Šta čeka zarobljene borce Azovskog puka u Rusiji?

Grupa ukrajinskih boraca Azovskog puka zarobljenih u čeličani Azovstalj u Mariupolju suočava se sa smrtnom kaznom na sudu u separatističkom regionu Donjecka, koji je pod kontrolom Rusije.

U krivičnom procesu, javno tužilaštvo je u ponedeljak (8. avgusta) tražilo maksimalnu kaznu, prenela je zvanična novinska agencija takozvane Donjecke Narodne Republike. Presuda je zakazana za sredu, 10 avgust.

Optuženi, čiji tačan broj nije naveden, terete se za ubistvo više od 100 ljudi. Ukrajinci su pripadali grupi neonacista u nacionalističkom Azovskom puku koji je služio kao posebna jedinica za racije i sabotaže. U ukrajinskoj javnosti grupa je poznata kao „Medvedi”, a u ruskoj štampi se govori o „Medvedima SS”, javlja agencija dpa.

Štab puka nalazio se u Mariupolju na Azovskom moru. Ukrajinski lučki grad su u maju zauzele ruske trupe. Od tada je, prema ukrajinskim izvorima, više od 2.500 boraca, koji su branili čeličanu u Mariupolju 86 dana bilo u ruskom zarobljeništvu. Rusija govori o 2.439 ljudi koji su se predali. Više od 50 zatvorenika iz Azovskog puka stradalo je nedavno u logoru u Olenivki. Mesto u Donbasu nije pod kontrolom Ukrajine. Kijev i Moskva krive jedni druge za smrtonosno granatiranje.

Olenivka - posle granatiranja, 29.juli 2022.

Proglašeni „terorističkom organizacijom

Vrhovni sud Rusije je 2. avgusta proglasioAzovski puk „terorističkom organizacijom". Zajedno sa Al Kaidom i Talibanima, Azovski puk je 41. na listi terorističkih organizacija, koju je sastavila ruska obaveštajna služba FSB.

Azovski puk je proizašao iz dobrovoljačkog bataljona, koji je kontroverzan zbog svojih prvobitnih veza sa desničarskim ekstremistima. Sada je deo Nacionalne garde Ukrajine i podređen Ministarstvu unutrašnjih poslova. Između ostalog, samo njegovo postojanje Rusiji je poslužilo kao razlog da otpočne invaziju na Ukrajinu 24. februara.

Transport zarobljenika iz Azovstalja, 17.07.2022.

Ruski zvaničnici i mediji dugo su prikazivali Azovski puk kao „nacističku formaciju". Oni su tvrdili da su pripadnici puka minirali kuće, činili zverstva i koristili civile kao živi štit. Predsednik ruske Državne dume Vjačeslav Volodin čak govori o „ratnim zločinima".

Zahtev Generalnog tužilaštva Ruske Federacije da se Azovski puk proglasi „terorističkom organizacijom", Vrhovni sud je razmotrio u roku od tri sata. Proces je ranije odlagan dva puta po mesec dana. A sva zasjedanja su održana iza zatvorenih vrata.

Međutim, mediji bliski Kremlju objavili su iskaze dvojice svedoka. Georgij Volkov, šef moskovske Komisije za javni nadzor, koja se bavi pitanjima ljudskih prava u zatvorima, navodno je rekao sudu, pozivajući se na izjave zarobljenog vojnika iz Azova, da su praktikovali kanibalizam. A Marina Ahmedova, novinarka koja je istraživala u Marijupolju i Volnovahi u Donjeckoj oblasti, rekla je:

„Prikupila sam brojna svedočenja o mučenju i pogubljenjima civila od strane pripadnika Azovskog puka – mučenja koje se ne mogu objasniti samo činjenicom da smo neprijatelji."

Posledice za borce i simpatizere Azova

Prema članu 205.5 Krivičnog zakonika Rusije, osnivačima i vođama terorističkih organizacija preti kazna doživotnog zatvora i novčana kazna do milion rubalja (oko 16.000 evra). Obični članovi mogu biti osuđeni na kaznu od 10 do 20 godina zatvora i novčanu kaznu do 500.000 rubalja (8.000 evra). Simpatizeri puka Azov mogu biti krivično gonjeni u Rusiji za „opravdavanje terorizma". Član 205.2 Krivičnog zakonika predviđa kaznu od dve do pet godina zatvora za takve izjave, kao i novčanu kaznu do 500.000 rubalja.

Stručnjaci iz moskovskog Centra za informisanje i analize „SOVA”, koji se bavi pitanjima rasizma, nacionalizma i ljudskih prava u Rusiji, sada savjetuju korisnicima interneta da dobro pogledaju u kojim grupama na društvenim mrežama su članovi i da li su neke među njima u vezi sa nekom „terorističkom" ili „ekstremističkom" organizacijom.

Sahrana jednog borca Azova, 21.07.2022.

Simboli Azovskog puka su u Rusiji klasifikovani kao ekstremistički mnogo prije aktuelne sudske odluke, i to od strane okružnog suda grada Vladimira 2015. godine. Član 20.3 Zakona o prekršajima Ruske Federacije predviđa do 15 dana zatvora.

Reakcije iz Ukrajine

„Zvuči pomalo čudno: zemlja koja je na ivici da bude klasifikovana kao sponzor terorizma i koja krši sva pravila i običaje ratovanja klasifikuje neku organizaciju kao terorističku", rekao je Mihail Podoljak, savetnik kabineta predsjednika Ukrajine. Prema njegovim rečima, odluka ruskog suda nema nikakvog značaja za svet. Niti će to uticati na pregovore o razmeni zatvorenika. Taj korak je bio "čisto interni propagandni proizvod", rekao je Podoljak.

Jegor Černev, poslanik vladajuće ukrajinske partije „Sluga naroda", rekao je za DW da Rusija želi da ovom sudskom odlukom postigne izbacivanje Azovskog puka iz okvira Ženevske konvencije. Istog mišljenja je i Volodimir Arijev iz opozicione partije „Evropska solidarnost". On je podsetio da je Kijev još 2015. zatražio od sveta da Rusiju klasifikuje kao agresora.

Protesti u Lavovu nakon grantiranja u kojem je poginulo više od 50 pripadniak Azovskog puka, 29.juli 2022.

Ukrajinska vojska je saopštila: „Posle javnog pogubljenja ratnih zarobljenika Azovskog puka u Olenivki, Rusija traži nove razloge i opravdanja za svoje ratne zločine". Sam Azovski puk pozvao je SAD i druge zemlje da proglase Rusiju „terorističkom državom". "Ruska vojska i obaveštajne službe svakodnevno čine ratne zločine. Tolerancija ili ćutanje je saučesništvo", navodi se u saopštenju.

Šefica ukrajinskog „Centra za građanske slobode" Oleksandra Matvijčuk, koja je već bila uključena u pregovore za oslobađanje ukrajinskih zarobljenika, izjavila je za DW:

„Azovski puk je deo Nacionalne garde. Klasifikovati ga kao terorističke organizacije značilo bi isto kao svrstati u terorističku organizaciju kompletne Oružane snage Ukrajine, koje u stvari brane svoju zemlju od terorističke invazije".

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.