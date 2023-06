Zelenski kërkon hetim ndërkombëtar për Digën Kahovka

Pas shkatërrimit të pjesshëm të digës Kahovka,presidenti ukrainas Volodymyr Zelenski po kërkon një hetim ndërkombëtar për incidentin me digën Kahovska. Kur Ukraina të ketë rimarrë kontrollin e digës, "ne do të mbledhim prova", tha Zelenski në një intervistë për mediat gjermane "Welt", "Bild" dhe "Politico". Më pas do të ftohen ekspertë ndërkombëtarë për të hetuar se çfarë ka ndodhur. "Ajo që po ndodh tani është një tragjedi. Një katastrofë mjedisore dhe një katastrofë njerëzore."

Zelenski e bëri të qartë se ai e sheh përgjegjësinë te Rusia. "Kjo ndodhi në një territor të pushtuar”, theksoi kreu i shtetit. Një vit më parë ai theksoi se diga ishte duke u minuar dhe se ekzistonte një rrezik i madh që ajo të hidhej në erë. Rusia ndoshta e nënvlerësoi veprimin, dyshoi Zelenski. Ata nuk e kishin menduar se do të vërshonin edhe territoret e tyre të pushtuara”.

Rusia i mohon akuzat. Nga ana e saj, udhëheqja në Moskë akuzon Ukrainën se ka bombarduar digën në lumin Dnjipri për arsye ushtarake, duke shkaktuar thyerjen e saj.

Ngjarjet kanë ndikim edhe në kundërsulmin e Ukrainës, pranoi Zelenski në një intervistë për "Welt", "Bild" dhe "Politico": "Nuk na ndihmon me kundërsulmimin, por kundërsulmimi është më i lehtë”.

Kherson Fotografi: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Zelenski kritikon organizatat e ndihmës si "të paaftë"

Në mesazhin e tij me video të mërkurën në mbrëmje, Zelenski akuzoi organizatat ndërkombëtare të ndihmës si pasive. "Nëse një organizatë ndërkombëtare nuk është e pranishme në zonën e fatkeqësisë, do të thotë se nuk ekziston fare ose është e paaftë”, tha ai. Shumë njerëz janë pa ujë, ushqim apo kujdes mjekësor. Ai tha se përpjekjet e ekipeve ukrainase sabotohen nga trupat ruse.

Sipas informacioneve zyrtare, rreth 6,000 njerëz në të dy anët e lumit Dnipro ishin sjellë në siguri deri në mbrëmjen e së mërkurës. Gjithsej janë përmbytur 30 qytete, dhjetë prej të cilave janë nën kontrollin rus, njoftoi Ministri i Brendshëm ukrainas, Igor Klymenko.

THW ndihmon autoritetet ukrainase të mbrojtjes civile

Ndërkohë, Agjencia Federale Gjermane për Ndihmën Teknike (THW) dërgoi tetë kamionë me ndihma në Ukrainë. Ata priten atje të premten ose të shtunën, tha presidenti i THW Gerd Friedsam. Së pari, do të dorëzohen filtrat e ujit të pijshëm dhe gjeneratorët e energjisë. "Dhe ne tani po ndihmojmë edhe me materiale akomoduese si tenda, batanije, shtretër kampi." Ndihma bazohet në kërkesat e autoriteteve të mbrojtjes civile të Ukrainës, shpjegoi Friedsam. Ukraina ka sinjalizuar se ka mjaft ndihmës në vend.

Presidenti i THW theksoi se minat dhe mbetjet e municioneve paraqesin një rrezik të veçantë në rajonin e përmbytjeve të Ukrainës. Ato janë një "pengesë serioze" për punën e ndihmës dhe fillimisht duhet të eliminohen përpara se ndihmësit të mund të punojnë në mënyrë të sigurt.