„Atomske sankcije“: Zašto je SWIFT tako važan?

To se čini kao poslednja i najteža sankcija zbog napada Rusije na Ukrajinu: suspenzija iz sistema SWIFT što se već duže razmatra u SAD i mnogim zemljama EU. U subotu uveče je Brisel odlučio da suspenduje neke ruske banke iz tog sistema, ali ne i celokupnu rusku privredu.

U ekonomskom smislu se čini da od te mere nema ničeg goreg: Rusija ne bi bila isključena iz globalne razmene roba i usluge, ali bi bila isključena od naplate – kako u Rusiju, tako i iz nje.

Šta je SWIFT?

SWIFT zapravo je akronim za Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications osnovane još 1973. sa sedištem u La Hulpeu, mestašcu od jedva 7.000 stanovnika nedaleko od Brisela. U tom sistemu učestvuje oko 11.000 banaka i finansijskih institucija iz preko 200 zemalja, a kroz taj sistem protiče preko bilion dolara – svakog dana.

Godišnje je to suma nekoliko puta viša nego što je BDP čitave planete jer je to najjednostavniji i najpouzdaniji način plaćanja u neku drugu zemlju.

Sistem je jednostavan, a rubriku za unos SWIFT-a – što je u pravilu isto što i BIC (Business ili Bank Identifier Code) naći ćete na svakoj uplatnici banke kad šaljete novac u inostranstvo. Drugim rečima, kad bi Rusija bila isključena iz tog sistema, bilo kakav novčani promet s tom zemljom bi bio mnogo komplikovaniji.

Profesor Aleksandar Libman sa Slobodnog univerziteta u Berlinu je ozbiljno uplašen od takvog koraka. Jer on veruje da bi tako neminovno bile pogođene sve firme koje posluju s Rusijom, a s druge strane bi i zemlje Zapada imale problem da plaćaju za rusku naftu i gas.

„Ako bi sutra jednostavno prestale ruske isporuke, onda bi to moglo dovesti do masivnog porasta cena na tržištu gasa. A to bi vodilo do novih komplikacija za evropsku ekonomiju“, kaže Libman za nemački javni servis.

Gde je volja, tu je i način

Kako izgleda biti suspendovan iz sistema SWIFT je već iskusio Iran kad su 2012. protiv njega bile uvedene i takve ekonomske sankcije. To je teško pogodilo i Iran i sve strane kompanije koje su poslovale s tom zemljom, ali se Iran ne može upoređivati s Rusijom.

Jer sankcije će teško pogoditi plaćanje kompanijama koje imaju sedište i račun u inostranstvu, ali su u vlasništvu Rusije ili ruskih firmi. Njima će biti jedino problem da novac prebace u domovinu.

No i za to su Rusija, ali i Kina sa susednim i prijateljskim zemljama već stvorili alternativu: „Rusija i Kina su stvorili sistem s identičnom strukturom, slede isti oblik podataka kao i SWIFT“, objašnjava IT-stručnjak Jan Eting za ARD.

Drugim rečima, ako ne može da se plati u Rusiju preko SWIFT-a, moći će u banku neke od prijateljskih zemalja koja će proslediti novac u Rusiju preko tog „ruskog SWIFT-a“. Trajaće nešto duže, ta banka će hteti proviziju, ali novac Zapada bi na kraju stizao.

aš (dpa, ard)

