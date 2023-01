Švedska: otkriveno najveće nalazište retkih metala u Evropi

Komisija EU danas i sutra (12. i 13. januara) sastaje se u Kiruni. To je prvi sastanak u okviru švedskog predsedavanja Savetom EU. I baš iz tog rudarskog gradića na krajnjem severu Evrope stigla je danas dobra vest.

Ovo je dobra vest, ne samo za LKAB, region i švedski narod, već i za Evropu i klimu, piše u saopštenju LKAB.

Državna švedska rudarska kompanija LKAB otkrila je značajno nalazište retkih metala na severu zemlje – prema sopstvenim izjavama, najveće do sada poznato nalazište u Evropi. Prema ovoj kompaniji, u blizini Kirune se nalazi više od milion tona oksida retkih metala. LKAB tamo upravlja rudnikom gvožđa koji postoji već 130 godina i gde se kopa 80 odsto te rude u Evropi.

Ovo nalazište bi moglo da postane važan element za proizvodnju važnih sirovina koje su apsolutno ključne za zelenu tranziciju, rekao je izvršni direktor LKAB Jan Mostrom.

Kiruna u junu 2022. - rudnik gvožđa

Retki metali su neophodni za brojne ključne tehnologije i koriste se u električnim vozilima, vetroturbinama, mobilnim telefonima i kompjuterskim čipovima. Nalaze se na vrhu liste kritičnih resursa i uključuju metale kao što su neodimijum, disprozijum i prazeodimijum. Zbog energetske tranzicije i povećanja elektromobilnosti, potražnja se povećava.

Prema nemačkom institutu za ekonomska istraživanja, Nemačka i EU zavise od više od 90 odsto isporuka retkih zemalja iz Kine. U toj zemlji se nalaze najveća svetska poznata nalazišta, međutim, Kina ograničava izvoz, što veoma ljuti Zapad i stvara probleme.

Kiruna

Do eksploatacija će proći još mnogo godina

Teško je uporediti nalazišta u Kini i ovo nalazište tek otkriveno u Švedskoj, rekao je šef LKAB-a Mostrom. Razlog je taj što je veličina kineskih napoznata. Jasno je, međutim, da je nalazište u Švedskoj takođe veliko u međunarodnom poređenju.

Međutim, prema LKAB-u, put do moguće eksploatacije metala će biti dug. Prvi korak je podnošenje zahteva za dozvolu. Planirano je da se to uradi kasnije ove godine. Imajuči u vidu druge procese izdavanja dozvola u industriji, verovatno će proći najmanje deset do 15 godina pre nego što se zaista počne eksploatacijom i sirovine budu mogle da se plasiraju na tržište.

dr(afp,rtr)

