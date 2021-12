Një vështrim i shkurtër në prag të fundvitit: Gjermania para valës së pestë me omicron, Ballkani Perëndimor në politikën gjermane dhe kur do të njihen patentat e Shqipërisë dhe Kosovës edhe në Gjermani? Për më shumë ndiqni lidhjen e drejtpërdrejtë të DW me televizionin partner Top Channel, 28.12.2021