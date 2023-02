Štrajk na aerodromima u Dizeldorfu i Kelnu

Prema navodima sindikata ver.di, najavljeni štrajkovi upozorenja započeli su na aerodromima Keln/Bon i u Dizeldorfu. Štrajk upozorenja trebao bi da traje do kasno u noć.

Prema rečima portparola ver.di, u Dizeldorfu je štrajk započeo tri sata ujutru. Portpaol aerodroma je izjavio da bi od planiranih ​​330 sletanja i poletanja trebalo da bude realizovano samo 89.

On je rekao da je 205 letova otkazano, preostali su odgođeni za sledeći dan ili prebačeni na druge aerodrome. Putnici su obavešteni o promenjenim letovima preko avioprevoznika tokom vikenda, u skladu s tim, samo mali broj putnika došao je jutros na pogođene aerodrome.

Zatvorene kontrole leta u Kelnu

Na aerodromu Keln/Bon, štrajk je počeo već u nedelju kasno uveče. Tamo je avionski saobraćaj gotovo u potpunosti zaustavljen. Aerodrom je obavestio da će od planiranih 136 letova, biti realizovana samo dva, tačnije samo let za Beč i povratak iz austrijskog glavnog grada.

Aerodorm Keln - Bon Foto: Sascha Thelen/dpa/picture alliance

Prema infromacijama iz sindikata ver.di, zaposleni na kontroli osoblja i robe, kao i kontrole tereta, na aerodromu su pozvani na štrajk. "Sve kontrolne tačke su zatvorene", rekao je portparol. Aerodrom Keln/Bon računao je danas sa 15.000 putnika. Avionski saobraćaj bi trebalo da bude ograničen do utorka u šest sati ujutro.

Prema rečima sekretara ver.di Ozaja Tarima, štrajk upozorenja do sada je bio "vrlo uspešan". "On pokazuje odlučnost zaposlenih i da se poslodavci moraju pokrenuti", rekao je on.

Štrajk u gradskom prevozu i institucijama

Na štrajkove upozorenja su pozvali sindikati ver.di i Komba. Razlog prekida rada rad su pregovori zaposlenih u javnim službama na saveznom nivou i u opštinama, kao i pregovori u celoj državi za zaposlene u oblasti bezbednosti vazdušnog saobraćja. Trenutno se vode pregovori o kolektivnom ugovoru u ovim branšama.

Pored dva najveća aerodroma u najmnogoljudnijoj saveznoj državi, Severnoj Rajni Vestfaliji danas se štrajkuje i u mnogim drugim područjima javnog života - u gradskom prevozu, u obdaništima i javnim službama. Planirano je i nekoliko skupova.

Vrtić u Nemačkoj Foto: Sina Schuldt/dpa/picture alliance

Poslodavci su predstavili ponudu u nacionalnim pregovorima za zaposlene u javnim službama - ona uključuje povećanje plata od ukupno pet posto u dva koraka i jednokratnu uplatu od 2500 evra. Sindikati su odbacili ponudu kao neadekvatnu. Ver.di i Udruženje državnih sližbenika traže 10,5 posto više prihoda, ali najmanje 500 evra više mesečno. Pregovori o kolektivnom ugovoru trebalo bi da se nastave 27. marta.

