Bajden: „Ne dozvolite da se 6. januar preradi i izbriše“

Postojala je određena ironija tokom proteklog izuzetno hladnog vikenda u Vašingtonu. Dva SUV-ja nakićena Trampovim zastavama bila su parkirana dva bloka zapadno od Kapitola. Tu se održavala parada solidarnosti za one koji su učestvovali u jurišu na Kapitol 2021. Ali, došlo je samo četvoro ljudi.

„Ljudi ne znaju gde smo zbog ograde", žali se jedna od organizatora, Džejmi Krou iz Pensilvanije. Mesto na kojem je trebalo da se održi parada je ograđeno – to je mera bezbednosti koja bi trebalo da spreči da se ponove oni događaji koje Džejmi i danas brani.

„Kapitol je kuća naroda, tu svako može da izrazi svoje mišljenje", kaže šezdesetogodišnjakinja. A 6. januara 2021. svakako nisu bili neredi, smatra, iako je tada više od 140 policajaca povređeno, a pet ljudi je poginulo.

Bajden: „Naša demokratija je izdržala"

Odlazeći predsednik Džo Bajden to je nazvao jednim od najtežih dana u američkoj istoriji. „Naša demokratija je bukvalno stavljena na iskušenje. I na sreću, naša demokratija je izdržala."

Obraćajući se novoizabranim kongresmenima u Beloj kući, četiri godine nakon napada na Kapitol, Bajden je naglasio: „Sada je vaša dužnost da govorite istinu i zapamtite šta se dogodilo. Ne dozvolite da se 6. januar preradi ili čak izbriše."

A povodom Trampove uloge, Bajden je ocenio: „Mislim da je ono što je uradio bila prava pretnja demokratiji."

Tramp je podstakao svoje pristalice tokom govora 2021. tvrdnjom da mu je pobeda oduzeta masovnom izbornom prevarom. Odmah potom izbili su nemiri. Više od 1.500 demonstranata, od kojih su neki bili nasilni, kasnije su osuđeni, neki i na veoma duge zatvorske kazne. Za mnoge Trampove pristalice to su, međutim, politički zatvorenici.

Kapitol, 6.01.2021. Foto: Tayfun Coskun/AA/picture alliance

„Predstava, a ne suđenje“

Tako na primer misli Edvard Jang iz Nju Džersija. Taj 65-godišnjak, s Trampovim šalom i pet-šest Trampovih bedževa na džins-jakni, stoji ispred zatvora u Vašingtonu, po četvrti put u poslednje četiri godine. Prisustvuje okupljanju za takozvane „J6ers", iliti „šestojanuarce".

„I ja sam u stvari jedan od njih", kaže Jang. „Bio sam tamo 6. januara. Samo nisam ušao. Ali, FBI je nakon toga dva puta dolazio u moju kuću da izvrši pritisak na mene i uplaši me."

A Frenk iz Nju Džersija, koji ne želi da otkrije svoje prezime, dodaje: „Ta suđenja su bila samo predstava, baš kao i ona protiv Donalda Trampa."

Od osuđenika do žrtava

Tokom protekle četiri godine, Donald Tramp je „šestojanuarce" uspešno pretvorio iz počinilaca u žrtve. Ponekad ih je nazivao mučenicima, ponekad čak i taocima. Deo njegovih nastupa tokom kampanje bila je i pesma „Pravda za sve" (Justice For All) – to je u stvari snimak mobilnog telefona na kojem zatvorenici pevaju nacionalnu himnu, a između strofa ubačeno je kako Tramp izgovara reči zakletve američkoj zastavi „Pledge of Allegiance".

U intervjuu za NBC pre nekoliko nedelja, Tramp je obećao da će pomilovati tadašnje počinioce: „Reagovaću veoma brzo. Već prvog dana. Prošli su kroz pakao."

Demokrate obećavaju mirnu primopredaju vlasti

Aktuelna istraživanja pokazuju da Trampov narativ funkcioniše, barem među njegovim biračima. Prema istraživanju Univerziteta Kvinipijek, skoro 70 odsto njih smatra da su planirana pomilovanja ispravna. A Džejmi iz Pensilvanije sigurna je da će Tramp to obećanje održati: „Verujem u svaku njegovu reč."

Danas, 6. januara 2025, Kongres će ponovo potvrditi rezultate predsedničkih izbora. Kamala Haris, gubitnica, predsedavaće zajedničkom sednicom Predstavničkog doma i Senata kao potpredsednica. Obećala je miran prenos vlasti. I za razliku od republikanaca pre četiri godine, nijedan demokrata ne planira da prigovori rezultatima.

Povećana bezbednost

Snage bezbednosti ipak ne žele ništa da prepuste slučaju: angažovane su na hiljade dodatnih policajaca iz čitave zemlje. Nema najava da se planira nasilje ili neke veće demonstracije, izjavio je šef policije Kapitola Tom Menger. Ali i dodao: „Svi smo u stanju pripravnosti. I svi smo veoma proaktivni kada su u pitanju mere predostrožnosti."

Na vikend-okupljanju za počinioce iz 2021. niko nije očekivao da će se na Kapitolu ovog 6. januara dogoditi nekakvi neredi. „Demokrate jednostavno nisu tako bezobrazni kao mi", kaže Frenk. „Ne znaju ni za šta da se zalažu. Zato što se ne zalažu ni za šta."