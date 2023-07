BIH: svinjska kuga i bruceloza

Tek nakon što je ubijeno više od tri hiljade svinja na širem području Bijeljine, Ugljevika i Lopara, vlada Republike Srpske proglasila je vanredno stanje. Na čelu štaba za vanredne situacije je premijer Radovan Višković, koji sve pravda odnosom lokalne vlasti u Bijeljini koja nije reagovala na vreme. Tvrdi da nije mogao da stupi u kontakt sa gradonačelnikom Bijeljine Ljubišom Petrovićem.

„Što se mene tiče, nikada ga više pozvati neću. Izdao sam uputstva šta ko treba da radi“, rekao je Višković, navodeći da vlast u Bijeljini nije bila u stanju da organizuje punkt sa dezinfekcionim sredstvima kako bi se sprečilo širenje kuge.

„Tu je moralo da bude dežurstvo 24 časa Civilne zaštite, vatrogasne jedinice i da budu veterinarske kontrole i da na neki način pokušamo da zajedno zaustavimo ovu bolest“, kaže Višković.

Afrička kuga svinja pojavila se 22. juna u semberijskim selima, a do danas je zbog toga ubijeno 4200 životinja. Gradske vlasti tvrde da su preduzeli sve potrebne mere ali da je situacija takva da je bolest zahvatila veliki broj farmi. Interesantno da je vlada proglasila vanredno stanje tek nakon što je gradonačelnik Bijeljine najavio da će to uraditi za teritoriju ove lokalne zajednice.

(Ne)legalni uvoz životinja

„Umesto materijalne i tehničke pomoći poslali su nam samo inspekcijske kontrole. Mi smo dirnuli sada u taj osinjak jer tu postoji velika skopčanost kriminalnih radnji kada je u pitanju nelegalni uvoz životinja putem kojeg nam je i došla afrička kuga“, kaže prvi čovek Bijeljine Ljubiša Petrović, poručivši da će neće odustati dok se ne saznaju sve okolnosti ove zaraze zbog koje su uništeni mali uzgajivači.

Još nije utvrđen uzrok afričke kuge, ali je kako tvrde u Semberiji, sigurno da je ona uvezena, jer kod divljih svinja nije pronađen virus. To sve posledica je (ne)funkcionisanja i (ne)saradnje državnih i entitetskih institucija s obzirom da je za uvoz zaduženo Ministarstvo spoljnih poslova i trgovine u Savetu ministara a kontrolu bi trebalo da vrše entitetski organi. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac, više je fokusiran na prenos nadležnosti, nego na gubitak stočnog fonda.

„Kancelarija za veterinarstvo dobiće nalog da odmah uradi detaljnu analizu uzroka. Vidljivo je da u sistemu kontrole, koja nije u mandatu Kancelarije za veterinarstvo, postoji niz problema, najprije kada je riječ o obeležavanju stoke, a za šta verujem da će se u budućnosti popraviti“, rekao je Košarac, navodeći da Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa nije centralni organ u oblasti poljoprivrede, kao i da kretanje Ministarstva prema Savetu ministara ne može biti bez inicijative Republike Srpske ili Federacije Bosne i Hercegovine.

150 maraka za utovar

Haos u odlučivanju i političko prepucavanje Banjaluke i Bijeljine, dovelo je do nepoverenja farmera u Semberiji koji sada ne puštaju inspekcijske organe da izvrše kontrolu na farmama. Zbog toga su održali i protest u Bijeljini, jer ne dopuštaju gradskim inspektorima da uđu na farme.

„Inspektori koji su prethodnih dana bili kod raznih svinja, među kojima je bilo i zaraženih, trebali su sada istim autom da idu od kuće do kuće. Smatramo da je to direktno ugrožavanje nas koji smo uspeli zaštititi proizvodnju, da nam se unese kuga na farme", rekao je Slobodan Petrić, uzgajivač svinja.

Lokalna vlast optužuje deo farmera da se protive inspekcijskom nadzoru, jer kako tvrde prikazuju lažno stanje kako bi dobili veće podsticaje. Za to vreme vlada RS osigurala je tri miliona maraka za pomoć farmerima u Semberiji, a na snagu stupa i pravilnik za afričku kugu svinja koji se odnosi na naknadu štete farmerima. Lokalni krizni centar za kontrolu afričke kuge svinja u Bijeljini, pozvao je nezaposlene građane da se prijave za posao pomoći pri utovaru ubijenih svinja u transportna vozila za dnevnicu od 150 maraka.

„Već do kraja naredne sedmice bi trebali početi sa izdavanjem rešenja, a do kraja meseca i sa prvim isplatama naknade štete za sve one koji su imali uginuće od virusa afričke kuge“, kaže ministar poljoprivrede RS Savo Minić, ističući da vlada ne pravi razliku između malih i velikih proizvođača.

Ovce i koze Foto: Thomas Kottal/dpa/picture alliance

Bruceloza u Federaciji BiH

U Semberiji veruju da je svinjska kuga uvezena sa svinjama iz evropskih zemalja gdje je ranije registrovana ta bolest, ali da vlada pokušava proglašavanjem vanrednog stanja da sakrije sve uzroke.

Paralelno da ovim virusom, u Federaciji BiH zabeležen je drastičan rast oboljele stoke od bruceloze, posebno u Zeničko-dobojskom kantonu (ZDK).

„Sprovođenjem dijagnostičkih analiza, bruceloza je registrovana kod 54 obolele životinje i to kod 34 ovce, šest koza, 14 bikova junadi, sa tendencijom rasta“, saopštili su zeničkog Instituta za zdravlje i bezbednost hrane.

Upozorili su da ove brojke ne moraju biti konačne, te da se radi o bolesti od koje oboljevaju životinje sa kojih bolest prelazi na ljude direktnim kontaktom sa bolesnim životinjama ili indirektno konzumacijom namirnica dobijenim od obolelih životinja, koje u procesu proizvodnje nisu dovoljno termički obrađene.

Najveći broj obolelih od bruceloze bio je 2018. kad je proglašena i epidemija, a samo u ZDK je bilo 217 prijavljenih slučajeva, dok je u Federaciji BiH prijavljeno 778 slučajeva.

