Bajden upozorava Izrael, traži se prekid vatre

„Rešenje sa dve države je jedini put kako bi se obezbedila dugoročna sigurnost i izraelskog i palestinskog naroda“, napisao je američki predsednik Džo Bajden u članku za Vašington post.

Iako, kako navodi, trenutno deluje da je takva budućnost nikad dalje, Bajden poziva na uspostavljanje „jedinstvene vlasti“ u Pojasu Gaze i na Zapadnoj Obali.

Takozvano rešenje „dve države“, na kojem veći deo sveta insistira decenijama, značilo bi formiranje države Palestine od Gaze, Zapadne obale i Istočnog Jerusalima kao glavnog grada.

No, Zapadna obala i Istočni Jerusalim su pod izraelskom okupacijom i premreženi naseljima ortodoksnih Jevreja. Gaza je godinama pod blokadom.

Bajden je napisao da palestinski narod zaslužuje državu i budućnost slobodnu od islamističkog Hamasa.

„Slike iz Gaze i smrt hiljada civila, uključujući decu, i meni slamaju srce. Sada cilj mora biti da se zauvek okonča rat i prekine ciklus nasilja“, naveo je on.

Američki predsednik je upozorio Izrael da „ne sme doći do nasilnog proterivanja Palestinaca iz Pojasa Gaze, do ponovne okupacije, opsade ili blokade i smanjenja teritorija“.

Bajden je zapretio „merama“ protiv izraelskih ekstremista koji vrše nasilje nad Palestincima na Zapadnoj obali.

Blizu dogovora o prekidu vatre?

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je na Bajdenov zahtev reagovao sa skepsom. On kaže da Palestinska autonomna vlast u trenutnoj formi nije sposobna da preuzme rukovođenje Gazom.

Ideja izraelskog premijera je da izraelska armija na neko vreme ima „vojnu odgovornost“ nad Pojasom Gaze.

Bajden i Netanjahu sredinom oktobra u Tel Avivu Foto: Avi Ohayon/Israel GpoI/Zuma/MAGO

Netanjahu je naveo da je Izrael pristao na to da humanitarna pomoć ulazi na teritoriju Gaze, rekavši da je takav potez neophodan kako bi Izrael obezbedio „nastavak međunarodne podrške“.

Prema informacijama Vašington posta, SAD su vrlo blizu da utanače petodnevni prekid vatre sa Izraelom i Hamasom, militantnom organizacijom koju SAD i EU smatraju terorističkom grupom.

Prema pisanju lista, u zamenu za prekid borbenih dejstava bi Hamas oslobodio pedesetak najranjivijih talaca, uključujući decu i starce.

I nemački kancelar Olaf Šolc je u telefonskom razgovoru tražio od Netanjahua „humanitarni prekid vatre“ kako bi se obezbedilo snabdevanje palestinskog stanovništva.

Kako je preneto, Netanjahu je izvestio Šolca o „izraelskim naporima da se zaštite civili“, tvrdeći da te napore „podriva“ Hamas.

Abas traži podršku

Palestinski predsednik Mahmud Abas, koji nema kontrolu nad Pojasom Gaze, u jednom televizijskom govoru pozvao je Bajdena da izvrši pritisak na Izrael.

On je naveo da se u Gazi dešava „genocid“ i pitao kako se to može „opravdati kao samoodbrana“. „Zapravo, to su ratni zločini koji se moraju kazniti“, naveo je Abas.

Mahmud Abas, zvanični predsednik Palestinaca Foto: Saudi Press Agency/Newscom/picture alliance

Abas je pozvao američkog predsednika da interveniše „kako bi zaustavio napade izraelskih snaga na Zapadnoj obali i Jerusalimu“.

Takođe je zatražio od Bajdena da se zauzme za povećanje humanitarne pomoći koja ulazi u blokirano priobalno područje.

Užasno humanitarno stanje

U subotu je delegacija Svetske zdravstvene organizacije (SZO) posetila bolnicu Al Šifa, najveću u Pojasu Gaze. Kako prenose, stanje tamo je katastrofalno, bez struje, vode, lekova. Najavljena je evakuacija oko tristotinak pacijenata iz te bolnice.

„Stanje je nepodnošljivo i ničime se ne može opravdati“, napisao je na mreži X šef SZO Tedros Adanom Gebrejesus.

Njegovi saradnici su navodno u krugu bolnice Al Šifa našli i masovnu grobnicu sa osamdesetak tela. Pronađeni su tragovi borbi.

Od srede izraelska vojska vrši operacije u području bolnice, tvrdeći da je tu nađena jedna od komandnih centrala Hamasa. Pre upada vojske, u klinici je bilo preko dve hiljade pacijenata.

Izraelski vojnici u bolnici Al Šifa Foto: AFP

Izrael vodi kopnenu ofanzivu na Gazu nakon višenedeljnog bombardovanja malenog pojasa zemlje. Prema navodima lokalnog Ministarstva zdravlja kojim rukovodi Hamas, pobijeno je 12.300 ljudi, od čega su polovina deca.

Sukob se rasplamsao nakon terorističkih napada Hamasa od 7. oktobra, kada su teroristi pobili oko 1.200 ljudi u Izraelu i uzeli oko 250 talaca.

nr/ms (wp, ard, dpa)

