali, sada je ta 32-godišnja majka jedne devojčice ipak progovorila. Govorila je da se kaje i prilikom svojih završnih reči je i zaplakala.

Priznala je da je majci devojčice pretila pištoljem i da je od nje tražila da prestane da plače za svojim mrtvim detetom. Izjavila je da se u prošlom sudskom postupku „pogrešno ponašala“ i da se bojala kazne.

Advokat Dženifer V. je u svom govoru zatražio da sud ostane pri već izrečenoj kazni od deset godina zatvora.

I, kakvu god odluku sud da donese, Jezidi će sve to pažljivo pratiti, kaže Duzen Tekal. „Jer i oni sami proživljavaju bol, a ova presuda je od najveće važnosti.“

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.