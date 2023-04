Crna Gora: Jakov Milatović ubedljivo pobedio Đukanovića

Građani Crne Gore su danas u drugom krugu birali novog predsednika. Birališta su zatvorena u 20 časova, a odmah potom su objavljene i prve projekcije. O samog početka je bilo očigledno ubedljivo vođstvo Jakova Milatovića, kandidata pokreta "Evropa sad".

Prema podacima Centra za demokratsku tranziciju (CDT) Crne Gore, a na osnovu 100 odsto obrađenog uzorka Jakov Milatović osvojio 58.9 odsto glasova, a Milo Đukanović 41.1 odsto. A prema podacima Centra za monitoring i istraživanje (CEMI) takođe na osnovu svih preborajnih glasova Milatović j osvojio 60 odsto glasova, a Đukanović 40 odsto.

Milatović: Uvešećno Crnu Goru u EU

„Večeras je noć koju smo čekali više od 30 godina“, kazao je jedan od lidera Pokreta Evropa sad Jakov Milatović nakon pobede na predsedničkim izborima na proslavi u Univerzitetskom centru u Podgorici.

Milatović je rekao da je Crna Gora večeras napravila korak napred i „rekla zbogom prevaziđenom režimu Đukanovića" i napravila korak ka boljoj, evropskoj Crnoj Gori.

„Rekli smo zbogom kriminalu i korupciji. Ovo je istorijski dan za sve, pozivam sve da dostojanstveno slave", naglasio je Milatović i obećao da će biti predsednik svih građana.

„U narednih pet godina ćemo uvesti Crnu Goru u Evropsku uniju. Takođe nikada više iz Crne Gore neće ici trzavice prema bilo kojoj zemlji Zapadnog Balkana i našim komšijama. Želimo zajedništvo slogu i napredak u evropskom Zapadnom Balkanu“.

„Ovo je zaista pobjeda pomirene Crne Gore i Crnu Goru nikada više niko neće svađati", poručio je novoizabrani predsednik Crne Gore.

Milo Đukanović čestitao Milatoviću

Milo Đukanović je, u obraćanju iz svog izbornog štaba, rekao da je Crna Gora izabrala i da on taj izbor poštuje.

„Čestitam Jakovu Milatoviću na poverenju koje je dobio na predsedničkim izborima. Želim mu da bude uspešan predsednik, jer ako on bude uspešan predsednik, to može značiti da će Crna Gora biti uspešna država“, poručio je Đukanović.

„Mislim da je važno da Crna Gora napravi i sledeći izbor, zakazan za 11. jun“, dodao je on.

Predsednica crnogorskog Parlamenta Danijela Đurović čestitala je na Tviteru Jakovu Milatoviću:

„Sigurna da ćete predano i istrajno raditi na napretku naše zemlje i blagostanju svih naših građana. Takođe, uvjerena sam da ćete imati dovoljno snage i političke mudrosti da se odgovorno nosite sa mnogobrojnim izazovima današnjice, s ključnim ciljem da doprinesete očuvanju mira i stabilnosti u Crnoj Gori“.

Visoka Izlaznost

Centar za demokratsku tranziciju, CDT je objavio da je u drugom krugu izbora glasalo 70,4 odsto birača, odnosno oko 383.000 građana. To je, prema podacima CDT-a, 7,7 odsto veća izlaznost u odnosu na prvi krug izbora 19. marta. Glasačko pravo na ovim izborima imalo je 542.154 građana.

Državna izborna komisija saopštila je da nisu prijavljene ozbiljnije nepravilnosti.

Biralište u Podgorici, 02.04.2023 Foto: Stevo Vasiljevic/REUTERS

Milatović siguran u pobedu

Jakov Milatović je posle glasanja za medije izjavio da je siguran u svoju pobedu. On je kazao da u prvom kruga razlika bila iznad 70 hiljada glasova i da smatra da je to za Đukanovića u ovom trenutku nedostižno.

Milo Đukanović Foto: Risto Bozovic/AP Photo/picture alliance

Đukanović je novinarima, nakon glasanja, rekao da je ovo dobar početni trenutak da Crna Gora najavi svoj povratak na putu evropskog razvoja.

„Vjerujem da će rezultati izbora dati za pravo takvom očekivanju i da ćemo na parlamentarnim izborima 11. juna potvrditi takvu namjeru. Vjerujem da počinje novo, bolje vrijeme u kojem će Crna Gora nastaviti da se kreće efikasno i stabilno ka svom evropskom cilju", rekao je Đukanović.

Đukanović je u prvom krugu osvojio 35,3 odsto glasova, a Milatović 28,9 odsto.

Građani Crne Gore su poslednji put birali predsednika u drugom krugu, pre 26 godina. Mandat predsednika Crne Gore je pet godina.

D.R.

