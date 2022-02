Šefica „Grinpisa“ vodi nemačku klimatsku politiku

Nemačka ministarka spoljnih poslova Analena Berbok (Zeleni) delovala je kao da je sasvim svesna spektakularnosti svoje odluke – u sredu (9.2.) ona se pred novinarima pojavila sva ozarena i veoma zadovoljna.

Savezna vlada prethodno je odobrila imenovanje Dženifer Morgan za novu vladinu poverenicu za klimu. Radi se o uredu koji nikada do sada nije postojao u Nemačkoj, za razliku od recimo SAD, gde takvu dužnost obavlja bivši državni tajnik Džon Keri.

„Za mene je ovo rešenje iz snova i važan signal za međunarodnu zaštitu klime“, ponosno je izjavila Berbok. A Dženifer Morgan je rekla da prihvata taj važan zadatak s radošću i odlučnošću. „Nemamo mnogo vremena, potrebna nam je međunarodna saradnja bez presedana.“

Dženifer Morgan ima ogromno iskustvo sa brojnih klimatskih konferencija

Odlično povezana i umrežena

Teško da iko poznaje toliko posmatrača, klimatskih aktivista i pregovarača na međunarodnim klimatskim konferencijama kao Dženifer Morgan. Već decenijama, od početka održavanja klimatskih konferencija sredinom 1990-ih, ta Amerikanka sastavni je deo tih susreta u okviru Ujedinjenih nacija.

Ta 55-godišnja politikološkinja i germanistkinja najpre je bila aktivna u okviru ekološke grupe „Climate Action News“, a zatim i za WWF. Od 2016. jedna je od dve izvršne direktorke „Greenpeace International“.

Na klimatskim konferencijama ne samo novinari, već i mnoga državna izaslanstva traže njen savet i ocenu. Teško da je iko tako upoznat s džunglom komplikovanih klimatskih odredbi, sporazuma i zakona kao ta Amerikanka iz Nju Džersija.

Potrebno joj je nemačko državljanstvo

Do sada je Morgan, koja već dugo živi u Berlinu, bila klimatska aktivistkinja – a sada menja stranu i postaje glavna savetnica za klimu u nemačkom Ministarstvu spoljnih poslova. Kada dobije nemačko državljanstvo, što se uskoro očekuje, i zvanično će postati državna sekretarka. A onda će na klimatskim konferencijama zastupati Nemačku i biti u stanju da oblikuje klimatsku politiku industrijski najjače evropske zemlje.

Analena Berbok ispunjava ono što je najavila

Analena Berbok je još u predizbornoj kampanji najavljivala da će zaštita klime biti jedan od važnih aspekata buduće nemačke spoljne politike. Vrlo brzo nakon imenovanja za ministarku spoljnih poslova, ona je u svoje ministarstvo dovela neke ključne ljude iz Ministarstva za zaštitu životne sredine.

Dženifer Morgan sada mora brzo da se prilagodi novoj ulozi: ubuduće će ona između ostalog morati da brani nemačku klimatsku politiku na međunarodnim sastancima.

Nedavno je ministar za privredu i zaštitu klime, vicekancelar Robert Habek, takođe iz stranke Zelenih, priznao da Nemačka neće moći da ispuni svoje klimatske ciljeve u sledeće dve godine. Ogromna ekspanzija obnovljivih izvora energije i planirano ranije postupno zatvaranje elektrana na ugalj do 2030. umesto do 2038, herkulovski su zadaci za vladajuću koaliciju. Morgan će od sada morati i to sve da zastupa i brani.

Kritika opozicije

Demohrišćanska opozicija (CDU/CSU) nije baš oduševljena imenovanjem dojučerašnje lobistkinje za zaštitu životne sredine na mesto novog nemačkog glavnog pregovarača na međunarodnoj sceni.

Osvrćući se na neke akcije „Grinpisa“ u nedavnoj prošlosti, zamenik poslaničke grupe Demoršišana u Bundestagu Štefen Bilger na Tviteru je napisao: „Ugrožavanje vazdušnog prostora Evropskog fudbalskog prvenstva, polivanje bojom velike zvezde, krađa ključeva automobila i zloupotreba Rajhstaga za plakatne kampanje. A kao nagradu za sve to, Zeleni joj dodeljuju mesto državne sekretarke.“

Kontrola lobija: „Takva promena mora biti moguća“

Dženifer Morgan će na takve kritike morati da se navikne, mada ona nije prva osoba koja je iz ekoloških udruženja prešla u politiku. Dugogodišnji državni sekretar u Saveznom ministarstvu životne sredine Johen Flasbart bio je ranije predsednik nemačke ekološke grupe „NABU“, a danas je državni sekretar u Ministarstvu razvoja.

On za Morgan ima samo reči hvale i u intervjuu za DW kaže: „Činjenica da je Berbok uspela da pridobije Dženifer Morgan da bude državna sekretarka za klimu veliki je uspeh za nemačku diplomatiju u vezi s pitanjima zaštite klime. Ona poznaje međunarodnu klimatsku agendu, dobro je umrežena i poznaje pregovaračke procese.“

Konferencija u Glazgov 2021: Uvuduće će na ovakvim klimatskim konferencijama Nemačku predstavljati Dženifer Morgan

Organizacija „LobbyControl“ takođe nema većih problema s tim imenovanjem. Njihov stručnjak Timo Lange kaže da „mora biti moguće u neko ministarstvo dovesti stručnjake spolja“. Ipak, Lange naglašava: „Jasno je da će Morgan u budućnosti morati da zastupa stavove savezne vlade, a ne stavove ’Grinpisa’.“

Ministarka spoljnih poslova Analena Berbok očigledno računa na odličnu umreženost Dženifer Morgan, koja osim toga dobro poznaje i nemačku klimatsku politiku. Ona je već 2007. bila spoljna savetnica nemačke vlade za klimatska pitanja, u vreme kada je Nemačka predsedavala Savetu EU, a zaštita klime bila centralna tema na samitu G7 u Hajligendamu. Osim toga, Morgan je kao autorka učestvovala i u izradi redovnih izveštaja Saveta UN za klimu.

