Štednja se manje isplati, gradnja ostaje skupa

7. 6. 2024. 7. jun 2024.

Jedni su to priželjkivali, drugi su se bojali: Evropska centralna banka snizila je orijentacione kamate. Šta to znači za štediše, one koji grade kuću, turiste? Šta to znači za konjunkturu?