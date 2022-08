Abas izazvao zgražavanje u Berlinu izjavom o „holokaustu“

Nemački kancelar ne smatra da na palestinskim područjima koja je zaposeo Izrael postoji „aparthejd“. Kaže da ne želi da prihvatiti taj izraz. Olaf Šolc je to izjavio u utorak (16.8.) u Berlinu, na zajedničkoj konferenciji za novinare sa palestinskim predsednikom Mahmudom Abasom.

Abas je sa svoje strane pred novinarima izneo teške optužbe na račun Izraela i govorio o „aparthejdu“. On je takođe od Evropske unije i Ujedinjenih nacija zatražio priznavanje palestinske države. Palestinci trenutno u UN imaju samo status promatrača.

Šolc je odbacio Abasove zahteve i istakao da Nemačka i dalje podržava rešenje s dve države koje podrazumeva uzajamno priznavanje Palestine i Izraela u granicama iz 1967. godine. Sada nije vreme da se nešto po tom pitanju menja, dodao je nemački kancelar.

Palestinski predsednik izrazio je razočarenje time što ni SAD nakon posete američkog predsednika Džozefa Bajdena nisu preduzele korake za novu bliskoistočnu inicijativu. „Mi još uvek čekamo da nakon reči uslede i praktični koraci“, rekao je Abas. I Bajden se, inače, izjašnjava za rešenje s dve države.

Abas optužio Izrael za „holokaust“

Na kraju konferencije za novinare palestinski predsednik izazvao je zgražanje izjavom da Izrael sprovodi „holokaust“ nad Palestincima. Šolc, koji je stajao pored njega, pratio je to izlaganje svog gosta s očiglednom ljutnjom i pokušao je da odgovori na te izjave – ali je portparol kancelara Štefen Hebeštajt odmah nakon Abasovog izlaganja objavio kraj konferencije za novinare. Novinarsko pitanje na koje je Abas odgovarao bilo je već unapred najavljeno kao poslednje, a Hebeštrajt je kasnije izjavio da je Šolc bio zgrožen Abasovom izjavom.

Pitanje upućeno Abasu je bilo da li će se izviniti zbog atentata na izraelske sportiste na Olimpijskim igrama 1972. u Minhenu, a on je na to odgovorio da je Izrael „od 1947. do danas počinio 50 masakra u palestinskim selima i gradovima – 50 masakra, 50 holokausta“.

Izveštač DW iz Berlina Nina Haze, koja je bila na toj novinskoj konferenciji, kaže: „Jedan šef nemačke vlade ne bi inače takvu nediplomatsku izjavu ostavio bez komentara. Šolc nije ostavio dobar utisak. Ujedno, nije jasno da li je Abas učinio uslugu svojoj stvari time što je na taj način namerno provocirao nemačkog kancelara. To bi moglo da se odrazi na buduću Šolcovu spremnost da pruži podršku.“

Nemački kancelar kasnije je jasno osudio izjavu palestinskog predsednika. „Upravo za nas Nemce je svaka relativizacija Holokausta nepodnošljiva i neprihvatljiva“, rekao je Šolc za list „Bild“.

Abasova izjava naišla je na brojne osude i zgražavanje, a nemačka opozicija kritikovala je Šolc što nije odmah reagovao. „Neverovatan događaj u Kancelarskom uredu. Savezni kancelar je palestinskom predsedniku trebalo jasno da protivreči i zamoli ga da napusti zgradu“, napisao je na Tviteru predsednik CDU Fridrih Merc.

