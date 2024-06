Kakve posledice ima presuda sinu američkog predsednika?

Hanteru Bajdenu preti do 25 godina zatvora zbog kršenja Zakona o oružju. Za demokrate je ta presuda dokaz da pravosuđe funkcioniše. Za republikance je to taktika zavaravanja.

U Sjedinjenim Američkim Državama opet je u centru medijske pažnje jedna sudska odluka. Pre dve nedelje radilo se o presudi bivšem američkom predsedniku Donaldu Trampu, a ovoga puta reč je o predsednikovom sinu Hanteru Bajdenu. On je po sve tri tačke optužnice proglašen krivim za kršenje Zakona o oružju.

To je prvi put u svetu da dete jednog aktuelnog predsednika bude osuđeno. Specijalni istražilac Dejvid Vajs je, nakon objavljivanja presude, naglasio da niko ne stoji iznad zakona. Hanteru Bajdenu preti novčana kazna od 750.000 dolara i do 25 godina zatvora. Ipak, malo je verovatno da će kazna biti tako drastična, s obzirom na to da predsednikov sin do sada nije bio kažnjavan.

I nije se dugo čekalo na reakciju američkog predsednika Džoa Bajdena. U pisanom saopštenju naveo je da prihvata presudu protiv njegovog sina. Istovremeno je sinu zagarantovao podršku i naglasio da je ponosan na čoveka koji je Hanter danas postao nakon što je prevladao svoju zavisnost od droge. Predsednik je još prošle nedelje u jednom intervjuu TV-kući ABC izjavio da će prihvatiti presudu i naglasio da neće pomilovati svog sina.

Džo Bajden je još ranije najavio da neće pomilovati sina Foto: Elizabeth Frantz/REUTERS

Dokaz da pravosuđe funkcioniše?

Za Demokratsku stranku je ta osuđujuća presuda protiv Hantera Bajdena dokaz da američko pravosuđe funkcioniše. Vodeći republikanci, pre svih predsednički kandidat Donald Tramp, tvrde suprotno. Oni optužuju Džoa Bajdena i demokrate za zloupotrebu pravosuđa kako bi uklonili političke protivnike.

Demokratski poslanik Džim Mekgavern je, nakon izricanja presude, postavio pitanje kako nakon te sudske odluke bilo koji republikanac može da tvrdi da Bajdenova vlada koristi pravosuđe kao oružje kako bi naštetila republikancima i pomogla demokratama?

Za progresivnu demokratsku poslanicu Aleksandriju Okasio-Kortes način na koji se predsednik Bajden odnosi prema ovoj situaciji pokazuje razliku između demokrata i republikanaca. „Mi nismo ovde kako bismo osporili rezultate. Mi poštujemo pravni postupak“, rekla je političarka demokrata.

Republikanci i dalje kritikuju pravosuđe

Ali, za vodeće republikance presuda izrečena predsednikovom sinu nije dokaz za pravedno pravosuđe u SAD. Predsednik Predstavničkog doma Majk Džonson je na pitanje reportera TV-stanice CNN da li je ovom presudom opovrgnuto njegovo mišljenje da američko pravosuđe ima dvostruke standarde, odgovorio: „Ne.“ Ujedno je dodao da su u ovom slučaju dokazi bili neoborivi, i da ne smatra da je tako bilo i u sudskom postupku protiv Trampa. Prema njegovom mišljenju, sve tužbe protiv Trampa očigledno su bile podignute iz političkih razloga. Hanter Bajden je poseban slučaj, rekao je Džonson.

Republikanci, odnosno izborni štab Donalda Trampa svakako će pokušati da iskoristi presudu Hanteru Bajdenu u predizbornoj kampanji Foto: Justin Lane/EPA

Desno orijentisani mediji kao što je Foks njuz takođe dele to mišljenje. Voditelj Džes Voters je tako ocenio: samo zato što je osuđen jedan demokrata, to ne znači da se pravosuđe ne zloupotrebljava. A krajnje desna republikanska poslanica Merdžori Tajler Grin je na platformi Iks napisala da je jedini razlog za donošenje ovakve presude protiv Hantera Bajdena stvaranje lažnog utisak da postoji nezavisno pravosuđa.

Šteta za Bajdenovu predizbornu kampanju

Za Tejlor Grin i druge republikance čitav sudski postupak zbog kršenja Zakona o oružju ionako je samo taktičko zavaravanje. I Trampov izborni štab je objavio da ovo suđenje nije ništa drugo nego skretanje pažnje sa stvarnih zločina Bajdenove porodice. Izborni štab optužuje Hantera Bajdena za korupciju u koju je navodno umešan i Džo Bajden, ali do sada nisu priloženi nikakvi dokazi za te optužbe.

Džo Bajden uprkos tome mora da računa s time da će republikanci pokušati da mu naškode koristeći presudu izrečenu njegovom sinu. S druge strane, u jednom ispitivanju javnog mnjenja koje je prošle nedelje sproveo Emerson koledž, skoro dve trećine ispitanika izjavilo je da to da li će Hanter Bajden da bude osuđen ili ne, neće uticati na njihovu odluku na izborima.

U septembru se očekuje idući sudski postupak protiv Bajdenovog sina. Taj 54-godišnjak u Kaliforniji je optužen za utaju poreza u milionskim iznosima.

