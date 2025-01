Baterija vašeg elektro-auta može kuću da snabdeva energijom

Sve je više privatnih kuća sa solarnim panelima na krovovima, a prilikom nabavke jedne takve „kućne elektrane“ jedan od najozbiljnijih troškova je nabavka baterija koje će sačuvati energiju i kad sunca nema. Istovremeno, vlasnik kuće možda u garaži ima električni automobil. Zašto da baterije u tom automobilu ne posluže za snabdevanje domaćinstva, a možda i javne mreže?

Baterije električnog automobila ne samo da su jedan od najskupljih delova vozila, već su i izuzetno velikih kapaciteta, jer im je zadatak da vozilo pokreću i po više stotina kilometara. Ali na takav put se kreće izuzetno retko, tako da bi automobil lako mogao da deo svoje električne energije dâ za druge potrebe.

Brojke pokazuju sledeće: Folksvagenov model ID.4 ima kapacitet baterije od 77 kilovat-sati, a čak i mali Reno 5 ima oko 40 kilovat-sati. Prosečna potrošnja jednog domaćinstva s dve osobe je negde oko 54 kilovat-sati – za nedelju dana! Čak i u nemogućem slučaju, dakle da solarni paneli tokom čitave nedelje ne stvore nijedan vat energije, baterija automobila bila bi dovoljna za sve potrebe.

To čak i koristi automobilu!

Vlasnici električnih automobila možda će prvo da pomisle: Tako će baterija u mom automobilu brže da se potroši! Potpuno pogrešno, objašnjava Robert Kors iz Instituta Fraunhofer u Izeu koji se bavi inteligentnim korišćenjem energije. Ako baterija automobila samo stoji ili se koristi samo delimično, vremenom postake „lenja“ i kapacitet joj se gubi. Prema Korsovoj računici, korišćenjem baterija automobila i za domaćinstvo njihov životni vek se čak produžava i to do devet odsto.

Naravno, za takvo „dvosmerno“ korišćenje baterija automobila potrebno je tehnički i nešto promeniti na priključku preko kojeg se električno vozilo puni, a nisu ni svi automobili sposobni da „daju“ svoju energiju negde drugde. Sam priključak za punjenje nije neki veliki problem i to bi moglo da košta samo nekih stotinak evra više nego „obični“, procenjuju u Institutu Fraunhofer.

I kod naponskog priključka na vozilu potrebno je uraditi određena prilagođavanja, a i tu stručnjaci procenjuju da to povećava cenu tog dela „za nekih desetak odsto“, što je beznačajni iznos s obzirom na cenu čitavog vozila. Najveći izazov je računar u automobilu koji upravlja kompletnim sistemom napajanja i trošenja baterija. To je i najvažniji tehnološki deo i proizvođači će nerado dati bilo kome da im se tu meša.

Gde inače da čuvamo energiju?

I Folksvagen i Reno već sada svoja električna vozila proizvode ne samo sa mogućnošću V2H – Vehicle-to-Home, već i sa V2G – Vehicle-to-Grid, dakle da svoju energiju stave na raspolaganje i javnoj mreži. A kada je reč o zabrinutosti vlasnika automobila da će im tom „posisati svu struju“, dovoljna je neka sasvim obična aplikacija koja će da ograniči količinu energije koja se izvlači iz vozila – pa ako se sutra spremate na neki duži put, onda će i automobil da bude škrt. A ako ne, svima je od koristi da i on posluži kao „rezervoar“ energije.

A kad se kaže „svima od koristi“, onda se to i misli doslovno: u čitavoj energetskoj tranziciji na održive izvore ogroman je problem upravo kako čuvati tako stvorenu energiju. Stručnjaci instituta Fraunhofer izračunali su da bi korišćenje baterija električnih automobila u sledećoj deceniji Evropskoj uniji donelo uštedu i do 22 milijarde evra godišnje. Jer, kako se navodi u studiji koju je objavio časopis „Sajens“, da bi u čitavom svetu bilo dovoljno „energetskih skladišta“, trebalo bi do 2050. postaviti akumulatore u ukupnoj snazi od 74 milijardi kilovat-sati. To je investicija ogromnih razmera, a električni automobili se sami od sebe nude kao bar delimično rešenje prolema.

Tehnologija koja ima budućnost: holandski kralj Vilem-Aleksandar (u sredini) je još 2019. godine javno promovisao tehnologiju dvosmernog punjenja Foto: We Drive Solar

Dobar posao za vlasnike

To su već shvatili i energetski koncerni. U Francuskoj je jedan koncern ponudio vlasnicima električnih Renoa nagodbu: ako svoj automobil u dvosmernom napajanju stave na raspolaganje čitavoj mreži prosečno 15 sati na dan, dobiće električnu energiju koja će im biti dovoljna za 10.000 kilometara vožnje. Ponuda je dobro prihvaćena i „beležimo velik odziv“, kaže za DW Tomas Ragejner iz „Mobajliti haus“.

Slični eksperimenti ne sprovode se samo u Evropi, već i u SAD, Japanu, Kini, Južnoj Koreji – i svuda su iskustva pozitivna. I nemački energetski koncern Eon sproveo je anketu među nemačkim vlasnicima električnih automobila s pitanjem da li bi stavili na raspolaganje svoje vozilo. Tu još ima malo uzdržanosti: 77 odsto upitanih bi rado svoj električni auto koristili i za energiju sopstvene kuće, ali samo 65 odsto bi ih stavilo na raspolaganje elektroenergetskoj mreži. Ipak – ne košta mnogo da se proba. Pa ako onda vide da im se isplati...

*ovaj članak je najpre objavljen na nemačkom jeziku