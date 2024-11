„Božiji ratnici“ Donalda Trampa

Arnd Hence

Arnd Hence WDR

Arnd Hence WDR

Pit Hegset rado se pokazuje go do pojasa. Tako pokazuje svoje snažne mišiće i tetovaže: jurišnu pušku iznad američke zastave, srednjevekovni jerusalimski krst s krstaškim ratnim pokličem „Deus Vult“ (Bog to želi) i imenom „Isus“ na hebrejskom.

Bivši elitni vojnik i voditelj Foks njuza vidi sebe kao „hrišćanskog ratnika“, „svetog ratnika“ protiv neprijatelja unutar i van zemlje. U drugom mandatu Donalda Trampa on bi trebalo da bude ministar odbrane.

U svojoj knjizi iz 2020. „Američki krstaški pohod“ (American Crusade) Hegset zagovara „potpuno uništenje“ svih levih snaga, bez čega, kako tvrdi, Amerika ne može da opstane. U svojoj najnovijoj knjizi „Rat protiv ratnika“ (War on Warriors) levim neprijateljima pridodaje i „vouk“ vojsku.

Vojska Sjedinjenih Država koja u svoje redove prima žene i LGBTQ-osobe za njega je izdaja vojne misije. Za čoveka koji bi uskoro trebalo da vodi dva miliona vojnika, krstaši iz srednjeg veka simbolizuju vojsku oslobođenu svih pravnih okova: „Našim neprijateljima su potrebni meci, a ne advokati!“ Knjiga završava verskim pokličem: „Sva slava Isusu Hristu!“

Pit Hegset trebalo bi da postane ministar odbrane Foto: Evan Vucci/AP/dpa/picture alliance

Mešavina militantnosti i muževnosti

Sociolog Filip Gorski sa Univerziteta Jejl, koji istražuje hrišćanski nacionalizam, smatra da Tramp s Hegsetovom nominacijom šalje svesnu poruku ekstremnom delu religijskog i političkog spektra.

U tom krugu postoji kontinuitet od krstaških ratova u srednjem veku, preko rata za nezavisnost, građanskog rata i osvajanja Zapada, pa sve do napada na Kapitol. U svemu tome veličanje nasilja i muževnosti dobija verski okvir.

„Nakon napada na Kapitol 6. januara 2021. FBI je naveliko preduzimao mere protiv takvih ’hrišćanskih’ milicija. Ali te grupe su se na lokalnom nivou ponovo organizovale. Ta mešavina militantnosti i muževnosti veoma je atraktivna, pre svega kada je reč o mlađim muškarcima“, kaže Gorski.

Upad u Kapitol 6. januara 2021. Foto: Manuel Balce Ceneta/AP Photo/picture alliance

Simboli koje je koristio masovni ubica Brejvik

Među verski motivisanim desnim ekstremistima već dugo su rašireni krstaški poklič „Deus Vult“ i jerusalimski krst. Norveški neonacista i masovni ubica Anders Brejvik koristio je te simbole u svom „manifestu“ iz 2011. godine.

Prema istoričaru Metjuu Gabrijeleu sa Univerziteta Virdžinija Tek, ta kombinacija simbolizuje određeni tip apokaliptičnog, militantnog hrišćanstva. „I gotovo uvek, ta zastava vodi ka nasilju.“

Ekstremisti u evangelističkom spektru

Hegsetova nominacija, kaže Gorski, predstavlja pomak moći unutar spektra hrišćanskih nacionalista:

„Republikanci su uvek imali političare s veoma konzervativnim evangelističkim vrednostima. Ali, oni su se u obavljanju svojih dužnosti pridržavali pravila. Primer je bivši potpredsednik Majk Pens, koji 2021. nije podržao laži o ukradenim izborima. To je temeljna razlika između evangelikanaca stare škole poput Pensa i budućih ekstremista poput Hegseta.“

Rasel Vout, budući direktor Kancelarije za upravu i budžet Foto: Michael Brochstein/ZUMAPRESS/picture alliance

Uz Hegseta, Gorski među ekstremne hrišćanske nacionaliste ubraja i Trampovog saveznika i ideologa politike „Amerika na prvom mestu“ Rasela Vouta. Kao budući direktor Kancelarije za upravu i budžet, Vout bi trebalo da kontroliše sve državne izdatke i finansijski da vodi borbu protiv liberalnih institucija.

„Judeja i Samarija“ umesto Zapadne obale

U bliskoistočnoj politici Tramp s imenovanjem Majka Hakabija za ambasadora u Izraelu takođe signalizuje promenu smera gde granice između politike i religije nestaju.

Hakabi je dugi niz godina jedan od najistaknutijih likova „hrišćanskih cionista“. Čak i nakon svoje nominacije, taj bivši baptistički pastor i guverner Arkanzasa insistira na upotrebi izraza „Judeja i Samarija“ umesto „Zapadna obala“.

„Već 3.500 godina, od kada je Avram primio poslanicu direktno od Boga, jevrejski narod zakoniti je vlasnik Izraela“, izjavio je Hakabi za „Ol Izrael njuz“, medij „hrišćanskih cionista“.

Prema Hakabiju, to biblijsko svedočanstvo „ne može biti predmet rasprave“. Više puta je pokazao simpatije za okupaciju palestinskih autonomnih područja.

Majk Hakabi i Benjamin Netanjahu u Jerusalimu 19. avgusta 2015. Foto: ßEPA/AMOS BEN GERSHOM/GOVERNMENT PRESS OFFICE/HANDOUT/dpa/picture alliance

Skepsa među američkim Jevrejima

Iza Hakabija stoje moćne lobističke organizacije poput „Hrišćani ujedinjeni za Izrael“ (Christians United for Israel, CUFI) s milionima članova. Njihova podrška Izraelu nije samo svrha sama po sebi, već služi i eshatološkoj nadi u povratak Isusa, kojeg će tada i Jevreji prepoznati kao svog Mesiju.

Do tada će Izrael, prema najavama predsednika CUFI Džona Hagia, postati apokaliptično bojno polje armagedona. Te apokaliptične vizije izazivaju zabrinutost među mnogim američkim Jevrejima, od kojih gotovo polovina podržava rešenje o dve države – više nego bilo koja druga društvena grupa.

Hrišćanski cionisti, naprotiv, podržavaju politiku naseljavanja na Zapadnoj obali i moguću aneksiju palestinskih teritorija.

Tokom predizborne kampanje Tramp se više puta žalio na manjak podrške jevrejskih birača, koji su na kraju s gotovo 80 odsto glasali za Kamalu Haris. Hakabi je priznao da većina Jevreja odbacuje njegove stavove, ali je kao ambasador obećao da će zastupati politiku predsednika kojeg je podržalo 89 odsto evangelika (što je preterivanje – radilo se o 80 odsto belih evangelika).

Kongres još mora da potvrdi

Za razliku od „hrišćanskog ratnika“ Pita Hegseta, Majk Hakabi verovatno neće naići na mnogo otpora u Kongresu. Mnogi senatori i članovi Kongresa bliski su hrišćanskim cionistima i dobili su velike donacije od njih tokom predizborne kampanje.

Trampov kandidat za Pentagon već je sada na udaru kritika – ali ne zbog svoje uloge „svetog ratnika“, već zbog ozbiljnih optužbi za silovanje. Hegset odbacuje sve optužbe, iako je 2020. platio odštetu kako bi izbegao građansku parnicu.