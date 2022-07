„Čudesna pšenica“: Argentina izvozi genetski modifikovanu sortu

Argentina je među deset najvećih izvoznica pšenice na svetu i sada želi da iskoristi krizu na tržištu hrane kako bi se pojačano ubacila u globalnu trgovinu.

No ovu južnoameričku zemlju već godinama pogađa teška suša. Posledice su vidljive svuda: rasušeno tlo i propale žetve.

Rakel Čan, biohemičarka iz firme Bioseres, kaže da ima rešenje. Ona ne može da prizove kišu ali zato radi na jačanju otpora biljaka na sušu, posebno žitarica. I to pomoću bio-inženjeringa.

„Mi smo žitaricu genetski promenili tako da je postala otpornija na manjak vode. Samo smo jedan gen u pšenici zamenili jednim genom suncokreta. Time biljka postaje otpornija i daje mnogo veće prinose i u sušnim krajevima“, kaže Čan.

Bio-inženjeringom protiv gladi

Čudotvorna žitarica koristi tehnologiju sa oznakom HB4 i razvijena je u saradnji s argentinskim državnim uredom za ekonomiju. Za argentinske naučnike je ovo odgovor na globalnu krizu hrane. Argentina želi da što više država sveta odobri uvoz genetski modifikovane pšenice.

„Moramo koristiti nauku u borbi za globalnu sigurnost u opskrbi namirnicama. Na svetu živi preko 800 miliona ljudi koje nemaju dovoljno hrane i ko zna koliko onih koji jedu lošu hranu“, kaže Klaudio Duran, direktor za strategiju kompanije Bioseres.

Strah od kazni

Argentina je s prosečnim izvozom od 14 miliona tona pšenice godišnje sedma po redu na listi globalnih izvoznika. Od nove sorte se očekuju još bolji prinosi. U maju je argentinska vlada odobrila upotrebu tehnologije HB4.

No to nije svuda naišlo na oduševljenje. I to ne samo kod manjih i ekološki orijentisanih poljoprivrednika nego i kod većih kompanija koje se bave klasičnim uzgojem.

One nisu toliko protiv genetske tehnike, ali strahuju od otpora uvoznika koji bi zbog kontaminacije genetski modifikovanom pšenicom mogli a naplaćuju kazne i na izvoz klasične pšenice.

„Izričito kažemo da nećemo prihvatiti ni jedno genetski modifikovano zrno u pošiljkama jer će to dovesti do otpora na tržištu“, jasan je Gustavo Idigoras, predsednik argentinskog Centra za izvoz žitarica.

Najveći proizvođači pšenice na svetu

Za sada samo 250 poljoprivrednih dobara poseduje dozvolu za uzgoj modifikovanog žita. Brazil, najveći uvoznik argentinske pšenice, već je odobrio uvoz i HB4 žitarica. Ubrzo su usledili i Kolumbija, Australija, Novi Zeland i na kraju i SAD. Dozvola za uvoz u Evropsku unije je u Briselu još uvek na listi čekanja.

Argentina kao laboratorija

Ima naučnika u u Argentini koji misle da je njihova zemlja opet postala velika laboratorija. Sesilija Gargeno, koja istražuje na državnom institutu, veruje da će biti velikih posledica posledice po argentinski poljoprivredni sektor, ali i životnu sredinu i stanovnike u žitnim područjima.

„Uvođenje genetski modifikovane soje pre trideset godina je u Argentini etabliralo agrarni model koji se temelji na monokulturama i znači ogromnu upotrebu pesticida. To je dovelo do zagađenja vode, pojačanog krčenja šuma, širenja bolesti, proterivanja ruralnog stanovništva i na kraju povećanja siromaštva“, kaže ova naučnica.

I zaista: Bioseres hvali sortu HB4 zbog otpornosti prema sušama, ali nerado navodi da je sorta napravljena da bude otporna i na herbicid glufosinat, koji slovi za još otrovniji od već prokazanog glifosata. Nova pšenica tako može da se prska otrovima do mile volje.

