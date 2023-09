Vuçiq ankohet në OKB për Kosovën - Reagon Prishtina zyrtare

Autoritet e Kosovës thanë, se presidenti serb Vuçiq me fjalimin e tij në asamblenë e OKB-së, shkeli zotimet e marra nga marrëveshja e Brukselit. Kërkohet reagim nga SHBA dhe BE.

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, i akuzoi vendet perëndimore se ,sipas tij, ato kanë "shkelur brutalisht” Kartën e Kombeve të Bashkuara dhe Rezolutën 1244, duke e njohur pavarësinë e Kosovës. Vuçiq duke ju referuar njohjes së pavarësisë së Kosovës nga vendet perëndimore, që e cilëson shkelje të integritetit territorial të Serbisë, tha se Perëndimi "po i mohon të gjitha parimet që sot po i mbrojnë”, duke e ndërlidhur me thirrjet e sotme për njohje të integritetit territorial të Ukrainës.

"Këtu, në këtë sallë, vetëm dy ditë më parë, e dëgjuam presidentin e Shteteve të Bashkuara, duke folur për parimin më të rëndësishëm në marrëdhënie mes vendeve, për respektin e integritetit të tyre territorial dhe sovranitetin. I vetmi telash në të ishte, se vetëm pak orë pas fjalimit të tij, ai e takoi presidenten e të ashtuquajturës Kosovë, e cila cilësohet nga vendet më të fuqishme të Perëndimit si presidente e një vendi të pavarur, e dalë nga territori i Republikës së Serbisë”, u shpreh Vuçiq.

Megjithatë, ai theksoi gjatë fjalimit të tij në Asamblenë e Këshillit të Sigurimit të OKB-së, se Serbia po punon për ruajtjen e dialogut me Kosovën nën ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian.

"Kjo është detyra jonë. Dialogu është i mundur vetëm nëse ne të gjithë, duke përfshirë edhe ndërmjetësuesit evropianë, i përmbahemi fort asaj për të cilën është rënë dakord. Mosbalancimi, të cilit Serbia duhet të dorëzohet përgjithmonë, nuk çon në zgjidhjen e problemit”, tha Vuçiqi.

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, deklaroi nga Nju Yorku, se presidenti Biden i ka dhënë garanci të fuqishme për mbështetjen e vazhdueshme amerikane për Kosovën.

Pas fjalimit të presidentit të Serbisë, reagoi ministrja e jashtme e Kosovës, Donika Gervalla, duke e dënuar fjalimin e Vuçiqit, të cilin e cilësoi " me të pavërteta dhe tentim për shtrembërim të historisë”.

"Presidenti serb zanafillën e agresonit rus në Ukrainë e sheh tek pavarësimi i Kosovës, dhe paturpshëm pretendon se më 2008 Serbisë i ka ndodhur kjo që i ndodh Ukrainës sot”, shkroi Gërvalla në Facebook. Sipas saj, "pavarësia e Kosovës erdhi si rezultat pas një përpjekjeje të organizuar të shtetit të Serbisë për të zhdukur popullin shqiptar në Kosovë”.

"Me këto shpifje dhe përpjekje për shtrembërim të historisë, Presidenti i Serbisë ka keqpërdorur rëndë foltoren e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së. Nëse ka një ngjashmëri mes agresionit rus në Ukrainë dhe rastit të Kosovës, ajo është vetëm te fakti se Rusia sot ka marrë në shënjestër Ukrainën dhe ukrainasit, ashtu si Serbia më 1999 kishte marrë në shënjestër Kosovën dhe shqiptarët e Kosovës”, shkroi Gërvalla. Ministrja e jashtme e Kosovës, thotë se me fjalimin e tij në OKB, presidenti i Serbisë shkeli edhe marrëveshjen e arritur në Bruksel me 18 mars 2023 në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi.

"Me atë Marrëveshje, Presidenti i Serbisë është pajtuar edhe që Serbia të mos flasë në emër të Republikës së Kosovës në forumet ndërkombëtare, dhe të mos e kundërshtojë anëtarësimin e Republikës së Kosovës në cilëndo organizatë ndërkombëtare, përfshirë OKB-në”.

Sidoqoqoftë, përfundimi i luftës në Kosovë në qershor të vitit 1999 u shënua me një rezolutë në Këshillin e Sigurimit, që parashikon mandatin e trupave paqeruajtëse të NATO-s në Kosovë.

Kosova në vitin 2008 shpalli pavarësinë e saj e cila njihet nga shumica e vendeve perëndimore. Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës dhe në kontestimin e kësaj, Serbia mbështetet nga Rusia dhe Kina si anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, me të drejtë vetoje.