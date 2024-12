Božićne tradicije: Rolšue, veštice i stakleni krastavci

Božić se slavi širom sveta – pa i u zemljama koje nisu većinski hrišćanske. To je stvorilo neke veoma neobične tradicije i običaje.

Na rolšuama u crkvu

U većini zemalja uobičajeno je da se za Božić ide u crkvu. Ali, ljudi u Venecueli su tu za korak ispred – bolje rečeno za točak ispred. Naime, mnogi u toj zemlji 24. decembra idu na ponoćne službe u crkvu – na rolšuama. Veruje se da je to svojevrstan odgovor sunčanog juga na sanke sa snežnog severa. Običaj je začet 1960-ih, a i dalje je veoma popularan. Saobraćaj je tada obično blokiran zbog bezbednosti.

Rolšue na noge i pravac crkva Foto: Schneider/dpa/picture alliance

Vitlejemska zvezda

Priča o Božiću nikada nije potpuna bez pominjanja vitlejemske zvezde koja je vodila tri mudraca do jaslica bebe Isusa. Na Filipinima, zvezde kao lampioni kače se ispred domova tokom božićne sezone. Napravljene su od bambusa i japanskog papira, a ti praznični lampioni simbol su nade i svetlosti.

Prodavac je malo zadremao u svojoj radnji u Manili u kojoj se mogu kupiti božićne zvezde Foto: NOEL CELIS/AFP via Getty Images

Rotkve strugane

Rotkve su već dugo tradicija u gradu Oahaka u Meksiku. Još davne 1897. godine, gradonačelnik je došao na ideju za neobičnu predbožićnu aktivnost: Noć rotkvi. Ona se održava svake godine 23. decembra, kada vešti lokalni umetnici rezbare prizore iz svakodnevnog života na lokalno uzgojenim rotkvicama i izlažu ih na božićnom marketu. S obzirom na doba godine, hrišćanske teme takođe su zastupljene, poput ovog prizora Hristovog rođenja.

Prizor Hristovog rođenja izrezbaren od rotkvi Foto: Lora Grigorova/Demotix/picture alliance

Od neba do zemlje

Većina prizora Hristovog rođenja ima „nebeski“ karakter, ali u španskoj Kataloniji su im dodali i jedan sasvim ljudski lik: „El Kaganer“ ili „Onaj koji vrši nuždu“. Obično je smešten u ćošku. To je figurica seljaka s tradicionalnom katalonskom crvenom kapom i spuštenim pantalonama koji vrši nuždu. Postoji mnogo teorija o njegovom poreklu, ali za seljake je to simbol plodnosti, s obzirom na to da je izmet dobro prirodno đubrivo.

Nezaobilazan za Božić u Kataloniji: „El Kaganer“ Foto: Reuters/A. Gea

Strašni pomoćnik Deda Mraza

I dok Deda Mraz donosi poklone onima koji su „bili dobri“, u Austriji, njegov pomoćnik Krampus, zadužen je za one koji su „bili nevaljali“. Festival Krampusnaht, koji se održava 5. decembra — uoči Nikoljdana po Gregorijanskom kalendaru — slavi to biće koje ima „užarene oči, spaljeno krzno i uvijene jelenske rogove, i koje šiba ljude granama breze i krade decu... da bi kasnije mogao da ih udavi ili pojede“.

Nema Božića bez malo horora: Krampusi u Austriji Foto: Werner Lang/imageBROKER/picture alliance

Božić uz Paju Patka

Svakog 24. decembra u 15 časova švedske porodice okupljaju se pred televizorom da gledaju božićni specijal crtanih filmova Volta Diznija iz 1958. pod nazivom „Od svih nas, svima vama“. Prema pisanju lista „Lokal“, u Švedskoj je 2020. više od 4,5 miliona ljudi — skoro polovina celokupnog stanovništva zemlje — gledalo taj jednosatni specijal, što ga čini najgledanijom TV-programom u modernoj istoriji Švedske.

Paja Patak već decenijama je popularan u Švedskoj, posebno za Božić Foto: Walt Disney Co./Courtesy Everett Collection/picture alliance

Stakleni krastavci

Nemačke božićne tradicije su popularne u Sjedinjenim Američkim Državama. Jedna od njih je da se na jelku okači „božićni kiseli krastavaca – made in Germany“. Problem je u tome što u samoj Nemačkoj za taj običaj gotovo niko nije čuo, a to nije mnogo rašireno ni u samim SAD. Najverovatnije je da su tradiciju stvorili nemački doseljenici krajem 19. veka. U svakom slučaju, stakleni kiseli krastavaca izmišljen je 1880. godine i otada ga u Tiringiji proizvodi već četvrta generacija duvača stakla.

A onaj ko prvi pronađe božićni krastavac na drvetu dobija dodatni poklon... Foto: Johannes Schmitt-Tegge/dpa/picture alliance

Božićna veštica

Dobrodušna Befana iz Italije trebalo je da poseti novorođenog Isusa zajedno sa trojicom mudraca, ali je želela da prvo završi svoj posao na razboju. Veštica kasnije nije mogla sama da se snađe, pa uoči Bogojavljenja, 5-6. januara, leti po svetu tražeći dete. Ona dobru decu nagrađuje slatkišima, a oni koji su bili loši dobijaju grumen „uglja“ napravljen od šećera.

Veštica Befana uvek malo kasni Foto: Claudio Onorati/ansa/epa/dpa/picture alliance

Božić u januaru

Srpska pravoslavna crkva nije jedina koja Božić slavi 7. januara, po julijanskom kalendaru. Tako je i u Etiopskoj pravoslavnoj crkvi, gde Božić zovu Gana ili Gena. Kao i u Srbiji i mnogi etiopski pravoslavci poste uoči Božića, sa to je poznato i kao „Post proroka“ ili “Tsome Nebiyat“.

Etiopska pravoslavna crkva slavi Božić 7. januara Foto: Lefteris Partsalis/ZUMAPRESS/picture alliance

KFC-piletina umesto pečenja

Iako je u Japanu manje od jedan odsto hrišćana, i tamo postoji jedna posebna tradicija: veseli čikica sa naočarima i belom jarećom bradicom koji pomalo liči na Deda Mraz. Od kada je lanac brze hrane Kentucky Fried Chicken 1974. pokrenuo marketinšku kampanju „Kentaki za Božić“, čuvena pržena piletina postala je božićna tradicija u Japanu.

Red za božićnu piletinu u Jokohami Foto: Julian Ryall/DW

Jabuke mira

Božić nije tipičan praznik ni u Kini, ali se i tamo odnedavno razvila jedna posebna, lokalna tradicija. „Badnje veče“ na mandarinskom se prevodi kao „ping’anje“ ili „veče mira“. To zvuči kao „pingguo“, što znači „jabuka“. Ta lingvistička fuzija dovela je do toga da popularan poklon za Božić budu jabuke, poznate i kao „ping’anguo“ ili „jabuke mira“.