Crni petak – kontroverzna jagma za popustima

Cene se porede kako bi se našla najjeftinija moguća ponuda – to je moto koji ove godine specijalno važi za većinu potrošača u Nemačkoj. A to je zato što visoka inflacija mnoge ljude tera da dobro razmisle pre nego što nešto kupe.

U istraživanju digitalnog udruženja „Bitkom“, više od dve trećine ispitanih izjavilo je da trenutno pažljivije razmišlja o tome šta im je zaista potrebno. Ljudi takođe navode da su sve više u potrazi za specijalnim ponudama i akcijama popusta.

„Ljudi u Nemačkoj hoće da paze na to koliko troše, a mnogi to stvarno i moraju da rade. ’Crni petak’ (Black Friday) i Sajber-ponedeljak (Cyber Monday) verovatno nikada nisu bili važniji za potrošače nego u ovoj 2022, godini opterećenoj inflacijom“, kaže za DW generalni direktor „Bitkoma“ Bernhard Roleder.

Internet cveta na račun običnih prodavnica

To znači da će i ove godine tokom „Sajber-nedelje“, od 21. do 28. novembra, prodaja nastaviti da raste, naročito preko interneta. Prema sopstvenim istraživanjima, trgovinsko udruženje HDE procenjuje da će onlajn-trgovci u Nemačkoj u petak (24.11.) i sledećeg „Sajber-ponedeljka“ (28.11.) obrnuti 5,7 milijardi evra. To odgovara povećanju od neverovatnih 22 procenta u odnosu na prethodnu godinu.

„Uspešna priča ’Crnog petka’ i ’Sajber-ponedeljka’ se nastavlja, čak i pod sadašnjim teškim uslovima i uprkos lošem raspoloženju potrošača. Mnogi kupci upravo sada kreću u lov na povoljne cene i žele da iskoriste ponude“, kaže zamenik generalnog direktora HDE Štefan Tromp.

Onlajn-prodavci, kao ovi u Amazonovom distributivnom centru u Pforchajmu, imaju pune ruke posla

Međutim, ova pretpostavljena jagma za jeftinim cenama na internetu će verovatno biti na štetu običnih prodavnica u gradskim centrima: konkurencija „Amazona“, „Zalanda“ ili „Ibeja“ već godinama otežava život radnjama i robnim kućama i šoping-molovima.

To je i jedan od razloga za ponovnu nelikvidnost lanca robnih kuća „Galerija Karštat Kaufhof“. Njihova internet-stranica je ovih dana crno-bela, sa ponudama za „Crni petak“ – kako bi mušterije pazarile kod njih, dakle u onlajn-ponudama robnih kuća.

Prema „Bitkomu“, skoro polovina ispitanih želi da kupuje onlajn na „Crni petak“, između ostalog i zato što tako lako mogu da porede cene. Samo pet odsto navodi da u petak želi da krene u lov po običnim prodavnicama i gradu.

Dok se kreditna kartica ne užari

U međuvremenu, zaštitnici potrošača upozoravaju na zamke. Tako njihova podružnica iz Bremena čak govori o „šoping ludilu“ – sa navodnim ponudama za uštedu dok se kreditna kartica ne užari.

„Malo je verovatno da će se baš sada dobiti najbolja cena u godini. Iskustvo je pokazalo da se cene podižu nedeljama unapred da bi potom namamili ljude velikim popustima“, kaže Katja Nonenkamp-Kluting iz centra za savetovanje potrošača u Bremenu. Stoga bi, dodaje, navodnim ponudama iz snova trebalo pristupiti sa zdravim skepticizmom.

Posledice onlajn-trgovine: mnoge prodavnice u gradovima se zatvaraju

Još jedan dobro poznati trik koji koriste onlajn-trgovci jeste merenje popusta prema preporučenim maloprodajnim cenama proizvođača. Međutim, te cene se obično uopšte ne primenjuju na proizvode, a stvarne cene su niže i u normalnim vremenima.

Zaštitnici potrošača stoga savetuju da se ostane hladne glave. „Kada mame veliki popusti, ume da prestane logično razmišljanje“, kaže Nonenkamp-Kluting i stoga savetuje: „Ne dozvolite da budete izloženi pritisku. Vreme trajanja ponude ili trake koje pokazuju nivoe zaliha često su samo marketinška strategija koja vas tera da izvršite brzu i možda nepromišljenu kupovinu.“

Poznata prednost onlajn-porudžbina je zakonski obavezna opcija vraćanja u roku od dve nedelje. Ali, čak i tu vredi pročitati ono sitno na dnu – zato što je vraćanje robe često povezano s troškovima koji mogu da budu relativno visoki, posebno ako je trgovac u inostranstvu.

