Bogati uništavaju planetu, sirotinja trpi

„Bolje živjeti sto godina kao milijunaš nego sedam dana u bijedi“, glasi čuvena dosetka iz kultnog stripa „Alan Ford“.

U kategoriju takvih istina bi se na prvi pogled mogla svrstati nova saznanja da bogati više doprinose globalnom zagrevanju nego siromašni.

Ali, nije baš tako. Često se, naime, upravo stil života siromašnih nađe na udaru kritika. Jer jedu jeftino meso i prerađevine, voze starije automobile na dizel ili štede da bi putovali na letovanja.

No sada organizacija Oksfam u istraživanju pokazuje da bogati daleko više putuju avionom, troše energiju na veće kuće i više konzumiraju. U ekstremnim slučajevima milijardera, imaju i svoje privatne avione, jahte i slično.

Oksfam navodi da je 2019. godine jedan procenat najbogatije svetske populacije izazvao štetnih gasova koliko pet milijardi ljudi na planeti, od kojih dve trećine žive u siromaštvu!

To pokazuje izveštaj „Climate Equality: A Planet for the 99 Percent“, koji je sada predstavljen svetu. Oksfam je predstavio studiju uoči Svetske konferencije UN o klimatskim promenama koja počinje krajem novembra u Dubaiju.

„Ekstremno bogatstvo“ pokreće klimatsku krizu

U Nemačkoj je 2019. najbogatiji postotak stanovnika izazvao 83,3 tone emisija CO2 po glavi stanovnika. To je preko 15 puta više CO2 od količine koju uzrokuje manje imućna, siromašnija polovina nemačkog stanovništva.

„Svojom ekstremnom potrošnjom, bogati i superbogati potpiruju klimatsku krizu, koja je egzistencijalna pretnja za milijarde ljudi u vidu toplotnih talasa, suša ili poplava, posebno u zemljama globalnog juga s niskim prihodima“, rekao je Oxfamov referent za socijalnu nejednakost Manuel Šmit.

On je naglasio kako je ekstremno bogatstvo bitna pokretačka snaga klimatske krize.

U najbogatiji postotak svetske populacije u 2019. godini spadali su ljudi s godišnjim prihodom većim od 140.000 američkih dolara, a najbogatiji postotak nemačkog stanovništva činili su ljudi s godišnjim prihodom od preko 256.000 evra.

Oksfam poziva na nove poreze

Oksfam je saopštio da je potrebno uvesti nove poreze koncernima i kompanijama koji štete klimi, kao i poreze na imovinu i prihode superbogatih.

Time bi se značajno povećao finansijski okvir za prelazak na obnovljive izvore energije.

Postoji i potreba za „prevazilaženjem postojećeg ekonomskog sistema, usmerenog na sticanje profita, eksploataciju prirodnih resursa i stil života orijentisan na konzumiranje“.

jr (ard)

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.