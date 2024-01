Boingovi avioni opet na proveri, nakon bizarnog incidenta

Američka Federalna administracija za avijaciju naredila je proveru 171 aviona tipa 737 MAX 9 koji pripadaju američkim kompanijama ili saobraćaju u SAD.

Doduše, to ne bi trebalo da oduzme previše vremena – predviđene su inspekcije koje po avionu traju četiri do osam sati, a onda će ispravne letelice opet u vazduh. Do tada, neke aviokompanije otkazuju pojedine letove.

Evropska agencija za bezbednost letenja pridružila se preporuci američkih kolega, ali odmah saopštila da nijedna aviokompanija u EU ne koristi letelice istog tipa i konfiguracije.

Čudnovati incident

U petak je avion Aljaska erlajnsa na letu iz Portlanda do Ontaria ostao bez dela kabine. Na visini od blizu pet kilometara je deo kabine oko jednog prozora naprosto izleteo, ostavljajući rupu veličine poput vrata.

Sedište direktno pored tog prozora nije bilo zauzeto, ali je dečak koji je sedeo na srednjem sedištu povređen iznenadnim padom pritiska. Nije bilo izveštaja da je neko teže povređen.

Avion u kojem je bio 171 putnik i šestoro članova posade okrenuo se i bezbedno sleteo na aerodrom u Portlandu.

Aljaska erlajns je odmah prizemljila svih 65 mašina istog Boingovog tipa i krenula u provere. One koje su već pregledane bile su ispravne, saopštila je aviokompanija.

Novi peh za Boing

To je nova nevolja za Boing i njegovu seriju 737 MAX. U dve nesreće 2018. i 2019. u ovim avionima je poginulo 346 ljudi. Odgovoran je bio loš program za upravljanje koji je usmeravao avione nadole.

Boing je potom preradio avion i polako ponovo dobijao dozvole za letenje. Ali, razne manjkavosti su nastavile da izlaze na svetlost dana, a bilans Boinga je zbog toga umanjen.

nr (dpa, ard)

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.