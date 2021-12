Štajnmajer: Posle pandemije moramo da se pogledamo u oči

Na početku tradicionalnog govora nemački predsednik Frank-Valter Štajnmajer je ukazao na nevolje koje su u protekloj godini pogodile Nemačku. „Kada pogledamo unatrag na ovu godinu, vidimo mnogo toga što nam je zadavalo brige, ali i mnogo toga što nam je izazivalo strah: pomislimo na užasnu poplavu koja nas je pogodila letos, mislimo na naše vojnikinje i vojnike koji su se vratili iz Avganistana, ali i na ljude koji su tamo ostali u nevolji i gladi. Mi brinemo zbog toga što čujemo o mnogim delovima sveta, ali i u istočnoj Evropi“, rekao je Štajnmajer.

On je ukazao i na ono što mu daje nadu. U to je ubrojio solidarnost koju su građani iskazali sa žrtvama katastrofalnih poplava, ali i mnoge mlade i stare koji se zalažu za životnu sredinu i borbu protiv klimatskih promena.

Štajnmajer se zahvalio svima koji su ove godine izašli na parlamentarne izbore i tako omogućili demokratsku promenu vlasti punu poštovanja prema drugoj strani. „Mnogi građani sa znatiželjom i nadom posmatraju novu vladu koja je na sebe preuzela velike zadatke“, rekao je predsednik, ukazujući na formiranje vlade na čelu s kancelarom Olafom Šolcom.

Borba protiv virusa još traje

Veliki deo govora Štajnmajer, koji ima dobre izglede da u februaru ponovno bude izabran za predsednika, posvetio je pandemiji.

„Već dve godine pandemija određuje naš život, ovde i u celom svetu. Retko smo ovako na sopstvenoj koži iskusili koliko je krhak ljudski život i koliko je budućnost nepredvidiva, sledeći mesec, sledeća sedmica pa čak i sledeći dan. I trenutno moramo da se uzdržavamo u svakodnevici zbog nove varijante virusa“, rekao je Štajnmajer.

On je ukazao na potrebu da se što više građana vakciniše. „Možemo zaštititi sebe i druge! Srećan sam jer je najveća većina prepoznala šansu koju nosi cepljenje i da je shvatila koliko teške patnje i koliko smrtnih slučajeva se do danas time izbeglo“, poručio je predsednik u božićnom govoru. „Država ne može umesto nas da navuče masku, država ne može umesto nas da se vakciniše. To je na nama, na svakom pojedinačno.“

Štajnmajer je rekao da se lično želi zahvaliti „velikoj, često tihoj većini u zemlji“ koja se već mesecima ponaša obzirno i odgovorno. On je rekao da se nakon dve godine pandemije šire frustracija, razdražljivost, otuđenje i nažalost agresija.

„Istina je da u demokratiji ne moraju biti svi istog mišljenja. Ali mislite na to da smo svi mi jedna država i da ćemo nakon pandemije morati jedni drugima da pogledamo u oči“, rekao je nemački predsednik.

Šta je sloboda?

Pandemije je sve, kako nadalje poručuje predsednik, naterala da se suoče s nekim novim ali i poznatim pojmovima poput poverenja, slobode ili odgovornosti, i pokušaju da prodru u njihovo značenje. „Da li je sloboda glasni protest protiv svakog pravila? Ili ne znači li sloboda ponekad možda da se suzdržim kako bih zaštitio slobodu drugih?“

Štajnmajer, ukazuje i na druge zadatke koje stoje pred Nemačkom poput zaštite klime gde isto tako neće biti moguć puni konsenzus. „Sasvim sam siguran da smo u stanju da pronađemo zajednički jezik! To smo više puta dokazali.“

Predsednik je na kraju govora u svoje i u ime svoje supruge građanima Nemačke zaželeo srećan Božić i podsetio na američke astronaute koji su pre pedesetak godina iz svemira stanovnicima sveta poručili: „Bog blagoslovio sve Vas na dobroj Zemlji.“

nk (dpa)

