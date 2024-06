Američkom novinaru preti dugogodišnji zatvor u Rusiji

Američki novinar Evan Gerškovič je već više od godinu dana u zatvoru u Moskvi pod optužbom za špijunažu. Sada počinje suđenje, preti mu do 20 godina zatvora.

Bio je 29. mart 2023. u Jekaterinburgu, u podnožju Urala. Ruski agresorski rat u Ukrajini besneo je oko godinu dana kada je Evan Gerškovič tu istraživao jednu priču. Reč je o ozloglašenoj grupi Vagner i njenim metodama regrutovanja, a američki novinar verovatno je želeo da sazna šta o tome misli rusko stanovništvo.

U Jekaterinburgu je i sedište Uralvagonzavoda, velike ruske firme za proizvodnju oružja. Tu se, između ostalog, proizvode tenkovi koji se koriste i u Ukrajini. Nije jasno da li je to bio razlog zašto je Gerškovič upravo istraživao, gotovo 1.800 kilometara istočno od Moskve. Međutim, jasno je da se za to optužuje. Ruske snage bezbednosti tu su ga uhapsile. Njihova optužba glasi: špijunaža za SAD. Gerškovič je navodno po nalogu CIA prikupljao tajne podatke o proizvodnji i popravkama vojne opreme. To je prvi put od kraja Hladnog rata da je Rusija zatvorila američkog novinara.

Gerškovič je prebačen u zloglasni moskovski zatvor Lefortovo, nekadašnje mučilište sovjetskog KGB, a sada istražni zatvor. Otada se tamo nalazi u pritvoru. Tek sada, gotovo 15 meseci kasnije, ove srede 26 juna 2024. trebalo bi da počne suđenje protiv njega – iza zatvorenih vrata.

Američki novinar Evan Gerškovič je već više od godinu dana u zatvoru u Moskvi pod optužbom za špijunažu Foto: Evgenia Novozhenina/REUTERS

Između dva sveta

Eva Gerškovič (32) je živeo i radio u Rusiji od 2017, najpre kao izveštač lista Moskou tajma, zatim za novinsku agenciju AFP. Od januara 2022. izveštava iz država naslednica Sovjetskog Saveza za ugledni Vol strit džornal. Sam Gerškovič rođen je u Njujorku u obitelji jevrejskih imigranata, ali njegova porodica potiče iz Ukrajine. Mnogi njegovi rođaci ubijeni su u Holokaustu. Ali, njegova porodica patila je i zbog antisemitske diskriminacije u Sovjetskom Savezu. Roditelji su zato 1979. emigrirali u SAD.

Gerškovič je odrastao dvojezično. Kada je u svojim srednjim dvadesetim odlučio da ode u Rusiju, to je za njega ujedno bio i povratak porodičnim korenima. Brzo je napravio ime kao reporter zahvaljujući reportažama koje su pružale duboke uvide u rusku kulturu i društvo.

U februaru 2022. ruske trupe izvršile su invaziju na susednu Ukrajinu i uslovi rada za strane novinare počeli su da postaju sve teži. Dojče vele je takođe morao da zatvori svoje dopsiništvo u Moskvi zbog pooštravanja tamošnjeg Zakona o medijima.

Ali, Gerškovič je odlučio da ostane, da nastavi da piše za Vol strit džornal. Verovatno je, svestan opasnosti, u julu 2022, dakle osam meseci pre nego što je uhapšen, na Tviteru napisao: „Kada je reč o izveštavanju o Rusiji, sada je uobičajena praksa gledati kako ljude koje poznajete zatvaraju na dugo godina.“

Uhapšeni Amerikanci: pijuni Kremlja?

To je sudbina koja se i njemu dogodila. Sam Gerškovič negira sve optužbe. U najgorem slučaju, preti mu do 20 godina zatvora.

Evan Gerškovič nije jedini Amerikanac zatvoren u Rusiji. U tamošnjim zatvorima nalazi se desetak američkih državljana. Vašington optužuje Moskvu da ih koristi kao polugu za oslobađanje Rusa zatvorenih u Sjedinjenim Državama. To je i razlog zašto su SAD nekoliko puta od 2022. pozvale svoje građane da napuste Rusiju.

Najpoznatiji Amerikanac u ruskom pritvoru je Pol Velan, bivši marinac koji je radio za američku firmu auto-delova i koji je 2018. uhapšen pod optužbom za špijunažu. WVelan trenutno služi kaznu od 16 godina zatvora.

Gerškovič je iza ovih zidova: zatvor Lefortovo u Moskvi Foto: Vlad Karkov/IMAGO/ZUMA Wire

U Jekaterinburgu je prošlog četvrtka 20. juna počelo i suđenje protiv Ksenije Kareline (32), koja ima i rusko i američko državljanstvo. Ona je 2022. donirala 50 dolara ukrajinskoj organizaciji koja pomaže ukrajinsku vojsku. Preti joj do 20 godina zatvora.

Pre samo nekoliko dana još jedan američki vojnik osuđen je u Vladivostoku na tri godine i devet meseci zatvora. On je tamo navodno posetio jednu Ruskinju koju je upoznao dok je služio u Južnoj Koreji. Vojnik je optužen da je fizički napao ženu i da joj je ukrao 10.000 rubalja (oko 110 evra).

Razmena u poslednjem trenutku?

Posebnu pažnju izazvao je slučaj američke košarkašice Britni Griner, koja je neposredno pre ruske invazije na Ukrajinu uhapšena zbog navodnih krivičnih dela s drogom i osuđena na devet godina zatvora. U prtljagu je imala 0,7 grama ulja kanabisa koje joj je američki lekar prepisao za ublažavanje bolova. Griner je puštena u decembru 2022. u zamenu za ozloglašenog ruskog trgovca oružjem Viktora Buta koji je bio zatvoren u SAD.

Američka košarkašica Britni Griner provela je deset meseci u ruskom zatvoru – puštena je krajem 2022. godine u okviru razmene zatvorenika Foto: Bebeto Matthews/AP Photo/picture alliance

To bi možda mogao da bude poslednji izlaz i za Evana Gerškoviča. Kada je uhapšen u martu 2023, američki mediji nagađali su da bi to mogla da bude ruska odmazda. Samo pet dana ranije SAD su podigle optužnicu protiv Rusa Sergeja Čerkasova za špijunažu. Čerkasov je potom u Brazilu osuđen na 15 godina zatvora.

Ruski predsednik Vladimir Putin potvrdio je početkom juna da Moskva i Vašington iza kulisa intenzivno pregovaraju o mogućoj razmeni zarobljenika. „Lopta je u dvorištu SAD“, rekao je ove nedelje za rusku državnu novinsku agenciju Tass zamenik ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov. „Čekamo da reaguju na predloge koji su im predstavljeni“, dodao je. Gerškovičevi roditelji su u intervjuu američkoj televiziji ABC izjavili: „Drago nam je što su dve vlade izrazile nameru da pregovaraju.“ Ni 14 meseci nakon hapšenja oni nisu prestali da se nadaju da će njihov sin biti pušten na slobodu: „Ako dozvolite da pesimizam prevlada, onda je sve gotovo“, rekla je Gerškovičeva majka Ela Milman.

*ovaj članak je najpre objavljen na nemačkom jeziku