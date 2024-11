40 godina projekta Band Aid i kontroverze

Dobrotvorna pesma, „Do They Know It's Christmas“ iz 1984. bila je prvi projekat te vrste, i u raznim verzijama prikupila je milionske sume za Afriku. Međutim, danas izaziva i oštre kritike.

Etiopija je 1984. bila je pogođena velikom sušom koja je uništila većinu useva. Gotovo osam miliona ljudi gladovalo, procenjuje se da je umrlo između 500.000 i milion ljudi. Potresni snimci izgladnelih ljudi, naročito dece, obišli su svet, podstičući nezapamćenu spremnost na donacije.

BBC-jeva reportaža bez ulepšavanja prikazala je patnju pogođenih ljudi. Među gledaocima je bio i britanski muzičar Bob Geldof, koji je odmah odlučio da nešto preduzme. Zajedno sa kolegom Midžom Jurom (pevačem grupe Ultravoks), okupio je grupu poznatih muzičara kako bi snimili dobrotvornu pesmu za žrtve gladi.

Bob Geldorf 1985. Foto: picture alliance/Avalon

Snimanje vokala počelo je 25. novembra 1984. godine, a nekoliko dana kasnije, singl „Do They Know It's Christmas" pojavio se u prodaji, praćen muzičkim spotom u kojem su učestvovali svi izvođači.

Ovako veliki broj zvezda na jednom mestu retko se viđao: Sting, Pol Jang, Boj Džordž, Džordž Majkl, Fil Kolins, Eni Lenoks, Duran Duran, Spandau Ballet, U2, Bananarama i mnogi drugi. Pesma je premašila očekivanja i postala božićni hit broj jedan u brojnim zemljama.

„USA for Africa"

Inspirisan britanskim uspehom, zabavljač i mirovni aktivista Hari Belafonte osmislio je sličan projekat - smatrajući da Afrikanci treba sami da rešavaju svoje probleme, umesto da zavise od pomoći belaca.

USA FOR AFRICA 1985 Foto: AP Photo/picture alliance

Početkom 1985. okupio je Lionela Ričija, Majkla Džeksona i Kvinsija Džonsa, koji su zajedno producirali pesmu „We Are the World", snimljenu uz učešće najvećih američkih zvezda tog vremena – i crnih i belih. Učestvovali su Brus Springstin, Stivi Vonder, Bob Dilan, Tina Tarner, Sindi Loper, Al Žero, Dajana Ros, Dajon Vorvik, Vili Nelson i mnoge druge superzvezde.

Bob Geldof je prisustvovao snimanju i motivisao izvođače, podsećajući ih na užasne uslove u Etiopiji.

Nemački odgovor: „Nackt im Wind"

Geldofova ideja inspirisala je i nemačku muzičku scenu, koja je 1985. snimila pesmu „Nackt im Wind" s fokusom na pomoć Africi. Učestvovali su Herbert Grenemajer, BAP, Volf Man, Nena, Hajnc Rudolf Kunce, Alfavil, Klaus Lage, Udo Lindenberg i Peter Mafaj.

Godine 2014, mnogi od ovih izvođača ponovo su se okupili da snime nemačku verziju pesme „Do They Know It's Christmas", povodom 30-godišnjice originala.

Kontroverze i kritike

Iako je pesma prikupila značajne donacije, naišla je na kritike zbog teksta, posebno stiha „Do They Know It's Christmas". Kritičari su smatrali da je apsurdno implicirati da Etiopljani, koji pripadaju jednoj od najstarijih hrišćanskih kultura, ne znaju za Božić. Smatralo se da je to ponižavajuće i odražava kolonijalistički, zapadno-centričan pogled na svet, sugerišući da narodi Afrike ne mogu opstati bez pomoći belaca.

Midž Jur je odbacio kritike, ističući da pesma nikada nije bila najvažnija, već efekat koji je postigla. U svojoj autobiografiji napisao je da je prikupljeno više od osam miliona funti, što bi danas bilo više od 13 miliona evra.

Kritike su se nastavile tokom godina, posebno povodom verzija iz 2004. i 2014. godine. Geldof je 2014. okupio nove izvođače kako bi prikupio novac za borbu protiv ebole, prilagodivši tekst pesme.

Britansko-ganski muzičar Fjuz ODG kritikovao je pesmu, ističući da ovakvi projekti jačaju negativne stereotipe o Africi, što može ugroziti ekonomski razvoj, investicije i turizam. Na Instagramu je izrazio nezadovoljstvo povodom nove verzije pesme, naglasivši: „Kao Afrikanci, ne želimo da drugi pričaju našu priču."

Sa Edom Širanom, Fjuz je sada dobio belog saveznika. Širan se pridružio njegovoj argumentaciji i odlučio da u budućnosti svoje ime ne povezuje sa projektima koji promovišu stereotipne prikaze Afrike i njenog stanovništva. Pre deset godina, Širan je bio deo projekta, zajedno sa One Direction, Anželik Kidžo, Krisom Martinom (Coldplay), Bonom, Šinejd O'Konor i drugim zvezdama.

Međutim, Širan sada ne želi da učestvuje u novoj verziji pesme. To nije jednostavno, jer je „Do They Know It's Christmas" za 2024. pod imenom projekta Band Aid 40, već završena i montirana kompilacija verzija iz poslednje četiri decenije. Širan je na Instagramu napisao da bi, da je bio pozvan, „s poštovanjem odbio".

Bob Geldof, s druge strane, ne prestaje da brani pesmu i ideju koja stoji iza nje. Za televizijsku stanicu 1News izjavio je: „Ova mala pop pesma spasila je stotine hiljada, ako ne i milione života."

Ipak, pojedine radio-stanice, poput švajcarskog SRF-a, trenutno pažljivo razmatraju da li će pesmu uvrstiti u ovogodišnji božićni program.