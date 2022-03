Amnesti: Godina izneverenih obećanja

„Prošla 2021. zaista je bila godina puna obećanja. Realnost je međutim izgledala potpuno drugačije.“ Tako Filip Luter, jedan od autora, sumira rezultate godišnjeg Izveštaja Amnesti internešenela. Ta organizacija svake godine prati razvoj situacije u 154 zemlje i u globalnoj analizi ukazuje na najvažnije trendove po pitanju ljudskih i građanskih prava.

U 2021. je, kako je navedeno, postojala nada da će ljudi širom sveta „na fer način izaći iz pandemije“. Ali, ističe Luter, naročito su bogatije zemlje sprečile široku proizvodnju i distribuciju vakcina. U Izveštaju se navodi: „Manje od osam odsto od 1,2 milijarde ljudi u Africi je krajem godine bilo potpuno vakcinisano, što je najniža stopa u svetu i daleko ispod zacrtanog cilja Svetske zdravstvene organizacije (SZO) od 40 procenata.“

No, u godini pandemije 2021. nije samo nedostatak vakcina doveo do razočarenja. Istraživanja pokazuju da su mnoge vlade koristile pandemiju kako bi izvršile pritisak i ograničile delovanje opozicije i struktura civilnog društva. „To je nešto što važi za sve regione i to je jedan od razloga zašto smo to naglasili u našoj globalnoj analizi. Neke vlade su ciljano koristile pandemiju kao izgovor za ograničavanje slobode izražavanja“, izjavio je Luter za DW. Primeri zemalja u kojima su protesti prekinuti i u kojima su aktivisti za zaštitu ljudskih prava bili u opasnosti su Kambodža, Rusija, Kina i mnoge druge.

Filip Luter: Pandemija je bila izgovor za ograničavanje slobode govora

Prema izveštaju Amnestija, i pored korone postojao je pritisak na civilno društvo, što potvrđuju i druge međunarodne organizacije. Zilke Fajfer, šefica odeljenja za ljudska prava i mir evangelističke humanitarne organizacije „Hleb za svet“, za DW kaže: „Postoje različite strategije koje organizacijama civilnog društva u različitim delovima sveta sve više otežavaju rad. One su posebno usmerene protiv pojedinačnih aktivistkinja i aktivista koji su diskriminisani, kojima se preti, koji se progone, pa čak i ubijaju.“

S druge strane, postoji strategija stvaranja ambijenta u kome „organizacijama civilnog društva postaje sve teže da deluju. Ona seže do zatvaranja nevladinih organizacija, čemu smo stalno svedoci“. Primer za to: pre samo nekoliko dana, predsednik Nikaragve Danijel Ortega naredio je zatvaranje 25 nevladinih organizacija. Jedna od njih je i organizacija koja deluje u partnerstvu sa organizacijom „Hleb za svet“.

Digitalna tehnologija – mač sa dve oštrice

Jedna od metoda koju koriste i vladine i nevladine organizacije, a koja se pojavljuje u izveštaju Amnesti internešenela i koju organizacija „Hleb za svet“ potvrđuje iz prakse svojih partnerskih organizacija, jeste i sve veća upotreba digitalne tehnologije. Filip Luter takav razvoj opisuje kao „mač sa dve oštrice“. Jasno je, kaže, da javne službe digitalnu tehnologiju koriste na mnogo pozitivnih načina, ali „način na koji je koriste u smislu uticaja na ljudska prava često je bio veoma negativan i često se odvijao tajno. U mnogim slučajevima vlade su pokušavale da isključe i ometaju instrumente koji civilnom društvu omogućavaju da bolje komunicira i širi informacije.“

Godišnji izveštaj Amnesti internešenela navodi više primera: od najdužeg do sada Amnestiju poznatog isključivanja interneta, od 4. avgusta 2019. do 5. februara 2021. u Džamuu i Kašmiru u Indiji, preko upotrebe softvera za prepoznavanja lica na protestima u Moskvi koji su vodili do hapšenja, pa do ekscesivne upotrebe špijunskog softvera Pegaz protiv novinara, opozicionara i aktivista za ljudska prava.

Uprkos represiji, ljudi su izlazili na ulice, kao ovde u Moskvi u decembru 2021.

„Moglo se videti da su vlasti taktički isključivale internet u određenom trenutku kako bi sprečile ljude da dele informacije o potencijalnim protestima i organizuju proteste protiv represije u zemlji. To nije slučajnost. To je stavljanje brnjice civilnom društvu“, sumira predstavnik Amnestija Luter.

Zilke Fajfer je prošle godine primetila nešto slično. Ona takođe naglašava da je internet važan način da se civilno društvo organizuje i mobiliše. „Istovremeno, u čitavom svetu takođe se može uočiti da su se vlade i drugi akteri digitalno unapredili i da sada preduzimaju veoma snažne mere protiv slobode na internetu – kroz cenzuru, gašenje internet-usluga, kroz masovni nadzor. I naravno da su internet, a posebno društvene mreže, postali prostor u kojem se izuzetno brzo šire mržnja i nasilje.“

Još ima nade

Nakon 2021, godine u znaku pandemije, u kojoj je vršen pritisak na civilno društvo, u kojoj su vladine agencije zloupotrebljavale svoju moć na internet-mreži i van nje, u godišnjem izveštaju Amnestija ipak se javlja i tračak nade. „Ako je onima koji su tokom 2021. bili na vlasti nedostajalo ambicije i ideja kako da se bore protiv najvećih neprijatelja čovečanstva, to ne važi za ljude koje bi one trebalo da predstavljaju“, piše Agneza Kalamar, međunarodna generalna sekretarka Amnesti internešenela u predgovoru godišnjeg izveštaja.

Prema tom dokumentu, u 80 zemalja širom sveta ljudi su izašli na ulice da se bore za svoja prava – u Rusiji, Indiji, Kolumbiji, Sudanu i Libanu. Izlazili su često i sa saznanjem da njihov angažman može da ima dalekosežne posledice. Za Filipa Lutera iz Amnestija, jedna stvar bi trebalo da bude u fokusu 2022: „Moramo se pouzdati u hrabrost tih demonstrantkinja i demonstranata.“

