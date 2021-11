Kandidatët nuk duhet të kenë të kaluar kriminale dhe duhet të luftojnë korrupsionin dhe krimin e organizuar. Kosova ka nevojë për sundimin e ligjit.

Zgjedhjet e parakohshme në Kosovë, që do të mbahen më 6 tetor cilësohen nga analistët si shumë të rëndësishme, dhe qeveria e re pritet të përballet me shumë sfida, mes të tjerash edhe me dialogun me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve.