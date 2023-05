30 godina od zločina u Zolingenu

Na mestu gde je nekada bila kuća porodice Genč, sada se u nebo uzdiže pet stabala kestena. Ovde je 29. maja 1993. poginulo pet devojčica i mladih žena kada su im desničarski ekstremisti zapalili kuću. Vodila ih je mržnja prema strancima.

U to vreme je tek ujedinjenu Nemačku zapljusnuo talas desničarskog nasilja. S obzirom na sve veći broj izbeglica, političari u Bundestagu žestoko su raspravljali o ograničavanju prava na azil. A na ulicama je rasizam eskalirao u nasilje i ubistva.

Kesteni gde je nekada bila kuća porodice Genč, maja 2023. Foto: Peter Hille/DW

Stabla kestena, posađena nekoliko godina nakon zločina, danas su visoka gotovo kao kuća koja je srušena nakon požara i na 30. godišnjicu su u punom cvatu. Samo četiri podrumske stepenice, obrasle travom, podsećaju da je ovde nekada bila kuća, da su tu nekada živeli ljudi.

Ne dozvoliti da se zaboravi

Čihat Genč je zločinu izgubio sestre Hilju i Saimu, koje su imale devet i četiri godina. S njima su stradale i Girsin İnče, Hatidže Genč i Đilistan Oztirk.

Čihat Genč, maja 2023. Foto: Peter Hille/DW

U cilju borbe protiv rasizma važno je ne dopustiti da te žrtve padnu u zaborav, kaže ovaj 26-godišnjak: „Svako mora delovati i uraditi svoj deo posla. Na primer, kroz razgovore u školi ili na poslu".

Počinitelji su odavno odslužili zatvorske kazne od 10 do 15 godina. A uoči 30. godišnjice, trojica od njih preko svog advokata - javnosti tvrde da su nevini.

U izjavi dostavljenoj DW-u, jedan od muškaraca je napisao: „Još jednom želim da obavestim rodbinu žrtava ovog strašnog zločina: nas trojica nismo ubice vaših rođaka."

Čihat Genč ne želi da komentariše ovo pismo. Da li oseća mržnju prema počiniteljima? „Želim da počinitelji pate barem koliko i moji roditelji. Ali ne osjećam mržnju jer mi moja vera to zabranjuje. Pokušavam da osećati što manje mržnje", kaže on za DW.

Mevlude Genč

Čihata Genča raduje što grad Zolingen na godišnjicu napada jednom trgu daje ime po njegovoj baki Mevlude Genč. Samo dan nakon napada ona je pozvala na pomirenje - iako je izgubila dve ćerke, dve unuke i nećakinju.

Mevlude Genč Foto: Bernd Thissen/dpa/picture alliance

Sve do smrti 2022. ta žena je širom sveta bila poštovana kao ambasadorka mira.

Ipak, on kaže i ovo: „Ovde se već 30 godina svakog 29. maja održava komemoracija. Ali dan posle svi zaborave šta se dogodilo. No to se nikada ne sme zaboraviti". Jer, kako kaže, nisu samo tada neki političari raspirivali mržnju prema migrantima.

Žrtve nasilja ekstremne desnice

„I danas ima pokušaja širenja rasizma, fašizma i islamofobije, posebno na društvenim mrežama", upozorava on.

Od napada u Zolingenu broj ljudi koji su u Nemačkoj izgubili život zbog desničarskog nasilja se smanjio, međutim - na listi Fondacije Amadeu Antonio ima 161 ime onih koje od tada, dakle u poslednjih 30 godina ubili desničarski kriminalci.

