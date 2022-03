Borel za DW: Sada je kritičan trenutak za proces proširenja

„Ovo je pravi trenutak za posetu Zapadnom Balkanu: u toku je rat, a na Balkanu postoji veliki uticaj Rusije“, kaže Borel i naglašava: „Sada je kritičan trenutak za proces proširenja.“

Visoki predstavnik, koji ovih dana obilazi zemlje Zapadnog Balkana, ukazuje da će rat u Ukrajini uticati na sve, i kroz cene hrane ili energenata. „Odnos sa Rusijom više nikada neće biti isti, posle onoga što Rusi rade bombardujući gradove, ubijajući civile i slamajući ukrajinski narod“, kaže Borel. On smatra da će to ojačati evropsko jedinstvo, ali i da će biti veliki podsticaj da se prevaziđu neki od problema kako bi se ubrzao proces proširenja EU.

Na pitanje zašto je Balkan danas važan, visoki predstavnik EU odgovara: „Zapadni Balkan je bio i ostaje visoko na agendi Evropske unije. Ali, znate, postoje događaji koji su katalizatori istorije, događaji koji menjaju odnos između različitih faktora, različitih aktera“, kaže Borel.

Jedino rešenje je dijalog Beograda i Prištine

On očekuje da će Rusija pojačati svoj uticaj na Balkanu. „Pokušaće da osvoje duše ljudi kroz mnoštvo dezinformacionih kampanja, pokušaće da ubede ljude da se oni bore protiv nacizma, da je Zelenski ratni zločinac, da smo mi, kako kažu, počinili genocid nad Rusima. Moramo se boriti protiv tog narativa.“

Govoreći o dijalogu Beograda i Prištine, visoki predstavnik EU ocenjuje da je dijalog zastao. „Potrebno je učiniti više, moramo da poguramo obe strane kako bismo se shvatilo da se do rešenje problema može doći jedino kroz dijalog. To neće biti lako, to je veoma složena stvar. Znate li koliko je složena i teška bila istorija Balkana u poslednjih 20, 30 godina? Ali jedino rešenje za taj problem jeste dijalog“, insistira Borel.

Na kraju, govoreći o tome kako se se zemlje Zapadnog Balkana pozicionirale prema ratu u Ukrajini, Žozep Borel kaže: „Različite zemlje Zapadnog Balkana imaju različite odnose sa Rusijom, što je činjenica koja ima veze s istorijom i geografijom. Uglavnom istorijom. Nije tajna da je Albanija u spoljnoj politici mnogo više usklađena sa Evropskom unijom nego Srbija. Ipak, moram da kažem da je Srbija glasala za rezoluciju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. To je veoma važan korak i oslanja se na stranu Evropske unije kada su u pitanju ljudska prava, suverenitet nacija i poštovanje međunarodnog prava.“

