Šolcov „pakt“ za modernizaciju Nemačke

Poslodavci su s odobravanjem reagovali na poziv nemačkog kancelara Olafa Šolca da se preduzmu „nacionalni napori“ za modernizaciju zemlje. I neki predsednici pokrajinskih vlada signalizirali su da žele da sarađuju na „paktu za Nemačku“. „Sa ’Paktom za Nemačku’ savezna vlada konačno se probudila“, izjavio je predsednik udruženja poslodavaca Rajner Dulger za list „Rajniše post“.

Suviše dugo tzv. „semaforska koalicija“ (SPD, Zeleni, Liberali) nije vodila računa o digitalizaciji i nije se borila protiv prepreka koje birokratija postavlja pred privredu i društvo, kritikuje Dulger. „Ona sada mora da, zajedno sa pokrajinama, brzo pokrene paket mera. Najave i reči nisu dela“, upozorio je predsednik Saveznog udruženja nemačkih poslodavaca (BDA).

Šolc je u sredu (6. septembar) u Bundestagu predložio plan modernizacije i pozvao na saradnju pokrajine, opštine, ali i opoziciju – sve osim Alternative za Nemačku (AfD). Kao ključnu tačku kancelar je naveo ubrzanje postupka izdavanja dozvola, digitalizaciju uprave i podršku za preduzeća. Uz to bi trebalo da budu dodatno ojačani napori oko useljavanja stručne radne snage iz inostranstva.

CDU: „U kancelarovom kabinetu ništa novo“

Predsednik poslaničke grupe opozicione Hrišćansko-demokratske unije (CDU) Fridrih Merc izrazio je spremnost na saradnju. „Mi, opozicija, smo naravno spremni da sarađujemo na razumnim predlozima“, rekao je. Ali lider opozicije kaže da nije siguran da Šolc u svoje ideje može da uveri sve svoje partnere u vladajućoj koaliciji. „Kancelar je u pravu, ali on mora najpre da uvede red u sopstvenoj koaliciji“, rekao je Merc i zapitao se. „Da li on to sada traži većinu van sopstvene koalicije?“

Fridrih Merc (CDU): Kancelar je u pravu, ali on mora najpre da uvede red u sopstvenoj koaliciji Foto: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Rukovodstvo CDU sumnjičavo je i po pitanju sadržaja Šolcovih predloga i podseća da neke od navedenih stvari pokrajine već duže zahtevaju. „U kancelarovom kabinetu ništa novo“ – tako je naslovljeno saopštenje iz Mercovog štaba nakon hitnih konsultacija. „Predlog sadrži više namera o ubrzanju planiranja, podsticanju rasta, digitalizaciji i migraciji. Nijedna od tačaka navedenih u ’paktu’ nije nova“, ocenjuje CDU. „Svi predlozi su već ranije izneseni. Savezna vlada već mesecima odugovlači sa sprovođenjem mnogih od navedenih predloga.“

CDU najavljuje da će već iduće nedelje na zasedanju parlamenta predložiti da se glasa o čitavom nizu ekonomskih mera. „Predložićemo da se glasa i o merama u oblasti migracione politike, koje je kancelar već dogovorio s pokrajinskim premijerima, ali još uvek nije sproveo.“

Odobravanje iz više pokrajina

Premijer pokrajinske vlade Saksonije Mihael Krečmer (CDU) u vezi sa Šolcovim predlogom je naglasio: „Na tome bi trebalo da sarađujemo, zbog naše odgovornosti kao građana ove zemlje i ne bi trebalo da postavljamo nikakve uslove“, rekao je Krečmer i naglasio: „Mislim da je prva tema azil, a druga energetska kriza.“

Pokrajinski premijeri nameravaju da o Šolcovom pozivu razgovaraju na svojoj konferenciji koja se trenutno održava u Briselu. Prvi gradonačelnik Berlina Kaj Vegner (CDU) takođe je izrazio spremnost za saradnju na „paktu za Nemačku“, ali je upozorio da je za to potrebna savezna vlada „koja je spremna i sposobna da deluje“.

Hendrik Vist (CDU), premijer najmnogoljudnije nemačke pokrajine, Severne Rajne-Vestfalije, smatra da je Šolcov predlog „marketinški trik“ Foto: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Premijer Šlezvig-Holštajna Danijel Ginter (CDU) smatra da ne sme sve da ostane na velikim rečima, već da kancelar mora svoje najave i da sprovede u delo. Ginter je podsetio da nemačke pokrajine već godinu i po dana zahtevaju takav pakt, ali da je savezna vlada izgubila dragoceno vreme.

„Marketinški trik“

Premijer Severne Rajne-Vestfalije Hendrik Vist (CDU) ocenio je da je Šolcov predlog „marketinški trik“. Radi se o projektima koji su već planirani i koje pokrajine već odavno zahtevaju, izjavio je Vist za „Rajniše post“.

Šolcove podržala je premijerka Porajnja-Palatinata Malu Drejer (SPD), kao i njen kolega iz Baden-Virtemberga Vinfrid Krečman (Zeleni).

aj (ard)

