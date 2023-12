Žene ukrajinskih vojnika traže da im se muževi demobilišu

One protestuju na Trgu nezavisnosti u Kijevu, na temperaturama ispod nule. Po snegu i kiši. Nose transparente na kojima je ispisano: „Došlo je vreme za druge“ i „Moj muž nije zatvorenik“.

Žene ukrajinskih vojnika traže demobilizaciju. „Zahtevamo da im se omogući da napuste vojsku“, kaže Hana Bondar. Njen muž se bori na frontu već 21 mesec. Kaže da je veoma iscrpljen.

Kao i mnogi drugi, i Hanin muž se dobrovoljno prijavio u vojsku na početku ruskog napada na Ukrajinu. „Pretpostavljali smo da će im se nakon godinu i po dana omogućiti da se demobilišu, kao što je to bilo 2015“, objašnjava jedna druga Ukrajinka, Julija Pavlijenko.

Žene kažu da od nekada visoke motivisanosti njihovih muževa nije ostalo mnogo. Neprekidne borbe iscrpljuju ukrajinske jedinice. „Moj muž samo želi da preživi“, kaže Pavlijenko. „Jedva da ima snage da se bori.“

Problemi s regrutacijom

Ukrajinsko rukovodstvo suočava se sa sistematskim problemima. Na frontu nedostaje dobro obučenih vojnika, ali se mnogi muškarci kriju od odseka za regrutaciju ili pokušavaju da izbegnu mobilizaciju uz pomoć novca. Druge love po ulicama i šalju ih u vojsku, koristeći ponekad i oštre metode.

Ukrajinska vlada mora da donosi nepopularne odluke, kaže ratni veteran i vojni stručnjak Jevhen Dikij. Kao i žene na Trgu nezavisnosti, i on predlaže da se vojni rok ograniči na određeno vreme. Dve godine je, kaže, i više nego dovoljno. A prema sadašnjim propisima, ne nazire se kraj.

„Svako ko se dobrovoljno prijavi dobija kartu za rat u jednom pravcu. Istovremeno“, dodaje“, „svi šrafovi moraju da budu zategnuti. Nijedna zemlja na svetu nije uspela da pobedi u tako velikom ratu samo sa dobrovoljcima.“

Jedna od žena na protestu u Kijevu, njen muž je u 128. brdskoj jurišnoj brigadi Ukrajinske vojske Foto: Privat

Firme za regrutaciju

Mnogi Ukrajinci kažu da su i dalje spremni da brane svoju zemlju s oružjem u ruci. Da u stanovništvu još ima dovoljno potencijala za mobilizaciju pokazuje i praksa pojedinih vojnih jedinica koje same regrutuju svoje vojnike. One se često se oglašavaju na plakatima koji deluju „herojski“. Dobrovoljci mogu da se prijave za neku konkretnu poziciju u vojsci i da prođu kroz proces odabira. Potražnja za tim jedinicama je velika i da ne dobiju svi koji se prijave mogućnost da uđu u njihov sastav.

Ukrajinsko rukovodstvo od sada namerava da se više oslanja na firme za regrutaciju. Firme kao što je „Lobby X“. „Kod nas ljudi mogu dobrovoljno da se prijave za određenu poziciju u određenoj jedinici, u zavisnosti od njihove sposobnosti i podobnosti“, kaže šef firme Vladislav Hresjev.

Kritičari kažu da oni koje regrutuju vlasti najčešće prolaze samo kratku obuku, a da se pritom njihove individualne veštine ne uzimaju u obzir. Odbor za odbranu ukrajinskog parlamenta već mesecima radi na novom nacrtu zakona koji bi rešio taj problem. „Hedhanting-kompanije“ takođe nisu u mogućnosti da regrutuju potrebnih 100.000 vojnika.

Reforma mora da se sprovede veoma brzo, kaže Jevhen Dikij. On ponavlja da je posebno važno ograničavanje dužine vojnog roka. „Na taj način rešavamo dva problema odjednom: jedan je problem onih koji su od početka na frontu, a drugi je regrutovanje novih kandidata. Ići u rat na jednu, dve ili čak tri godine i znati da će to biti tako, drugačije je nego otići u rat i neizvesnost s kartom u jednom smeru.“

Protesti žena nailaze na otpor

Proširenje mobilizacije verovatno neće naići na entuzijazam među stanovništvom Ukrajine. Istovremeno, žene koje protestuju na Majdanu suočavaju se otporom i odbacivanjem.

„Ljudi to tumače ovako: da bi moj muž došao kući, njen mora da ode“, kaže Julija Pavlijenko. I Hana Bondar ukazuje na negativne komentare na društvenim mrežama. Kaže da im recimo pišu sledeće: „Pa idite onda vi, žene, na front!“ Ali, one ne dozvoljavaju da ih to obeshrabri.

Da bi vojska nastavila da brani Ukrajinu, potrebni su joj sveži i dobro obučeni vojnici. Umorna i nemotivisana vojska ne može da zaustavi rusku silu.

