Šolc – zanemeo kad ne treba

To što Olaf Šolc nije reagovao u trenutku poređenja sa Holokaustom, u najboljem slučaju može da se opiše kao potpuna bespomoćnost. Kancelar gleda preda se, vidno razljućen, ali ne upućuje nikakav prigovor Mahmudu Abasu koji ga je provocirao sledećim rečima: „Izrael je od 1947. do danas počinio 50 masakara u 50 palestinskih mesta. Pedeset masakara – pedeset Holokausta“. Ubrzo zatim je Šolcov portparol završio pres-konferenciju, i Šolc i Abas su se rukovali.

Jasno je: jedan nemački kancelar ne sme na nemačkom tlu nikako da dopusti da neki gost poriče, relativizuje ili na bilo koji način prlja sećanje na najgori zločin u ljudskoj istoriji. Holokaust je – na to u Nemačkoj očito valja ponovo podsetiti – planiran u Berlinu. Krivicu za smrt šest miliona Jevreja snosi nacionalsocijalistička Nemačka. Za čuvanje sećanja na žrtve uz sve počasti odgovorna je nemačka vlada.

Koliko je još prisutna kultura sećanja?

Ali, u nemačkoj kulturi sećanja je nešto pošlo krivo. Drukčije se ne može objasniti zašto je Šolc još bio prisutan duhom kada se radilo o upotrebi reči „aparthejd“. To je vrlo sporan pojam koji izraelska vlada stalno osuđuje kao antisemitski – kao što je to nedavno bio slučaj i sa izveštajem organizacije Amnesti internešnal. O tom pojmu se u mnogim intelektualnim krugovima u Izraelu, SAD ili Nemačkoj vode žive diskusije. To što kancelar naglašava da on i nemačka vlada ne žele da se služe tim pojmom, važno je. Šolc je tu očito bio dobro pripremljen.

Sara Judit Hofman

Pa kako je moglo da se desi da nije računao s tim da će Abaas možda napraviti poređenje sa Holokaustom? Naposletku, to nije prvi put da predsednik Palestinskih autonomnih vlasti takvim antisemitskim izjavama pokušava da pridobije pažnju. I tu se vidi jedan eklatantan nesporazum: nemačka vlada ne mora da na silu komentariše bliskoistočni konflikt. U najboljem slučaju bi mogla da radi na ponovnom obnavljanju mirovnih pregovora. Ali, kad god se radi o sećanju na Holokaust, Nemačka ima obavezu da reaguje i ne sme da ćuti. To što Olaf Šolc nije odmah odbacio Abasove reči, nanelo je veliku štetu ugledu Nemačke, i za to nema izvinjenja.

Posle pres-konferencije kancelar je na Tviteru napisao: „Najdublje sam ogorčen zbog nečuvenih izjava palestinskog predsednika Mahmuda Abasa. Upravo za nas Nemce je relativizacija Holokausta nepodnošljiva i neprihvatljiva. Osuđujem svaki pokušaj da se poreknu zločini Holokausta“. Ali, ta izjava je došla prekasno. Jer, skandal je već prodro do Izraela i dodatno opteretio ionako vrlo napetu situaciju. Izraelski premijer Jair Lapid, i sam sin preživelih Holokausta, zbog Abasa je na Tviteru napisao: „Istorija mu neće oprostiti“.

Abas ne predstavlja sve Palestince

Abasove reči na ovom mestu nije potrebno dalje komentarisati. One su nečuvene. I pre svega štete Palestincima, koji su zaslužili da ponovo smeju da biraju onoga ko će ih predstavljati u svetu (podsećanje: poslednji demokratski izbori su održani pre 16 godina). I zaslužili su da imaju predsednika koji se trudi oko diplomatije. Abas je trebalo da se pobrine da se posle pres-konferencije razgovara o tome da je u napadu izraelske vojske – a ne od pogrešno vođene rakete Islamskog džihada, kao što je Izrael prvobitno tvrdio – pre nekoliko dana u Gazi ubijeno petoro dece. Umesto toga, on je prljao sećanje na žrtve Holokausta i s njima i ugled svih Palestinaca koji nikad ne bi relativizovali Holokaust. I koji kako sebi, tako i Izraelcima, žele samo mir.

