Zvicër: Jo më CO2 deri në vitin 2050

Zviceranët përcaktuan gjatë një referendumi kursin që vendi të bëhet neutral ndaj klimës. Sipas rezultatit përfundimtar 59 për qind votuan në favor të ligjit për mbrojtjen e klimës. Ai parashikon reduktimin gradual të konsumit të naftës dhe të gazit natyror, zgjerimin e energjive të rinovueshme dhe promovimin e sistemeve të ngrohjes miqësore ndaj klimës. Kompanitë në Zvicër gjithashtu duhet të mbështeten për konvertimin në teknologji miqësore ndaj klimës. Gjithashtu do të instalohen më shumë turbina me erë. Legjislacioni i propozuar nuk synon të sjellë as ndalime dhe as taksa të reja.

Një shumicë e qartë për të ashtuquajturin ligj për klimën dhe inovacionin ishte shfaqur që në sondazhet përpara votimit. Të gjitha partitë përkatëse dhe qeveria federale e mbështesin ligjin – me përjashtim të Partisë Popullore Zvicerane (SVP), parti populiste e djathtë. Në fushatat e saj SVP vazhdimisht u përpoq të nxiste frikën për mungesën e energjisë dhe shkatërrimin ekonomik.

Akullnajat në Alpet zvicerane po shkrihen me shpejtësi Fotografi: FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images

Zvica po ndjen problemet e shkaktuara nga efektet shkatërruese të ndryshimeve klimatike. Akullnajat në Alpet zvicerane po shkrihen me shpejtësi dhe midis viteve 2001 dhe 2022 kanë humbur tashmë një të tretën e vëllimit të tyre të akullit. Zvicra dhe ekosistemi i saj alpin janë tepër të goditura nga ngrohja globale.

Po për një taksim minimal të kompanive të mëdha

Në referendumin e 18. qershorit qytetarët zviceranë miratuan gjithashtu një amendament kushtetues që zbaton planin e Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (OECD) dhe G20 për të taksuar kompanitë e mëdha ndërkombëtare me një normë tatimore prej të paktën 15 për qind. 88 për qind votuan pro taksimit të ri minimal. Aktualisht disa kantone zvicerane kanë ende një taksë që është më pak se 15 përqind.

Koncerni i madh farmaceutik Roche me qendër në Bazel Fotografi: picture alliance/dpa

Rregullorja e planifikuar prek kompanitë ndërkombetare me shitje vjetore prej më shumë se 750 milionë euro. Mbi të gjitha nga të ardhura më të larta tatimore do të përfitojnë rajonet rreth Bazelit dhe Zugut, ku kanë qendrat e tyre koncerne të mëdha farmaceutike dhe tregtare.

