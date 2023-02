Šta nam nudi 73. Berlinale?

Među najvećim filmskim festivalima, Berlinale važi za „najpolitičniji“ i to želi da bude i ove godine, kroz solidarnost sa ljudima u Ukrajini i Iranu. Filmovi i dešavanja u pratećem programu posvećeni su tim zemljama.

Godina dana rata u Ukrajini

Pored svetske premijere dokumentarnog filma Šona Pena "Superpower", o ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom, i druga ostvarenja bave se teškim stanjem u Ukrajini. Među njima je i dokumentarni film u režiji Vitalija Manskog i Jevhena Titarenka "Eastern Front" (Istočni front), snimljen na frontu.

Šon Pen i Volodimir Zelenski Foto: 2022. THE PEOPLE’S SERVANT, LLC.

Poetski esej Romana Ljubija "Iron Butterflies" (Gvozdeni leptiri) kao početnu tačku ima obaranje malezijskog aviona MH17 iznad istočne Ukrajine 2014. godine. Film Pjotra Pavlusa i Tomaša Volskog "In Ukraine" (U Ukrajini), takođe u dokumentarnoj formi, prema saopštenju festivala, prikazuje „stvarnost u kojoj zemlja živi od 24. februara 2022. godine“.

Podrška protestima u Iranu

Jafar Panahi, Agar Farhadi i Mohamad Rasulof, kao raniji dobitnici Zlatnih medveda, dokaz su da se Berlinale već dugo zalaže za iranske filmske stvaraoce. Ovogodišnji specijalni program između ostalog uključuje i podijsumsku diskusiju koja se bavi ulogom filma i umetnosti na protestima „Žena, život, sloboda“ u Iranu.

Zvezde na berlinskom crvenom tepihu

Iako filmski festival Berlinale važi za manje galmurozan od festivala u Kanu ili Veneciji, ovogodišnja lista gostiju na crvenom tepihu je impozantna. En Hatavej, Piter Dinklidž i Marisa Tomej, koji glume u filmu Rebeke Miler "She Came to Me", koji otvara festival, najavili su dolazak na gala premijeru 16. februara.

Film - Golda Foto: Jasper Wolf

Na svetsku premijeru filma „Golda”, Gaja Nativa, dolazi dobitnica Oskara Helen Miren. U tom filmu Miren glumi bivšu izraelsku premijerku Goldu Meir za vreme Jomkipurskog rata 1973. godine.

Film se prikazuje van konkurencije, kao i drama Toda Filda „Tar“, o izmišljenoj dirigentkinji Berlinske filharmonije, koji će na festivalu Berlinale imati nemačku premijeru. Za ulogu u tom filmu Kejt Blanšet je upravo dobila Zlatni globus i može da se nada Oskaru u martu. Pre projekcije filma, Blanšet će zajedno sa rediteljem, svojom koleginicom Ninom Hos i filmskim kompozitoroim Hildurom Gudnadotirom (Džoker) učestvovati u razgovoru o stvaranju te nagrađivane muzičke drame.

Glumačke legende Džeraldin Čaplin i Džon Malkovič, koji glume u filmu "Seneca - On the Creation of Earthquakes", nemačkog reditelja Roberta Šventkea, takođe će na festivalu govoriti o svom radu. Očekuje se da će crvenim tepihom prošetati i Vilijem Defo, zvezda psihotrilera „Inside“, Vasilisa Katsupisa.

I na premijerama dokumentarnih filmova biće brojna poznata imena. Glumac i reditelj Šon Pen dolazi na premijeru filma “Superpower”, dok će pevač Bono biti na prikazivanju filma “Kiss the Future”, koji govori o pokušajima njegove grupe U2 da skrene pažnju javnosti na opsadu Sarajeva tokom devedesetih godina.

"Boom! Boom! The World vs. Boris Becker" je film Aleksa Gibnija o nemačkoj teniskoj zvezdi Borisu Bekeru koji je zbog neizmirenih dugova 2022. godine bio u zatvoru u Velikoj Britaniji.

Stiven Spilberg pre mesec dana dobio je Zlatne Globuse za Fabelmanove Foto: Frederic J. Brown/AFP

Režiser, producent i scenarista Stiven Spilberg će 21. februara dobiti počasnog Zlatnog medveda za životno delo. Tim povodom na festivalu će biti prikazano nekoliko njegovih filmova, među kojima su “E.T. the Extra-Terrestrial” (E.T. vanzemaljac), špijunska drama “Bridge of Spies” (Most špijuna), snimljena u Berlinu i njegov aktuelni film "The Fabelmans" (Fabelmanovi).

Raznovrsni filmski žanrovi na takmičenju

U trci za glavne festivalske nagrade, Zlatnog i Srebrnog medveda je 19 filmova, među kojima je i film “Muzika” (Music) nemačke režiserke Anđele Šanelek u koprodukciji Nemačke, Francuske, Grčke i Srbije.

Na programu su i drugi filmovi nemačkih režiserki i režisera. Film "Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste" (Ingeborg Bahman – Put u pustinju) režiserke Margaret fon Trota je portret austrijske pesnikinje i spisateljice, dok Kristijan Pecold predstavlja film "Roter Himmel" (Crveno nebo). Takmičarski deo ne uključuje produkcije velikih američkih filmskih kuća ili platformi za striming.

Američka glumica Kristen Stjuart ove godine je na čelu međunarodnog žirija, u kojem su još iransko-francuska glumica Golšifte Farahani, nemačka režiserka i scenaristkinja Valeska Grizebah, američka producentkinja Frensin Mejsler, režiser i producent iz Hongkonga Džoni To, kao i raniji dobitnici Zlatnih medveda, rumunski režiser Radu Žude ("Bad Luck Banging or Loony Porn", 2021) i španska režiserka Karla Simon ("Alcarras", 2022). Ceremonija dodele Zlatnog i Srebrnog medveda biće održana 25. februara.

